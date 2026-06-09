Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố

Chiều 9/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, nghe và cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh và chủ trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc một số dự án tồn đọng kéo dài.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cho ý kiến chỉ đạo các nội dung quan trọng tại hội nghị.

Việc sắp xếp lại thôn, tổ dân phố tại tỉnh Phú Thọ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết nhằm hiện thực hóa chủ trương tinh gọn bộ máy của Đảng và Nhà nước. Mục tiêu cốt lõi là khắc phục sự manh mún, chia cắt, qua đó tối ưu hóa quy mô quản lý và tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Theo phương án tổng thể, dự kiến toàn tỉnh sẽ giảm từ 5.049 xuống còn 3.082 thôn, tổ dân phố; đồng thời chuẩn hóa tên gọi theo đơn vị xã là thôn và phường là tổ dân phố nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ. Về hướng triển khai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định phải lấy sự ổn định làm tiền đề, chú trọng giải quyết hài hòa bài toán nhân sự thông qua việc xây dựng nghị quyết mới về chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách, dự kiến trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp tháng 6/2026.

Song song với đó, phải ban hành quy chế vận hành mới, quản lý chặt chẽ và hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao sau sáp nhập; đảm bảo mọi hoạt động tại địa phương diễn ra thuận lợi, không gián đoạn, đúng tiến độ và phù hợp với thực tiễn đặc thù của địa phương.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường trình bày phương án tổng thể sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Cho ý kiến về nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh: Sắp xếp thôn, tổ dân phố là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Vì thế, Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục rà soát tổng thể phương án sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố; đánh giá kỹ lưỡng, khoa học mức độ phù hợp của việc giảm số lượng thôn, tổ dân phố đối với yêu cầu quản lý, điều hành và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bảo đảm việc sắp xếp thực chất, hiệu quả, tránh làm cơ học, gây xáo trộn đời sống Nhân dân.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của Trung ương, bám nắm địa bàn được phân công theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng và những khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ ngay tại cơ sở.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải giải quyết thấu đáo chế độ, chính sách đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sắp xếp, đảm bảo đúng quy định. Về tiến độ thực hiện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các xã, phường tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện phương án, phấn đấu hoàn thành các công việc liên quan trước ngày 1/7/2026 theo yêu cầu của Trung ương. Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân.

Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Thắng trình bày những khó khăn, vướng mắc tại một số dự án tồn đọng kéo dài theo Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo chủ trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc một số dự án tồn đọng kéo dài theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Dù đây là những vấn đề khó, tồn đọng qua nhiều năm và chịu sự tác động bởi những thay đổi trong quy định pháp luật, nhưng việc giải quyết dứt điểm là vô cùng cần thiết để khơi thông nguồn lực, giữ vững môi trường đầu tư kinh doanh và đảm bảo ổn định an ninh chính trị trên địa bàn.

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn cho ý kiến xử lý những vướng mắc tại một số dự án tồn đọng kéo dài.

Đồng chí lưu ý nguyên tắc trong triển khai là tuyệt đối không được hợp thức hóa sai phạm. Các cơ quan chức năng cần chủ động xây dựng phương án khắc phục dựa trên các quy định của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ, không được trông chờ, né tránh, sợ sai mà không dám làm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh cùng các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an tỉnh trong quá trình triển khai để đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định.

Quang cảnh hội nghị.

Lê Hoàng