Thắt chặt tình hữu nghị đặc biệt, thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Phú Thọ và Luông Nậm Thà

Chiều 9/6, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Luông Nậm Thà do Thượng tướng Khăm Kình Phủi Lả Mạ Ny Vông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

Dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đón nhận Huân chương Hữu Nghị của Chủ tịch nước CHDCND Lào do Thượng tướng Khăm Kình Phủi Lả Mạ Ny Vông trao tặng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương trao quà lưu niệm tặng Thượng tướng Khăm Kình Phủi Lả Mạ Ny Vông.

Đồng chí Thượng tướng Khăm Kình Phủi Lả Mạ Ny Vông trao quà lưu niệm tặng Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương.

Tại buổi hội đàm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhiệt liệt chào mừng đồng chí Thượng tướng Khăm Kình Phủi Lả Mạ Ny Vông cùng Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Luông Nậm Thà sang thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ. Đồng chí nhấn mạnh: Mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào là tài sản vô giá được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn cùng các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp. Trách nhiệm của chúng ta hôm nay là tiếp tục gìn giữ, phát huy và truyền lại cho các thế hệ mai sau mối quan hệ mẫu mực, thủy chung và trong sáng đó.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội đàm.

Đồng chí Thượng tướng Khăm Kình Phủi Lả Mạ Ny Vông cùng đoàn đại biểu tỉnh Luông Nậm Thà dự hội đàm.

Điểm lại những kết quả hợp tác nổi bật giữa 2 địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương khẳng định: Phú Thọ đã và đang triển khai nhiều dự án thiết thực tại Luông Nậm Thà như hỗ trợ hạ tầng y tế, xây dựng trụ sở làm việc, trường học và đặc biệt là công tác đào tạo nguồn nhân lực.

Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã hỗ trợ 640 suất học bổng toàn phần cho lưu học sinh Lào; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ đào tạo 100 lưu học sinh mỗi năm theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu tại hội đàm.

Để đưa quan hệ hợp tác lên tầm cao mới, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đề nghị hai bên tập trung vào các nhóm lĩnh vực trọng tâm gồm: Tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa hai địa phương; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu Nhân dân.

Đồng chí Thượng tướng Khăm Kình Phủi Lả Mạ Ny Vông phát biểu tại hội đàm.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Luông Nậm Thà, Thượng tướng Khăm Kình Phủi Lả Mạ Ny Vông cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu cũng như sự hỗ trợ, giúp đỡ chân thành của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ trong nhiều năm qua. Thông tin tới lãnh đạo tỉnh Phú Thọ về tiềm năng, lợi thế cũng như kết quả mà tỉnh Luông Nậm Thà đạt được trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ tỉnh Phú Thọ trong việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp của tỉnh đến khảo sát, đầu tư; cấp học bổng cho học sinh Lào đến Phú Thọ học tập; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền trong xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội...

Thượng tướng Khăm Kình Phủi Lả Mạ Ny Vông khẳng định: Tỉnh Luông Nậm Thà sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Phú Thọ để cụ thể hóa các nội dung hội đàm, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai địa phương trở thành biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam - Lào.

Thay mặt tập thể tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga đón nhận Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào do Thượng tướng Khăm Kình Phủi Lả Mạ Ny Vông trao tặng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương chúc mừng những kết quả quan trọng mà tỉnh Luông Nậm Thà đã đạt được và đồng tình cao với các đề xuất hợp tác. Để hiện thực hóa các cam kết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương triển khai các nội dung đã thống nhất.

Tỉnh Phú Thọ sẵn sàng hỗ trợ các điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp hai bên kết nối; tiếp tục dành chỉ tiêu học bổng cho học sinh Lào và coi việc chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Đảng, điều hành chính quyền là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa hai địa phương.

Thay mặt tập thể tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường đón nhận Huân chương Phát triển hạng III do Thượng tướng Khăm Kình Phủi Lả Mạ Ny Vông trao tặng.

Ngay sau hội đàm, đã diễn ra lễ trao tặng Huân chương của Chủ tịch nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào. Thượng tướng Khăm Kình Phủi Lả Mạ Ny Vông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Luông Nậm Thà đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho tập thể tỉnh Phú Thọ (cũ), Huân chương Hữu nghị cho tập thể tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), Huân chương Phát triển hạng III cho tập thể tỉnh Vĩnh Phúc (cũ).

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương khẳng định: Sự ghi nhận của Nhà nước Lào là động lực to lớn để Phú Thọ tiếp tục nỗ lực vun đắp mối quan hệ gắn kết thủy chung. Hai bên bày tỏ tin tưởng rằng, quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam sẽ tiếp tục được các thế hệ hôm nay và mai sau gìn giữ, vun đắp, không ngừng phát triển, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Lê Hoàng