Tìm thấy nam sinh bị mất liên lạc khi leo núi Tam Đảo

Lực lượng chức năng cho biết, lúc 7h10 sáng nay (21/4) đã tìm thấy nam sinh Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 2007, trú tại phường Định Công, TP Hà Nội bị mất liên lạc khi leo núi Tam Đảo.

Lực lượng chức năng tìm thấy nam sinh Nguyễn Tuấn Anh trên núi Tam Đảo trong tình trạng sức khoẻ ổn định.

Như Báo Phú Thọ đã đưa tin, sáng 19/4, Nguyễn Tuấn Anh là sinh viên Đại học Đại Nam cùng nhóm 10 người xuất phát từ khu vực dốc Rít (thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù) để chinh phục đỉnh núi Tam Đảo Bắc, cao khoảng 1.592m. Trong quá trình leo núi với địa hình phức tạp, đến khoảng 18 giờ cùng ngày, nhóm đã mất liên lạc với Tuấn Anh.

Nhận được thông tin và chỉ đạo của Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07) đã thành lập Ban Chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn, gồm các lực lượng công an, kiểm lâm, dân quân... chia thành các nhóm, phối hợp với người dân, nhất là các nhóm đi phượt tổ chức tìm kiếm. Riêng phòng PC07 đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các lực lượng tìm kiếm xuyên đêm, quyết tâm tìm thấy người mất tích trong “khung giờ vàng”.

Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng mang theo dây để đánh dấu.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng mang theo dây gai màu đỏ để đánh dấu toạ độ và thông tin cho nhóm khác biết khu vực đã tìm kiếm; đồng thời sử dụng các thiết bị như flycam gắn camera nhiệt để rà soát toàn bộ khu vực trong địa hình rừng núi phức tạp.

Đến 7h10 sáng 21/4, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy Nguyễn Tuấn Anh vị trí gần khe suối ở độ cao khoảng 600m trong tình trạng sức khoẻ ổn định, chỉ bị xây sát nhẹ.

P.V