Chủ động phòng cháy, chữa cháy ở các làng nghề xã Tam Hồng

Dù chưa bước vào cao điểm nắng nóng, song những ngày thời tiết oi bức, hanh khô kéo dài đã khiến nguy cơ cháy, nổ tại khu dân cư và các cơ sở sản xuất, kinh doanh gia tăng rõ rệt. Đáng lo ngại, tại các làng nghề truyền thống - nơi tập trung nhiều nguyên vật liệu dễ cháy - nguy cơ này luôn hiện hữu, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Tại xã Tam Hồng (tỉnh Phú Thọ), địa phương hiện có 3 làng nghề chính gồm: Tái chế nhựa, chế biến bông vải sợi và sản xuất đồ mộc. Đây đều là những ngành nghề sử dụng nhiều nguyên liệu dễ bắt lửa như nhựa, bông, vải, gỗ..., tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài.

Toàn xã có hơn 370 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Trong đó, đáng chú ý là hơn 80 hộ sản xuất chăn, ga, gối, đệm tập trung chủ yếu tại thôn Gia - nghề truyền thống phát triển từ nghề bật bông. Nghề mang lại thu nhập ổn định cho người dân, nhưng cũng đi kèm rủi ro lớn khi khối lượng bông, vải, sợi tích trữ nhiều, lại được sản xuất ngay trong khu dân cư.

Công an xã Tam Hồng kiểm tra, hướng dẫn chủ cơ sở đảm bảo an toàn PCCC trong quá trình sản xuất.

Thực tế đã có những cảnh báo rõ ràng. Năm 2025, trên địa bàn xã xảy ra 2 vụ cháy tại cơ sở làng nghề, trong đó một vụ tại xưởng tái chế nhựa ở Cụm công nghiệp làng nghề Yên Đồng và một vụ tại xưởng sản xuất bông vải sợi. Nguyên nhân được xác định do chập điện, ngọn lửa bùng phát nhanh đã thiêu rụi nhiều nguyên vật liệu, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Từ đầu năm 2026 đến nay, chưa xảy ra vụ cháy nào, song nguy cơ vẫn luôn tiềm ẩn.

Theo ghi nhận, không ít cơ sở sản xuất vẫn tồn tại những hạn chế như: Hệ thống điện lắp đặt chưa đảm bảo an toàn, dây dẫn chằng chịt; hàng hóa, nguyên liệu dễ cháy tập kết với số lượng lớn; lối thoát hiểm bị che khuất hoặc chưa được bố trí hợp lý. Đặc biệt, mô hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh còn phổ biến, làm gia tăng rủi ro khi xảy ra sự cố.

Anh Nguyễn Văn Đoàn, chủ cơ sở sản xuất chăn ga gối tại thôn Gia chia sẻ: “Trước đây gia đình tôi cũng chủ quan, dây điện kéo tạm, hàng hóa để sát nhau. Sau khi được công an xã tuyên truyền, nhắc nhở, chúng tôi đã thay mới hệ thống điện, sắp xếp lại khu sản xuất và trang bị thêm bình chữa cháy. Làm nghề này chỉ cần sơ suất nhỏ là thiệt hại rất lớn”.

Cùng với đó, nhiều hộ dân đã chủ động thay đổi thói quen sản xuất. Việc phân khu nguyên liệu - thành phẩm, hạn chế tích trữ vật liệu dễ cháy, lắp đặt cầu dao tự ngắt... đang dần trở thành giải pháp phổ biến.

Anh Tạ Văn Lưu, một hộ kinh doanh tại địa phương cho biết: Với hàng hóa nhiều, diện tích chật hẹp nên gia đình luôn kiểm tra điện trước khi nghỉ, tắt hết thiết bị không cần thiết và để sẵn bình chữa cháy ở nơi dễ lấy. Có sự cố là phải xử lý ngay từ đầu mới hạn chế được thiệt hại.

Cán bộ Công an xã Tam Hồng hướng dẫn chủ cơ sở sắp xếp hàng hóa, đảm bảo an toàn sử dụng điện.

Trước thực trạng đó, Công an xã Tam Hồng đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, từ kiểm tra, rà soát đến tuyên truyền, hướng dẫn. Hàng chục buổi tập huấn kỹ năng PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã được tổ chức, giúp người dân nắm vững cách sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, kỹ năng thoát nạn khi xảy ra sự cố.

Trung úy Hoàng Tuấn Anh - Công an xã Tam Hồng cho biết: “Chúng tôi xác định phòng cháy là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó lấy người dân làm trung tâm. Ngoài kiểm tra định kỳ, lực lượng công an xã trực tiếp xuống từng cơ sở để hướng dẫn cụ thể cách bố trí sản xuất, kiểm tra hệ thống điện, sử dụng bình chữa cháy. Khi người dân chủ động phòng ngừa thì nguy cơ cháy nổ sẽ giảm đáng kể”.

Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình “tổ liên gia an toàn PCCC”, điểm chữa cháy công cộng; đồng thời vận động 100% hộ sản xuất trang bị bình chữa cháy, thiết bị cảnh báo khói và tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trong bối cảnh nắng nóng được dự báo còn kéo dài, nguy cơ cháy nổ tại các làng nghề tiếp tục gia tăng. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, không chủ quan, lơ là; chủ động kiểm tra hệ thống điện, sắp xếp hàng hóa hợp lý, đảm bảo lối thoát hiểm và trang bị đầy đủ phương tiện PCCC tại chỗ.

Thực tế đã chứng minh, chỉ một phút bất cẩn cũng có thể đánh đổi bằng tài sản tích góp cả đời. Chủ động phòng ngừa chính là cách hiệu quả nhất để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và giữ gìn sự phát triển bền vững của các làng nghề truyền thống.

Kim Liên