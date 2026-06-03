Kỳ thi tuyển sinh vào THPT Chuyên Vĩnh Phúc diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế

Sáng nay 3/6, hơn 1.500 thí sinh trên địa bàn tỉnh đã chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Vĩnh Phúc năm học 2026-2027. Công tác tổ chức tại các điểm thi được triển khai nghiêm túc, an toàn, đảm bảo đúng quy chế.

Thí sinh có mặt từ sớm tại điểm thi để làm thủ tục trước giờ thi, thể hiện tinh thần chủ động và quyết tâm bước vào kỳ thi.

Theo Hội đồng coi thi, năm nay có 1.502 thí sinh đăng ký dự thi tại 2 điểm thi với tổng số 68 phòng thi. Trong đó, điểm thi số 1 đặt tại Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc có 45 phòng thi với 1.001 thí sinh đăng ký dự thi; điểm thi số 2 đặt tại Trường THCS Liên Bảo có 23 phòng thi với 501 thí sinh đăng ký dự thi.

Để phục vụ kỳ thi, Hội đồng coi thi đã huy động 218 cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia làm nhiệm vụ. Các khâu chuẩn bị từ cơ sở vật chất, phòng thi, trang thiết bị đến công tác đảm bảo an ninh, an toàn đều được triển khai đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi.

Theo ghi nhận, các lực lượng làm nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc quy chế thi, hướng dẫn thí sinh làm thủ tục, kiểm tra thông tin và hỗ trợ kịp thời những trường hợp phát sinh. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực thi cũng được tăng cường, góp phần giúp kỳ thi diễn ra thuận lợi.

Thầy giáo Phan Dương Cẩn - Phó Chủ tịch Hội đồng coi thi THPT Chuyên Vĩnh Phúc cho biết: Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, tập huấn cán bộ coi thi và xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi theo đúng quy định. Buổi thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế. Các thí sinh chấp hành tốt nội quy, cán bộ làm nhiệm vụ thực hiện đúng chức trách, góp phần bảo đảm kỳ thi công bằng và khách quan. Trong buổi thi, toàn hội đồng ghi nhận 5 thí sinh vắng mặt, trong đó điểm thi số 1 có 4 thí sinh và điểm thi số 2 có 1 thí sinh; không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi.

Lực lượng cán bộ coi thi thực hiện nghiêm túc các quy định, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, công bằng và đúng quy chế.

Năm học tới, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc tuyển sinh 15 lớp với tổng chỉ tiêu 525 học sinh. Là cơ sở giáo dục mũi nhọn của tỉnh, nhà trường tiếp tục thu hút đông đảo học sinh có học lực xuất sắc tham gia dự tuyển. Theo thống kê, môn chuyên Ngữ văn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất với 251 thí sinh, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh là 70 học sinh. Điều này cho thấy sức hút của các lớp chuyên cũng như mức độ cạnh tranh cao của kỳ thi năm nay.

Phụ huynh chờ bên ngoài cổng trường, động viên và đồng hành cùng con em trong ngày thi quan trọng.

Kết thúc môn thi đầu tiên, nhiều thí sinh đánh giá đề thi có tính phân hóa nhưng vẫn bám sát chương trình học, phù hợp với năng lực của học sinh. Em Nguyễn Ngọc Bách, thí sinh dự thi chia sẻ: Em có chút hồi hộp nhưng khá tự tin. Em đã cố gắng giữ bình tĩnh để hoàn thành bài thi đạt kết quả tốt nhất.

Bên ngoài các điểm thi, nhiều phụ huynh kiên nhẫn chờ đợi con em mình hoàn thành bài thi. Sự đồng hành, động viên của gia đình được xem là nguồn động lực quan trọng giúp các thí sinh thêm tự tin bước vào kỳ thi. Chị Vũ Thanh Tuyền, phụ huynh học sinh phường Vĩnh Phúc xúc động chia sẻ: Tôi khá hồi hộp nhưng cũng rất tin tưởng vào sự chuẩn bị của cháu. Gia đình luôn động viên để cháu giữ tâm lý thoải mái, tự tin làm bài tốt nhất. Điều quan trọng nhất là cháu phát huy hết khả năng của mình. Kết quả thế nào cũng là thành quả của cả quá trình nỗ lực.

Với sự chuẩn bị chu đáo của ngành giáo dục, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ và quyết tâm của các thí sinh, kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc năm học tới đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Kỳ thi được kỳ vọng sẽ lựa chọn được những học sinh xuất sắc, đáp ứng yêu cầu đào tạo và bồi dưỡng học sinh năng khiếu của tỉnh trong năm học mới.

Thu Thủy