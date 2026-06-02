Đề Toán lớp 10 được đánh giá bảo đảm phân hóa năng lực

Sáng 2/6, gần 57.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành môn Toán - môn thi cuối cùng của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, GDTX năm học 2026-2027. Công tác tổ chức kỳ thi tiếp tục được triển khai nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.

Thí sinh tại Hội đồng coi thi THPT Nguyễn Thị Giang trao đổi kết quả bài thi môn Toán sau khi kết thúc môn thi này.

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong buổi thi môn Toán có 57.154 thí sinh đăng ký dự thi, 354 thí sinh vắng mặt (chiếm 0,62%). Không có giám thị vi phạm quy chế thi. Toàn tỉnh ghi nhận 3 trường hợp thí sinh vi phạm quy chế và đã được xử lý theo đúng quy định.

Cụ thể, tại Hội đồng coi thi THPT Hạ Hòa và THPT Bến Tre, có 2 thí sinh mang tài liệu vào phòng thi. Tại Hội đồng coi thi THPT Phương Xá, 1 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi và sử dụng trong quá trình làm bài. Các trường hợp trên đều bị lập biên bản và đình chỉ thi. Qua phối hợp rà soát giữa Hội đồng coi thi và lực lượng công an, chưa phát hiện hiện tượng phát tán đề thi lên mạng trong thời gian diễn ra buổi thi; sự việc không ảnh hưởng đến công tác tổ chức kỳ thi trên toàn tỉnh.

Theo ghi nhận tại các hội đồng coi thi, công tác phối hợp giữa các địa phương, đơn vị liên quan trong bảo đảm cơ sở vật chất, an ninh trật tự, an toàn giao thông và các điều kiện phục vụ kỳ thi được thực hiện hiệu quả, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia dự thi.

Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, nhiều giáo viên và học sinh đánh giá đề thi Toán năm nay có tinh thần đổi mới, bám sát Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và bảo đảm yêu cầu phân hóa năng lực phục vụ công tác tuyển sinh.

Theo một số giáo viên môn Toán, đề thi có cấu trúc quen thuộc, bám sát định hướng và đề minh họa đã được Sở Giáo dục và Đào tạo công bố trước đó. Nội dung nằm trong chương trình học, các câu hỏi được diễn đạt rõ ràng, không đánh đố học sinh. Phần trắc nghiệm chiếm tỷ lệ lớn với nhiều câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu giúp học sinh dễ tiếp cận và tích lũy điểm số. Trong khi đó, một số câu tự luận ở phần cuối, đặc biệt là các bài toán hình học và cực trị, có tính phân hóa cao, tạo cơ sở để đánh giá và tuyển chọn học sinh có năng lực nổi trội.

Nhiều giáo viên dự đoán phổ điểm của thí sinh sẽ tập trung ở mức từ 5 đến 7 điểm; sự phân hóa bắt đầu rõ từ ngưỡng 8 điểm trở lên. Đề thi được đánh giá vừa bảo đảm yêu cầu đánh giá năng lực toàn diện, vừa tạo thuận lợi cho công tác tuyển sinh vào lớp 10 của các nhà trường.

Khép lại môn Toán cũng đồng nghĩa với việc các thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT, GDTX năm học 2026-2027 đã hoàn thành các môn thi chung.

Theo kế hoạch, sáng 3/6, các thí sinh đăng ký dự thi vào các lớp chuyên sẽ tiếp tục làm bài thi môn chuyên với thời gian 150 phút, bắt đầu từ 8 giờ 05 phút.

Thúy Hường