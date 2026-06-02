Ngày thi thứ hai tại Hội đồng coi thi THPT Nguyễn Thị Giang:

An toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

Sáng 2/6, cùng với các Hội đồng thi trên địa bàn tỉnh, các thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hội đồng coi thi Trường THPT Nguyễn Thị Giang bước vào môn thi Toán - môn thi cuối đối với thí sinh đăng ký dự thi hệ không chuyên.

Cán bộ coi thi phổ biến lại quy chế thi cho các thí sinh tại Hội đồng coi thi THPT Nguyễn Thị Giang.

Theo báo cáo của Hội đồng coi thi THPT Nguyễn Thị Giang, môn Toán có 502 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí tại 21 phòng thi. 100% thí sinh có mặt trước giờ làm bài. Hội đồng đã huy động 67 cán bộ coi thi, nhân viên phục vụ và lực lượng công an tham gia làm nhiệm vụ, bảo đảm các điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Các phòng chức năng phục vụ kỳ thi như phòng bảo quản đề thi, bài thi, phòng làm việc của hội đồng, phòng y tế cùng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tổ chức thi được chuẩn bị đầy đủ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh rà soát lại số báo danh của mình trước khi vào phòng thi.

Bên cạnh công tác tổ chức thi, các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực cổng trường cũng được triển khai hiệu quả. Trong suốt hai ngày thi, tình hình giao thông thông suốt, không xảy ra ùn tắc hay các sự cố ảnh hưởng đến việc đi lại của thí sinh và phụ huynh.

Thầy Hà Trọng Bình - Hiệu trưởng Trường THPT Liễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng coi thi THPT Nguyễn Thị Giang cho biết: Sau hai ngày diễn ra kỳ thi, mọi hoạt động tại Hội đồng coi thi THPT Nguyễn Thị Giang đều được thực hiện đúng quy chế. 100% thí sinh có mặt, tham gia đủ 3 môn gồm: Ngữ văn, Tiếng Anh và Toán; không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi. Cán bộ coi thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, thí sinh chấp hành nghiêm túc các quy định của kỳ thi. Công tác phối hợp giữa nhà trường, lực lượng công an, y tế và các bộ phận phục vụ được thực hiện chặt chẽ, góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy định.

Nhiều thí sinh vui mừng khi hoàn thành tốt bài thi.

Với sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng làm nhiệm vụ, Hội đồng coi thi THPT Nguyễn Thị Giang đã hoàn thành tốt công tác tổ chức kỳ thi, tạo điều kiện thuận lợi để các thí sinh yên tâm làm bài, hướng tới kết quả tốt nhất trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Thúy Hường