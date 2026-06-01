Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trong giải phóng mặt bằng

Chiều 1/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến về bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong giải phóng mặt bằng (GPMB), phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH), góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh; đại diện Cục An ninh nội địa - Bộ Công an; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

Từ khi hợp nhất tỉnh đến nay, Phú Thọ triển khai GPMB đối với 462 dự án, tổng diện tích đất thu hồi gần 5.500 ha.Trong đó, 49 dự án đã hoàn thành công tác bồi thường GPMB với diện tích gần 2.600 ha, đạt gần 47%; 413 dự án đang triển khai GPMB với diện tích gần 2.900 ha. Công tác đảm bảo ANTT trong GPMB góp phần thúc đẩy tiến độ các dự án phát triển KT-XH tại nhiều địa phương.

Tuy nhiên, công tác GPMB vẫn phát sinh nhiều vấn đề phức tạp. Một số địa phương còn lúng túng trong việc huy động lực lượng triển khai công tác đảm bảo ANTT trong GPMB, để khiếu kiện phức tạp kéo dài, có nguy cơ trở thành điểm nóng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về việc phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động người dân; công tác lãnh đạo, chỉ đạo bồi thường, GPMB, hỗ trợ tái định cư; phối hợp giữa chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc triển khai các dự án trọng điểm; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB; công tác phối hợp tuyên truyền, vận động và bảo đảm ANTT quá trình cưỡng chế...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn điều hành thảo luận tại hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Trung tá Lê Ngọc Giáp - Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa đánh giá cao việc tỉnh Phú Thọ đã có nhiều giải pháp cụ thể, hiệu quả, đảm bảo ANTT trong GPMB, phục vụ phát triển KT-XH. Đồng chí đề nghị các cơ quan liên quan và Công an tỉnh triển khai thực chất quy trình xử lý đám đông; tổ chức tập huấn, diễn tập, kiểm tra rút kinh nghiệm để xử lý nhanh, chính xác, không để phát sinh điểm nóng trong công tác GPMB. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận; tăng cường đối thoại trực tiếp, công khai minh bạch thông tin về dự án, giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ, tái định cư và an sinh xã hội để người dân rõ quyền lợi và trách nhiệm. Xây dựng mục tiêu chiến lược dài hạn, xác định “thành công của dự án” không chỉ là hoàn thành đúng tiến độ, mà quan trọng là không để phát sinh điểm nóng, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

Đại tá Lâm Văn Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày báo cáo tại hội nghị và quán triệt các nội dung cơ bản của quy trình giải quyết tập trung đông người, gây rối ANTT.

Đại diện Cục An ninh nội địa, Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh quan điểm: Lấy lợi ích Nhân dân làm trung tâm, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân thông qua chính sách bồi thường minh bạch, thỏa đáng; bảo đảm ANTT, không để phát sinh phức tạp, khiếu kiện kéo dài để các phần tử xấu lợi dụng kích động.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương xác định GPMB là nhiệm vụ chính trị quan trọng, lãnh đạo quyết liệt và xử lý tồn đọng trên địa bàn. Căn cứ Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội để rà soát, phân loại và áp dụng cơ chế chính sách đặc thù nhằm xử lý, tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài và các vi phạm đất đai trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và đối thoại; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để nắm bắt tình hình, xử lý phức tạp từ sớm, từ xa.

Đồng chí yêu cầu kiện toàn, nâng cao năng lực của tổ chức làm nhiệm vụ GPMB; thực hiện nghiêm nguyên tắc công khai, minh bạch trong kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất. Tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại ngay từ khi mới manh nha, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Đặc biệt, phải quản lý chặt chẽ đất đai; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm, xây dựng, tạo lập tài sản trái phép trên đất đã quy hoạch, GPMB.

Đối với các sở, ban, ngành, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải chủ động rà soát cơ chế, chính sách, thủ tục bồi thường, tái định cư để kịp thời tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ vướng mắc cho các dự án, nhất là dự án trọng điểm hoặc có quy mô thu hồi đất lớn. Nâng cao chất lượng tham mưu và thanh tra công vụ nhằm phát hiện sớm các bất cập trong quản lý nhà nước về đất đai, đầu tư, xây dựng... Các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với địa phương giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp về đất đai; phối hợp với lực lượng công an đánh giá tác động ANTT đối với vụ việc nhạy cảm.

Công an tỉnh phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; rà soát các dự án trọng điểm, địa bàn có nguy cơ tranh chấp, khiếu kiện để kịp thời tham mưu giải quyết, không để hình thành “điểm nóng”. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, hạn chế tối đa việc cưỡng chế. Thực hiện nghiêm túc quy trình của Bộ Công an về bảo đảm ANTT trong quá trình cưỡng chế, thi công công trình; rà soát, bổ sung các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT phù hợp với từng địa bàn, từng dự án cụ thể. Chỉ đạo công an cơ sở nắm chắc đối tượng, chủ động phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng GPMB để kích động, gây rối, chống người thi hành công vụ hoặc cản trở tiến độ dự án...

Đinh Vũ