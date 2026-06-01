Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kiểm tra thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại khu vực Vĩnh Phúc

Sáng 1/6, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các kỳ thi của tỉnh đã kiểm tra công tác tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 tại Hội đồng coi thi Trường THPT Trần Phú và Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Hội đồng coi thi Trường THPT Trần Phú.

Tại các Hội đồng coi thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của ngành Giáo dục trong công tác chuẩn bị kỳ thi, đặc biệt là việc tham mưu điều chỉnh phương thức đăng ký nguyện vọng tuyển sinh theo hướng mở rộng cơ hội cho học sinh. Việc tăng số lượng nguyện vọng đăng ký giúp thí sinh có thêm lựa chọn phù hợp với năng lực, góp phần bảo đảm tính công bằng, khách quan và tạo điều kiện để các em tiếp cận môi trường học tập chất lượng.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu cho biết, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh đã xây dựng kế hoạch từ sớm, tổ chức nhiều cuộc họp để chỉ đạo, rà soát các điều kiện tổ chức kỳ thi. Công tác tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia các khâu của kỳ thi, từ ra đề, in sao đề đến coi thi được triển khai nghiêm túc, bài bản.

Nhấn mạnh vai trò của đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thầy, cô giáo phát huy kinh nghiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy chế với mục tiêu cao nhất là bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, công bằng, khách quan. Cùng với việc thực hiện nghiêm các quy định, cán bộ coi thi cần tạo tâm lý thoải mái, thân thiện để thí sinh tự tin, phát huy tốt nhất năng lực trong quá trình làm bài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu động viên thí sinh tại điểm Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

Động viên thí sinh trước khi vào phòng thi tại điểm Trường THPT Trần Phú và THPT Chuyên Vĩnh Phúc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhắn nhủ các em bình tĩnh, tự tin; cần đọc kỹ đề trước khi làm bài và dành thời gian kiểm tra lại khi hoàn thành bài thi để có kết quả tốt nhất.

Thúy Hường