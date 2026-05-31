Trên 57.000 thí sinh làm thủ tục dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027

Sáng 31/5, các thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10, THPT năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh đã tập trung tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi.
Cán bộ coi thi điểm danh các thí sinh trước khi phổ biến quy chế thi.
Tại các điểm thi, thí sinh được phổ biến quy chế thi, các vật dụng được phép mang vào phòng thi, những lỗi vi phạm cần tránh; đồng thời làm quen với sơ đồ phòng thi, nghe phổ biến lịch thi, hiệu lệnh thi và rà soát, đối chiếu thông tin cá nhân để bảo đảm chính xác trước khi bước vào kỳ thi chính thức.
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 diễn ra từ ngày 1-3/6. Đây là năm đầu tiên tổ chức tuyển sinh lớp 10 sau khi sáp nhập tỉnh, do đó công tác tổ chức có nhiều thay đổi về quy mô, phương thức quản lý và tuyển sinh.
Toàn tỉnh đã thành lập 107 hội đồng coi thi, trong đó có 10 hội đồng có từ 2 điểm thi. Số thí sinh đăng ký dự thi là trên 57.000 thí sinh; tổng chỉ tiêu tuyển sinh là gần 46.700 học sinh, đạt tỷ lệ gần 74%; riêng các trường THPT công lập tuyển sinh trên 40.500 học sinh, chiếm hơn 64%...
Lê Hoàng
