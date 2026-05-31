Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Trên 57.000 thí sinh làm thủ tục dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027

Sáng 31/5, các thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10, THPT năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh đã tập trung tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi.

Trên 57.000 thí sinh làm thủ tục dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027

Cán bộ coi thi điểm danh các thí sinh trước khi phổ biến quy chế thi.

Tại các điểm thi, thí sinh được phổ biến quy chế thi, các vật dụng được phép mang vào phòng thi, những lỗi vi phạm cần tránh; đồng thời làm quen với sơ đồ phòng thi, nghe phổ biến lịch thi, hiệu lệnh thi và rà soát, đối chiếu thông tin cá nhân để bảo đảm chính xác trước khi bước vào kỳ thi chính thức.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 diễn ra từ ngày 1-3/6. Đây là năm đầu tiên tổ chức tuyển sinh lớp 10 sau khi sáp nhập tỉnh, do đó công tác tổ chức có nhiều thay đổi về quy mô, phương thức quản lý và tuyển sinh.

Toàn tỉnh đã thành lập 107 hội đồng coi thi, trong đó có 10 hội đồng có từ 2 điểm thi. Số thí sinh đăng ký dự thi là trên 57.000 thí sinh; tổng chỉ tiêu tuyển sinh là gần 46.700 học sinh, đạt tỷ lệ gần 74%; riêng các trường THPT công lập tuyển sinh trên 40.500 học sinh, chiếm hơn 64%...

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thi tuyển sinh lớp 10 THPT Thí sinh Thủ tục Điểm thi Học sinh Quy chế thi Thành lập Kiểm tra Quy định Đầu tiên
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Kính mừng Đại lễ Phật đản VESAK 2026

Kính mừng Đại lễ Phật đản VESAK 2026
2026-05-30 12:42:00

baophutho.vn Sáng 30/5, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức Kính mừng Đại lễ Phật đản VESAK 2026 (năm 2570 Phật lịch). Dự chương...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long