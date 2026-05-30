Gần 100 vận động viên tham gia Giải vô địch Vovinam các câu lạc bộ tỉnh Phú Thọ

Sáng 30/5, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao Vĩnh Phúc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải vô địch Vovinam các câu lạc bộ tỉnh Phú Thọ năm 2026.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao cờ lưu niệm cho các câu lạc bộ tham gia giải.

Giải đấu năm nay thu hút gần 100 vận động viên đến từ 17 câu lạc bộ Vovinam trên địa bàn toàn tỉnh, tranh tài ở 24 bộ huy chương. Đây là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời đánh giá phong trào tập luyện môn Vovinam tại các địa phương, đơn vị.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc giải.

Thông qua giải đấu nhằm tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho Nhân dân; đồng thời phát hiện, tuyển chọn các vận động viên có thành tích xuất sắc tham gia các giải đấu khu vực và toàn quốc.

Màn đồng diễn của Câu lạc bộ FPT Polyschool Vĩnh Phúc tại lễ khai mạc.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào tranh tài sôi nổi, cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, thể hiện tinh thần đoàn kết, trung thực và thượng võ của môn võ Vovinam.

Giải đấu dự kiến diễn ra từ ngày 30/5 - 2/6/2026.

Một số nội dung thi đấu, pha đối kháng của các vận động viên tại giải đấu.

Thúy Hường