Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tiêu hủy gần 270 kg nội tạng động vật không bảo đảm an toàn thực phẩm

Ngày 29/5, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường và lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh tổ chức kiểm tra 2 phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật lưu thông qua địa bàn các xã Yên Lập và Vạn Xuân.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 269 kg nội tạng trâu, bò, lợn không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm để kinh doanh. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã bị buộc tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, Đội Quản lý thị trường số 5 và Đội Quản lý thị trường số 15 đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm với tổng số tiền 20 triệu đồng theo khoản 5, Điều 20, Nghị định số 90/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Tiêu hủy gần 270 kg nội tạng động vật không bảo đảm an toàn thực phẩm

Tiêu hủy gần 270 kg nội tạng động vật không bảo đảm an toàn thực phẩm

Nội tạng động vật không đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm bị lực lượng chức năng thu giữ.

Tiêu hủy gần 270 kg nội tạng động vật không bảo đảm an toàn thực phẩm

Lực lượng chức năng tiêu hủy toàn bộ 269kg nội tạng động vật thu giữ được.

Thời gian qua, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Phú Thọ đã chủ động ra quân, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Hà Giang


Hà Giang

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng An toàn thực phẩm Nội tạng động vật Cảnh sát giao thông Đội quản lý thị trường Xử phạt vi phạm hành chính Yên Lập Kiểm tra Tiêu hủy Lực lượng chức năng Vận chuyển
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long