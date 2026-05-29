Tiêu hủy gần 270 kg nội tạng động vật không bảo đảm an toàn thực phẩm

Ngày 29/5, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường và lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh tổ chức kiểm tra 2 phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật lưu thông qua địa bàn các xã Yên Lập và Vạn Xuân.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 269 kg nội tạng trâu, bò, lợn không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm để kinh doanh. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã bị buộc tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, Đội Quản lý thị trường số 5 và Đội Quản lý thị trường số 15 đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm với tổng số tiền 20 triệu đồng theo khoản 5, Điều 20, Nghị định số 90/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Nội tạng động vật không đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm bị lực lượng chức năng thu giữ.

Lực lượng chức năng tiêu hủy toàn bộ 269kg nội tạng động vật thu giữ được.

Thời gian qua, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Phú Thọ đã chủ động ra quân, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Hà Giang