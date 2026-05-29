Tập huấn nghiệp vụ coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và GDTX năm học 2026-2027

{title}
{publish}
{head}
Ngày 29/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn công tác coi thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, giáo dục thường xuyên năm học 2026-2027 cho Chủ tịch các Hội đồng coi thi, Tổ trưởng tổ kiểm tra.
Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, hướng dẫn thực hiện các văn bản liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi, gồm: Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, GDTX năm học 2026-2027; Hướng dẫn công tác coi thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, GDTX năm học 2026-2027.
Đại diện Công an tỉnh thông tin về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn tại các Hội đồng coi thi; hướng dẫn rà soát, kiểm tra các thiết bị công nghệ cao thí sinh có thể mang vào phòng thi nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi gian lận trong thi cử.
Toàn cảnh hội nghị tập huấn.
Các báo cáo viên cũng hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, GDTX năm học 2026-2027. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các phòng chuyên môn giải đáp, hướng dẫn cách xử lý một số tình huống phát sinh có thể diễn ra trong kỳ thi; qua đó góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.
Thúy Hường
baophutho.vn Ngày 29/5, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030”. Hội nghị...
baophutho.vn Ngày 29/5, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029.
baophutho.vn Chiều 28/5, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng báo cáo nội dung...
baophutho.vn Chiều 28/5, đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với Cơ quan phát triển Pháp (AFD) về Dự án “Phát...
baophutho.vn Chiều 28/5, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị...
baophutho.vn Sáng 28/5, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với...
baophutho.vn Sáng 28/5, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2...