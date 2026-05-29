Tập huấn nghiệp vụ coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và GDTX năm học 2026-2027

Ngày 29/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn công tác coi thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, giáo dục thường xuyên năm học 2026-2027 cho Chủ tịch các Hội đồng coi thi, Tổ trưởng tổ kiểm tra.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, hướng dẫn thực hiện các văn bản liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi, gồm: Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, GDTX năm học 2026-2027; Hướng dẫn công tác coi thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, GDTX năm học 2026-2027.

Đại diện Công an tỉnh thông tin về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn tại các Hội đồng coi thi; hướng dẫn rà soát, kiểm tra các thiết bị công nghệ cao thí sinh có thể mang vào phòng thi nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi gian lận trong thi cử.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Các báo cáo viên cũng hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, GDTX năm học 2026-2027. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các phòng chuyên môn giải đáp, hướng dẫn cách xử lý một số tình huống phát sinh có thể diễn ra trong kỳ thi; qua đó góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.

Thúy Hường