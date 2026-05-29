Phát động Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng” giai đoạn 2026-2030

Ngày 29/5, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm cầu UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước. Dự và chủ trì lễ phát động có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cùng đại diện các doanh nghiệp, đơn vị truyền thông.

Tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ, dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; các KOL, người có uy tín, sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, quản trị viên các hội nhóm cộng đồng và doanh nghiệp truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc chủ trì lễ phát động tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, trẻ em ngày càng tiếp cận sớm với internet và các nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh những lợi ích thiết thực, môi trường mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ như lừa đảo trực tuyến, bắt nạt trên mạng, xâm hại trẻ em, dụ dỗ tham gia các hành vi vi phạm pháp luật hoặc tiếp cận các nội dung độc hại, phản cảm.

Trước thực tế đó, lực lượng Công an đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho trẻ em trên không gian mạng. Công tác nắm tình hình trên môi trường mạng được tăng cường; nhiều tài khoản đăng tải nội dung xấu độc, ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em đã được phát hiện, xử lý kịp thời.

Lực lượng Công an tỉnh tham dự lễ phát động tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Công an tỉnh đã phối hợp với các nhà trường, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ trên không gian mạng cho học sinh, phụ huynh và giáo viên. Triển khai hướng dẫn phụ huynh cài đặt các ứng dụng kiểm soát nội dung, nhận diện dấu hiệu trẻ bị dụ dỗ, bắt nạt hoặc xâm hại trên mạng để kịp thời hỗ trợ, can thiệp.

Đặc biệt, trong dịp nghỉ hè năm 2026, Công an tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các nền tảng số như Facebook, Zalo, YouTube... nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ trẻ em, hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi tham gia môi trường mạng.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự lễ phát động tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Tại lễ phát động, nhằm triển khai hiệu quả Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030”, Bộ Công an đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: hoàn thiện và thực thi hiệu quả hệ thống pháp luật về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân; tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; đẩy mạnh truyền thông, giáo dục kỹ năng số cho trẻ em; mở rộng hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng; xây dựng và vận hành hiệu quả các mạng lưới phối hợp liên ngành, liên cấp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm cầu UBND các tỉnh, thành phố.

Bộ Công an khẳng định sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng, nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030”, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, nhân văn vì sự phát triển toàn diện của trẻ em Việt Nam.

Lê Minh