Các món mềm, ngon miệng, dễ ăn, tốt cho người cao tuổi mùa nắng nóng

Để chống lại tình trạng mất nước trong những ngày nắng nóng, thực đơn của người cao tuổi cần được ưu tiên các món ăn giàu nước và dễ nuốt.

Ở người cao tuổi, cơ chế tự động báo khát của hệ thần kinh thường bị suy giảm, khiến họ ít khi cảm thấy khát dù cơ thể đang thiếu nước. Càng lớn tuổi, chức năng nhai nuốt kém cũng gây cảm giác chán ăn trong những ngày nắng nóng.

Để giúp cha mẹ bổ sung nước kịp thời, bên cạnh việc uống nước lọc, sữa, nước quả, thường xuyên ăn các món ăn mềm, mọng nước trong bữa ăn hằng ngày sẽ giúp cấp nước cho người cao tuổi tốt hơn.

1. Các món cháo, súp thanh mát

Cháo và súp luôn là lựa chọn hàng đầu cho thực đơn của người cao tuổi nhờ đặc tính mềm, dễ nuốt và chứa một hàm lượng chất lỏng rất lớn. Theo PGS.TS.BS. Nguyễn Trọng Hưng - Viện Dinh dưỡng Quốc gia: Khi có tuổi, hệ tiêu hóa hoạt động kém hơn, răng yếu, cảm giác ăn ngon cũng không như hồi trẻ, do đó cháo là món ăn được nhiều người cao tuổi lựa chọn.

Cháo đậu xanh, đậu đen: Các loại đậu này không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn có tính mát, giúp giải nhiệt rất tốt. Một bát cháo loãng, ấm nhẹ vào buổi sáng hoặc xế chiều sẽ giúp bổ sung nước và các vitamin nhóm B cho cơ thể.

Súp gà nấu nấm và rau củ: Món súp được ninh từ nước dùng gà kết hợp với các loại rau củ cắt nhỏ như cà rốt, khoai tây, nấm đông cô giúp cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng. Lượng nước dồi dào trong súp cùng với một chút muối khoáng tự nhiên từ nước hầm xương sẽ giúp cơ thể người già bù đắp lại lượng natri và kali đã mất qua đường mồ hôi.

Món súp gà nấu nấm rau củ phù hợp cho người cao tuổi trong mùa nắng nóng.

2. Các món canh rau thanh nhiệt những ngày nắng nóng

Bữa cơm ngày hè của người cao tuổi không thể thiếu những bát canh rau truyền thống. Đây là nguồn cấp nước và chất xơ tuyệt vời giúp làm mát cơ thể từ bên trong.

Canh rau mồng tơi, rau đay nấu tôm/thịt băm: Những loại rau này có đặc tính mát, chứa chất nhờn tự nhiên giúp người cao tuổi dễ nuốt, không bị khô nghẹn và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, phòng ngừa táo bón.

Canh mướp hương, bí xanh nấu thịt: Bí xanh và mướp hương là những loại quả chứa hàm lượng nước lên đến hơn 90%. Khi được nấu canh, các phân tử nước kết hợp với vị ngọt của thịt băm giúp kích thích vị giác, giảm nhanh cảm giác khô họng và cung cấp một lượng chất lỏng đáng kể cho cơ thể.

3. Đậu phụ và các món om mềm

Đậu phụ là món ăn mềm, thanh mát và lành tính, phù hợp với hệ tiêu hóa và tình trạng răng miệng của người cao tuổi.

Đậu phụ sốt cà chua mềm: Thành phần của đậu phụ chứa nhiều nước và protein thực vật dễ hấp thu. Khi kết hợp sốt cùng cà chua chín (loại quả mọng nước giàu vitamin C), món ăn không chỉ có màu sắc đẹp mắt mà còn cung cấp lượng nước dồi dào, giúp người lớn tuổi ăn ngon miệng hơn.

Cá hấp hoặc om mềm: Thay vì các món chiên rán gây khô và khó tiêu, các món cá hấp hành gừng hoặc cá om mềm sẽ giữ lại được độ ẩm tự nhiên của thực phẩm. Thịt cá mềm, giàu omega-3, vừa dễ nhai vừa giúp bổ sung nước bổ dưỡng cho cơ thể.

Món cá hấp giúp giữ lại hương vị ngon ngọt của cá, món ăn lại ít dầu mỡ, tốt cho sức khỏe người cao tuổi.

4. Các món tráng miệng từ thạch và chè dưỡng nhan

Để thay đổi khẩu vị và tạo sự hứng thú trong việc ăn uống hằng ngày, nên chuẩn bị các món tráng miệng mềm mại, mát lành cho cha mẹ vào bữa xế giúp bù nước, hỗ trợ tiêu hóa và cung cấp thêm vitamin:

Thạch trái cây tự nhiên: Được làm từ bột rau câu kết hợp với nước ép trái cây tươi như cam, dưa hấu. Món ăn này mềm mướt, giúp cung cấp nước và vitamin tự nhiên.

Chè hạt sen, long nhãn: Một bát chè hạt sen được nấu thanh đạm, ít đường sẽ giúp người cao tuổi giải nhiệt, bù nước, đồng thời hỗ trợ cải thiện giấc ngủ vốn dễ bị chập chờn trong những ngày oi bức.

Theo suckhoedoisong.vn