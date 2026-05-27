Nắng nóng đỉnh điểm vẫn tiếp diễn, khuyến cáo hạn chế ra ngoài khung giờ cao điểm

Nắng nóng đỉnh điểm 38-40 độ vẫn tiếp diễn trong ngày 27/5, từ ngày 28/5, nhiệt độ sẽ giảm dần. Cơ quan khí tượng lưu ý người dân hạn chế ra ngoài khung giờ 9h-17h và phòng chống cháy nổ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm qua (26/5), khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ như trạm: Phố Ràng (Lào Cai) 40.7 độ, Bắc Mê (Tuyên Quang) 40.3 độ, Vĩnh Yên (Phú Thọ) 40.5 độ, Láng (Tp. Hà Nội) 41.1 độ, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 40.8 độ, Đô Lương (Nghệ An) 41.1 độ, Đồng Hới (Quảng Trị) 40.2 độ, Tuy Hòa (Đắk Lắk) 40.0 độ...; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Ngày 27/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Nắng nóng đặc biệt gay gắt tiếp diễn ở nhiều khu vực.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Ngày 28/5, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%. Từ ngày 29/5 nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ, ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo khu vực Bắc Bộ đêm 27 và ngày 28/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm), riêng khu vực trung du và đồng bằng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Trung Bộ đêm 27 và ngày 28/5 có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng phía Nam khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối 28/5 có mưa rào và dông rải rác. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; từ ngày 28/5 chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ từ đêm 28-30/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; Từ khoảng ngày 01/5 khu vực trung du và đồng bằng có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ từ ngày 29-31/5 có nắng nóng cục bộ; từ ngày 01/6 khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng; riêng khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 27/5:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ, nhiệt độ cao nhất 39-40 độ, có nơi trên 40 độ. Có mây, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió tây nam đến nam cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ; nhiệt độ cao nhất 37-39 độ, có nơi trên 40 độ. Có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất 37-40 độ, có nơi trên 40 độ. Có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng khu vực đồng bằng và Phú Thọ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ, nhiệt độ cao nhất 38-40 độ, có nơi trên 40 độ. Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ. Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ. Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo suckhoedoisong.vn