9 loại vitamin bổ não, tăng cường trí nhớ tự nhiên tốt nhất

Vitamin tốt cho não bộ và các dưỡng chất thiết yếu chính là nguồn thức ăn cốt lõi giúp duy trì một trí tuệ minh mẫn, củng cố tư duy một cách tự nhiên. Dù là cơ quan bận rộn nhất cơ thể, não bộ lại vô cùng nhạy cảm và dễ bị tổn thương bởi áp lực căng thẳng cùng quá trình lão hóa theo thời gian. Việc chủ động cung cấp đầy đủ và đúng cách những thành phần dinh dưỡng này sẽ tạo nên hàng rào bảo vệ vững chắc cho hệ thần kinh.

1. Vitamin nhóm B: Dưỡng chất chống suy giảm trí nhớ

Vitamin B đóng vai trò then chốt trong việc tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh, bảo vệ dây thần kinh giúp bổ não và tăng cường trí nhớ.

Các vitamin nhóm B, đặc biệt là B6, B9 (folate) và B12, đóng vai trò quan trọng cho sức khỏe não bộ. Chúng có khả năng làm giảm nồng độ homocysteine – một tác nhân nguy hiểm gây hại cho trí nhớ và làm suy giảm tư duy khi tăng quá cao.

Bên cạnh đó, nhóm B còn hỗ trợ não sản sinh các chất dẫn truyền thần kinh quan trọng như serotonin và dopamine, giúp cân bằng tâm trạng, cải thiện khả năng tập trung. Đối với người lớn tuổi, bổ sung đủ B6, B9, B12 giúp làm chậm quá trình teo não do lão hóa.

Nguồn thực phẩm: Rau lá xanh, trứng, cá, thịt gia cầm, ngũ cốc bổ sung. Người ăn thuần chay nên chủ động bổ sung thêm B12.

2. Vitamin E: Chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào não

Là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, vitamin E bảo vệ màng tế bào não khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Nhiều nghiên cứu cho thấy vitamin E có thể làm chậm quá trình mất trí nhớ ở bệnh nhân Alzheimer.

Thay vì dùng thực phẩm chức năng liều cao dễ gây tác dụng phụ, nên ưu tiên nạp vitamin E từ thực phẩm tự nhiên.

Nguồn thực phẩm: Hạnh nhân, hạt hướng dương, bơ, rau bina và dầu thực vật.

3. Vitamin D: Hoạt chất giúp điều hòa tâm trạng và tư duy

Thiếu hụt vitamin D là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng uể oải, trầm cảm và suy giảm khả năng nhận thức. Dưỡng chất này giúp điều hòa tâm trạng và kích thích sự phát triển của các tế bào thần kinh.

Nguồn cung cấp: Ánh nắng mặt trời buổi sớm, cá béo (hồi, thu, mòi), lòng đỏ trứng và nấm.

4. Vitamin tổng hợp: Giải pháp bù đắp sự thiếu hụt trong chế độ ăn uống

Nếu chế độ ăn uống hàng ngày không đảm bảo, vitamin tổng hợp là giải pháp tiện lợi giúp lấp đầy khoảng trống dinh dưỡng. Các nghiên cứu chỉ ra rằng multivitamin hỗ trợ rất tốt cho trí nhớ và sự chú ý ở người cao tuổi hoặc người có thể trạng thiếu chất.

Vì công thức các loại vitamin tổng hợp rất khác nhau nên không có liều lượng chuẩn cho tất cả mọi người, dù hầu hết loại tiêu chuẩn đều đáp ứng gần 100% giá trị hàng ngày. Tuy nhiên, thực phẩm toàn phần vẫn là nguồn dưỡng chất tốt nhất cho não.

Một chế độ ăn phong phú từ trái cây, rau củ, ngũ cốc, protein nạc, sữa và các loại hạt sẽ cung cấp đầy đủ những gì bộ não cần.

5. Magie: Khoáng chất thiết yếu giúp các tế bào não giao tiếp với nhau

Magie là một khoáng chất thiết yếu hỗ trợ chức năng thần kinh và cơ bắp, điều hòa huyết áp và nhiều quá trình khác của cơ thể.

Magie cũng giúp các tế bào não giao tiếp với nhau và có thể cải thiện giấc ngủ cũng như sự tập trung.

Nguồn thực phẩm: Rau lá xanh, các loại hạt, hạt và ngũ cốc nguyên hạt.

6. Kẽm: Tăng tốc độ xử lý và cải thiện chức năng não

Kẽm là một khoáng chất thiết yếu mà bạn phải nạp vào cơ thể thông qua chế độ ăn uống, vì cơ thể bạn không tự sản xuất được. Khoáng chất này hỗ trợ trí nhớ và học tập, và tình trạng thiếu kẽm có thể làm chậm quá trình xử lý của tâm trí.

Nguồn thực phẩm: Hàu, thịt bò, các loại đậu và hạt bí ngô.

7. Acid béo omega-3 giúp xây dựng màng tế bào não

Cá hồi chứa acid béo Omega-3 giúp bảo vệ não khỏi sự suy giảm nhận thức do tuổi tác.

Chiếm tỷ lệ lớn trong cấu trúc cấu tạo nên màng tế bào não, đặc biệt là DHA, omega-3 là chất béo không bão hòa đa tối quan trọng giúp bảo vệ não khỏi sự suy giảm nhận thức do tuổi tác.

Nguồn thực phẩm: Dầu cá, cá hồi, hạt lanh và quả óc chó.

8. Sắt: Tăng cường oxy lên não

Sắt chịu trách nhiệm vận chuyển oxy lên não và duy trì năng lượng cho các hoạt động tư duy. Thiếu sắt gây ra tình trạng thiếu máu, dẫn đến các triệu chứng mệt mỏi kéo dài, mất tập trung và hiện tượng “sương mù não”.

Nguồn thực phẩm: Thịt đỏ, đậu lăng, rau bina.

9. Choline: Tiền chất tạo chất dẫn truyền thần kinh giúp trí não minh mẫn

Choline là tiền chất để cơ thể tổng hợp acetylcholine - một chất hóa học cốt lõi phục vụ cho việc học tập và lưu trữ thông tin của trí nhớ. Nồng độ choline cao có mối liên hệ mật thiết đến việc giảm thiểu các dấu ấn sinh học của bệnh Alzheimer.

Nguồn thực phẩm: Gan bò, trứng, đậu nành, bông cải xanh.

Theo suckhoedoisong.vn