Không chỉ ngon ngọt, ổi ruột hồng còn là “kho dưỡng chất” cho cơ thể

Ổi ruột hồng không chỉ hấp dẫn bởi màu sắc đẹp mắt và vị ngọt dịu mà còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Loại quả này được đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ tăng sức đề kháng, cải thiện tiêu hóa và góp phần chăm sóc làn da.

Thành phần dinh dưỡng tạo nên lợi ích của ổi ruột hồng

Ổi ruột hồng được đánh giá cao nhờ chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe như vitamin C, chất xơ, kali, magie và vitamin A. Loại quả này còn giàu lycopene, polyphenol và flavonoid - các hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào, hỗ trợ tim mạch và làm chậm quá trình lão hóa. Ngoài ra, folate trong ổi ruột hồng cũng cần thiết cho quá trình phân chia tế bào và tốt cho phụ nữ mang thai.

Lợi ích của ổi ruột hồng đối với sức khỏe

Tăng cường hệ miễn dịch

Một trong những lợi ích nổi bật của ổi ruột hồng là hỗ trợ nâng cao sức đề kháng. Hàm lượng vitamin C cao giúp kích thích hoạt động của bạch cầu - hàng rào bảo vệ tự nhiên chống lại vi khuẩn và virus. Đồng thời, vitamin C còn đóng vai trò như chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào miễn dịch trước tác động của gốc tự do.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Ổi ruột hồng chứa lượng chất xơ dồi dào, giúp tăng khối lượng phân và thúc đẩy nhu động ruột hoạt động hiệu quả hơn. Việc bổ sung đủ chất xơ có thể giúp giảm nguy cơ táo bón, đồng thời hỗ trợ duy trì sức khỏe đường ruột.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Chất xơ trong ổi ruột hồng giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate, từ đó hỗ trợ ổn định đường huyết sau ăn. Nhờ tạo cảm giác no lâu, loại quả này có thể giúp hạn chế ăn vặt và hỗ trợ những người đang xây dựng chế độ ăn giảm cân hoặc kiểm soát cân nặng.

Hỗ trợ ổn định huyết áp

Kali trong ổi ruột hồng có vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp nhờ giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể. Bên cạnh đó, khoáng chất này còn hỗ trợ cải thiện tuần hoàn máu và giảm áp lực lên hệ tim mạch.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Ổi ruột hồng có chỉ số đường huyết ở mức thấp đến trung bình, giúp hạn chế tình trạng tăng đường huyết nhanh sau ăn nếu dùng với khẩu phần hợp lý. Chất xơ trong quả cũng góp phần làm chậm quá trình hấp thu glucose vào máu, từ đó hỗ trợ duy trì sự ổn định chuyển hóa.

Làm đẹp da, hỗ trợ chống lão hóa

Vitamin C trong ổi ruột hồng đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen - thành phần giúp duy trì độ đàn hồi và săn chắc cho da. Khi cơ thể được bổ sung đầy đủ vitamin C từ thực phẩm tự nhiên, làn da có thể được hỗ trợ phục hồi tốt hơn, đồng thời góp phần làm chậm quá trình lão hóa.

Lưu ý khi ăn ổi ruột hồng để tốt cho sức khỏe

Để tận dụng tối đa lợi ích của ổi ruột hồng, người dùng nên ăn với lượng vừa phải vì loại quả này chứa nhiều chất xơ, dễ gây đầy bụng nếu ăn quá nhiều. Tốt nhất nên ăn nguyên quả thay vì ép lấy nước để giữ lại lượng chất xơ có lợi cho tiêu hóa và kiểm soát đường huyết. Người có bệnh đại tràng hoặc hệ tiêu hóa nhạy cảm có thể bỏ bớt hạt để tránh khó chịu. Ngoài ra, người cần kiểm soát đường huyết nên chia nhỏ khẩu phần và hạn chế ăn ổi khi bụng đói để giảm kích ứng dạ dày.

Theo vov.vn