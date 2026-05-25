5 loại thực phẩm không nên dùng chung với nước chanh

Uống nước chanh giúp cải thiện tiêu hóa và giảm viêm. Tuy nhiên cần lưu ý tránh một số thực phẩm khi dùng chung với nước chanh có thể làm giảm hiệu quả hoặc gây trào ngược acid.

1. Không nên uống nước chanh khi ăn kẹo và bánh ngọt

Có một số lý do để tránh uống nước chanh với đồ ngọt như kẹo, bánh ngọt và nước ngọt có gas.

Nước chanh chứa acid citric có thể làm hỏng men răng theo thời gian. Men răng là một chất cứng bảo vệ răng. Vì đường làm tăng nguy cơ sâu răng, vì vậy tốt nhất là nên tránh ăn đường càng nhiều càng tốt, nhất là khi men răng đã bị tổn hại do thường xuyên uống nước chanh.

Uống nước chanh có tác dụng chống viêm nhưng tiêu thụ đường làm tăng tình trạng viêm. Việc ăn nhiều đường làm tăng các chỉ số viêm trong cơ thể và ảnh hưởng đến sức khỏe đường ruột. Do đó, ăn thực phẩm có đường cùng với nước chanh có thể làm mất đi lợi ích chống viêm tiềm năng.

2. Không uống nước chanh cùng các sản phẩm sữa giàu chất béo

Trào ngược acid xảy ra khi acid dạ dày trào ngược lên thực quản, gây ra chứng ợ nóng và khó tiêu. Các sản phẩm từ sữa nhiều chất béo được biết là gây ra chứng ợ nóng ở những người bị trào ngược acid. Nước chanh có tính acid dễ làm trầm trọng thêm chứng trào ngược acid ở những người bị chứng này.

Việc chuyển sang các sản phẩm từ sữa ít béo giúp giảm nguy cơ gặp các triệu chứng khó chịu. Nên lựa chọn sữa, sữa chua và phô mai không béo hoặc ít béo.

3. Tránh ăn thực phẩm chế biến sẵn khi uống nước chanh

Nên tránh ăn các loại thực phẩm chế biến sẵn khi uống nước chanh. Thực phẩm chế biến sẵn có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày và gây viêm ruột. Chúng cũng có thể làm tăng nguy cơ trào ngược acid.

Chanh chứa nhiều acid citric nên việc uống nước chanh cùng với thực phẩm chế biến sẵn có thể dẫn đến chứng ợ nóng và khó tiêu.

Để tận dụng tối đa lợi ích của nước chanh, hãy uống kèm với các thực phẩm tươi, nguyên chất thay vì đồ ăn vặt đóng gói và thực phẩm chế biến sẵn.

4. Đồ chiên rán

Các loại thực phẩm chiên rán như gà viên và khoai tây chiên rất khó tiêu hóa. Chúng gây viêm và tổn thương tế bào trong ruột, làm giãn cơ vòng thực quản dưới và gây trào ngược dẫn đến chứng ợ nóng và khó tiêu.

Do tính acid của nước chanh, không nên uống kèm với các loại thực phẩm này để tránh làm trầm trọng thêm chứng trào ngược acid.

5. Không ăn đồ cay cùng với nước chanh

Giống như thực phẩm chế biến sẵn và đồ chiên rán, thức ăn cay có thể làm trầm trọng thêm chứng trào ngược. Với người đã được chẩn đoán mắc bệnh trào ngược dạ dày - thực quản, đừng uống nước chanh với các loại thực phẩm này. Chỉ ăn đồ cay với lượng vừa phải và nên uống nước lọc khi ăn đồ cay.

Mẹo uống nước chanh an toàn

Nước chanh có nhiều lợi ích như cung cấp nước, cải thiện tiêu hóa và lượng đường trong máu sau khi ăn nhưng cần uống đúng cách.

Nên nhấp từng ngụm nước chanh vào buổi sáng hoặc trong bữa ăn. Kết hợp dùng nước chanh với các loại thực phẩm tươi, nguyên chất như: Trái cây và rau quả; ngũ cốc nguyên hạt; sữa ít béo; protein nạc; các loại đậu.

Để tránh làm tổn thương men răng, hãy súc miệng bằng nước lọc sau khi uống nước chanh. Người bị trào ngược dạ dày - thực quản cần tránh uống nước chanh vào ban đêm để tránh chứng ợ nóng khi nằm xuống ngủ.

Theo suckhoedoisong.vn