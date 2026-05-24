Những món ăn vặt cần hạn chế trong ngày hè

Những món ăn vặt được ưa thích nhưng gây hại

Mùa hè là thời điểm học sinh có xu hướng ăn uống thất thường hơn so với trong năm học. Thời tiết nắng nóng khiến trẻ dễ khát nước, thích các món lạnh, đồ ăn nhanh và những thức ăn vặt có vị đậm như ngọt, béo hoặc cay. Kem, xúc xích chiên, nước ngọt có gas hay trà chanh siêu ngọt vì thế trở thành những món khoái khẩu quen thuộc của nhiều học sinh trong kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên, dưới góc nhìn dinh dưỡng, đây lại là những thực phẩm cần được hạn chế nếu không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe, cân nặng và sự phát triển của trẻ.

Thực tế cho thấy, phần lớn các món ăn vặt phổ biến hiện nay đều chứa nhiều đường, chất béo bão hòa, muối hoặc phụ gia thực phẩm nhưng lại nghèo vitamin và khoáng chất. Khi sử dụng thường xuyên, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng, trẻ không chỉ dễ tăng cân mà còn đối mặt với nguy cơ rối loạn tiêu hóa, suy giảm miễn dịch và hình thành thói quen ăn uống không lành mạnh.

Những món ăn vặt học sinh yêu thích nhưng không có lợi cho sức khỏe.

Kem là món ăn được nhiều trẻ yêu thích nhất trong mùa hè bởi cảm giác mát lạnh và vị ngọt hấp dẫn. Tuy nhiên, nhiều loại kem công nghiệp hiện nay chứa lượng đường và chất béo khá cao. Một cây kem hoặc một ly kem lớn có thể cung cấp từ 200–400 kcal, tương đương một bữa ăn phụ nhiều năng lượng nhưng rất ít giá trị dinh dưỡng. Nếu trẻ ăn kem thường xuyên, đặc biệt vào buổi tối hoặc sau bữa ăn no, lượng năng lượng dư thừa sẽ dễ tích tụ thành mỡ, làm tăng nguy cơ thừa cân và béo phì.

Không chỉ vậy, kem quá lạnh còn có thể gây kích thích niêm mạc họng và đường hô hấp. Những trẻ có cơ địa nhạy cảm dễ bị viêm họng, ho hoặc đau họng sau khi ăn kem liên tục. Một số trẻ còn có thể gặp tình trạng đau bụng hoặc khó tiêu nếu ăn kem khi đang đói hoặc vừa đi ngoài trời nắng về. Điều đáng lo hơn là nhiều loại kem giá rẻ, không rõ nguồn gốc có thể chứa phẩm màu, hương liệu và chất bảo quản không đảm bảo an toàn.

Bên cạnh kem, xúc xích chiên cũng là món ăn vặt rất phổ biến ở học sinh. Đây là thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều muối, chất béo bão hòa và phụ gia bảo quản. Khi được chiên ngập dầu ở nhiệt độ cao, xúc xích còn hấp thụ thêm lượng lớn dầu mỡ, làm tăng nguy cơ rối loạn mỡ máu và tăng cân nếu ăn thường xuyên.

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe tim mạch và chuyển hóa ngay từ nhỏ. Đối với học sinh, ăn nhiều xúc xích chiên không chỉ gây dư thừa năng lượng mà còn làm giảm cảm giác thèm ăn ở các bữa chính. Trẻ dễ có xu hướng “ăn vặt thay cơm”, dẫn đến thiếu hụt các dưỡng chất cần thiết từ rau xanh, trái cây và thực phẩm tươi sống.

Một nguy cơ khác đến từ xúc xích chiên là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong mùa hè, nhiệt độ cao tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nhanh. Nếu xúc xích được bảo quản không đúng cách hoặc chiên đi chiên lại nhiều lần bằng dầu cũ, trẻ có nguy cơ đau bụng, tiêu chảy hoặc ngộ độc thực phẩm. Dầu chiên sử dụng nhiều lần còn có thể sinh ra các chất không có lợi cho sức khỏe.

Nước ngọt có gas cũng là thức uống cần hạn chế trong mùa hè. Nhiều học sinh cho rằng nước ngọt giúp giải khát nhanh hơn nước lọc, nhưng thực tế lượng đường cao trong nước ngọt có thể khiến cơ thể càng khát hơn sau khi uống. Một lon nước ngọt thông thường chứa khoảng 35–40g đường, gần bằng hoặc vượt mức khuyến nghị đường tự do trong một ngày của trẻ em.

Việc tiêu thụ quá nhiều nước ngọt không chỉ làm tăng nguy cơ béo phì mà còn ảnh hưởng đến răng miệng. Axit và đường trong nước ngọt có thể làm mòn men răng, tăng nguy cơ sâu răng và viêm nướu. Ngoài ra, caffeine trong một số loại nước có gas còn khiến trẻ dễ mất ngủ, bồn chồn và giảm khả năng tập trung học tập.

Nhiều trẻ có thói quen uống nước ngọt thay nước lọc trong những ngày nắng nóng. Đây là thói quen rất không có lợi vì nước ngọt gần như không cung cấp vitamin hay khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Trong khi đó, mùa hè là thời điểm cơ thể cần được bổ sung nước và điện giải hợp lý để tránh mất nước và mệt mỏi.

Thận trọng với trà chanh siêu ngọt

Một món đồ uống khác đang được nhiều học sinh yêu thích là trà chanh siêu ngọt. Trên thực tế, nhiều ly trà chanh bán ngoài hàng chứa lượng đường rất lớn, đôi khi còn nhiều hơn cả nước ngọt có gas. Ngoài đường, loại đồ uống này thường được thêm siro tạo vị, topping và rất nhiều đá để tăng cảm giác “đã khát”.

Thận trọng với những cốc trà chanh siêu ngọt.

Việc uống quá nhiều trà chanh siêu ngọt có thể khiến lượng đường trong máu tăng nhanh, làm trẻ dễ mệt sau khi uống và tăng nguy cơ tích tụ mỡ thừa. Ngoài ra, hàm lượng acid trong chanh kết hợp với đường có thể gây ảnh hưởng men răng nếu sử dụng thường xuyên. Một số loại trà còn chứa caffeine, có thể khiến trẻ khó ngủ hoặc tim đập nhanh nếu dùng vào buổi tối.

Đặc biệt, các món ăn vặt và đồ uống đường phố trong mùa hè luôn tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh. Đá viên không sạch, nguyên liệu bảo quản ngoài trời nóng lâu giờ hoặc dụng cụ chế biến không đảm bảo có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn đường ruột ở trẻ em. Đây là lý do mùa hè thường là thời điểm gia tăng các bệnh tiêu hóa ở học sinh.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa phụ huynh phải cấm hoàn toàn các món ăn vặt yêu thích của trẻ. Điều quan trọng là giúp trẻ hiểu và hình thành thói quen ăn uống điều độ. Học sinh vẫn có thể ăn kem hoặc uống trà chanh nhưng cần với tần suất hợp lý, không nên sử dụng mỗi ngày. Phụ huynh cũng nên hướng trẻ đến những lựa chọn lành mạnh hơn như trái cây tươi, sữa chua ít đường, sinh tố tự nhiên hoặc nước ép không thêm đường.

Ngoài ra, việc chuẩn bị các món ăn nhẹ tại nhà như trái cây cắt sẵn, sữa chua kết hợp yến mạch, bánh mì nguyên cám hoặc nước trái cây tự làm sẽ giúp trẻ hạn chế phụ thuộc vào thức ăn nhanh và đồ uống công nghiệp. Đây cũng là cách giúp trẻ được cung cấp vitamin, chất xơ và dưỡng chất cần thiết trong mùa hè.

Mùa hè là khoảng thời gian trẻ cần nhiều năng lượng để vui chơi, vận động và phát triển. Tuy nhiên, nếu ăn uống thiếu kiểm soát, đặc biệt với các món nhiều đường và dầu mỡ, trẻ rất dễ gặp các vấn đề sức khỏe ngay từ nhỏ.

Vì vậy, việc hạn chế kem, xúc xích chiên, nước ngọt hay trà chanh siêu ngọt không phải là “tước đi niềm vui” của trẻ, mà là giúp các em xây dựng nền tảng dinh dưỡng lành mạnh và bảo vệ sức khỏe lâu dài. Một chế độ ăn cân bằng, đủ nước và giàu thực phẩm tươi tự nhiên vẫn luôn là chìa khóa để học sinh có một mùa hè khỏe mạnh, năng động và an toàn.

Theo suckhoedoisong.vn