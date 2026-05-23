4 kiểu ăn uống khiến trẻ khó tăng chiều cao và cân nặng

Ăn vặt thiếu kiểm soát, thiếu đa dạng thực phẩm, chỉ ăn nhuyễn khiến trẻ dễ thiếu chất dinh dưỡng, khó tăng cân và chiều cao.

Ăn vặt thiếu kiểm soát

Trẻ thường xuyên ăn bánh kẹo hoặc uống nước ngọt trong ngày dễ no trước bữa chính. Thói quen này kéo dài có thể ảnh hưởng hoạt động tiêu hóa, đồng thời khiến cơ thể không được bổ sung đầy đủ dưỡng chất cần thiết.

Cha mẹ nên ưu tiên cho trẻ dùng các món ăn nhẹ lành mạnh như trái cây tươi, khoai hoặc bắp luộc. Những thực phẩm này giúp kiểm soát cơn đói tốt hơn, hỗ trợ trẻ ăn ngon miệng trong bữa chính và duy trì năng lượng phù hợp cho cơ thể, theo Parents.

Duy trì thức ăn nhuyễn thời gian dài

Nhiều cha mẹ cho trẻ ăn thức ăn xay nhuyễn quá lâu vì sợ hóc, nôn trớ là sai lầm. Việc chỉ ăn cháo nhuyễn khiến trẻ dễ biếng ăn, chậm kỹ năng nhai, khó thích nghi với thức ăn thô. Cha mẹ nên điều chỉnh độ thô của món ăn phù hợp từng giai đoạn phát triển. Trẻ 6 tháng tuổi có thể bắt đầu với súp, khoảng 9 tháng tập ăn cháo đặc hơn, một tuổi nên làm quen dần với cơm nát.

Thiếu đa dạng thực phẩm

Theo Mayo Clinic, trẻ ăn lặp đi lặp lại một vài món quen thuộc có thể khiến cơ thể thiếu nhiều dưỡng chất cần thiết cho quá trình phát triển. Khi không được bổ sung đầy đủ sắt, kẽm, vitamin D hay omega-3, trẻ dễ chậm tăng trưởng, ảnh hưởng khả năng học hỏi, phát triển thể chất.

Để bảo đảm dinh dưỡng cân bằng, cha mẹ nên thay đổi thực đơn, phối hợp đầy đủ các nhóm thực phẩm như tinh bột, đạm, chất béo cùng rau củ và trái cây. Đa dạng món ăn mỗi ngày và luân phiên theo tuần cũng giúp trẻ ăn ngon miệng hơn.

Ép ăn

Khi bị ép ăn, trẻ dễ sợ bữa ăn, căng thẳng, quấy khóc hoặc hình thành tâm lý chống đối. Điều này lâu dần khiến trẻ biếng ăn, không còn cảm giác ngon miệng. Một số trẻ còn có thể nôn ói, đầy bụng hoặc rối loạn tiêu hóa do ăn quá khả năng của cơ thể.

Thay vì ép trẻ ăn, cha mẹ nên xây dựng thói quen ăn uống phù hợp với độ tuổi của con. Khẩu phần cần vừa sức, món ăn thay đổi đa dạng để tạo hứng thú cho trẻ trong dinh dưỡng. Không khí vui vẻ khi ăn, khuyến khích trẻ vận động hằng ngày cũng giúp trẻ ăn ngon miệng. Trường hợp bé biếng ăn kéo dài, chậm tăng cân hoặc có dấu hiệu thiếu dinh dưỡng nên đưa đi khám để được tư vấn phù hợp.

Theo vnexpress.net