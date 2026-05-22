Chú trọng phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu

Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm để đổi mới và phát triển, thời gian qua, ngành Y tế Phú Thọ đã tập trung nhiều nguồn lực phát triển hệ thống y tế theo hướng hiện đại, chuyên sâu và đồng bộ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương với chi phí hợp lý; đồng thời, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ thống y tế hiện đại, đồng bộ, hiệu quả, đưa Phú Thọ trở thành trung tâm y tế kỹ thuật cao của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Đầu tư đồng bộ cho y tế hiện đại

Hướng tới xây dựng nền y tế tiên tiến, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ, hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai các kỹ thuật chuyên sâu. Tại các bệnh viện tuyến tỉnh, nhiều khoa, trung tâm chuyên sâu như: Trung tâm Tim mạch, Trung tâm Đột quỵ, Ung bướu, Hỗ trợ sinh sản... đã được thành lập và hoạt động hiệu quả.

Các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chuyển giao kỹ thuật thay khớp gối nhân tạo cá thể hóa 3D tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc.

Không chỉ tập trung đầu tư cơ sở vật chất, ngành Y tế tỉnh còn chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hằng năm, nhiều cán bộ, bác sĩ được cử đi đào tạo chuyên sâu tại các bệnh viện tuyến Trung ương như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện K, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đồng thời, các bệnh viện tuyến tỉnh cũng chủ động phối hợp với bệnh viện tuyến Trung ương để tiếp nhận, chuyển giao thành công nhiều kỹ thuật mới theo hình thức “Cầm tay chỉ việc”, từng bước làm chủ các kỹ thuật cao trong lĩnh vực lâm sàng, cận lâm sàng; hỗ trợ hiệu quả chuyên môn kỹ thuật cho các đơn vị y tế tuyến dưới.

Bên cạnh đó, ngành Y tế tiếp tục khuyến khích nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới vào điều trị và quản lý bệnh viện. Đây là nền tảng quan trọng để các cơ sở y tế trong tỉnh từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật khó, kỹ thuật chuyên sâu.

Làm chủ nhiều kỹ thuật cao

Nhờ được đầu tư đồng bộ cùng sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ y, bác sĩ, đến nay nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật y học hiện đại ngay tại tuyến tỉnh. Nhiều bệnh nhân mắc các bệnh lý phức tạp trước đây phải chuyển lên tuyến Trung ương điều trị thì nay đã có thể được can thiệp hiệu quả ngay tại địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực tim mạch, ngoại khoa, ung bướu, ghép tạng, sản và nhi khoa.

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc ứng dụng kỹ thuật siêu âm trong lòng mạch (ivus) cho chẩn đoán và can thiệp tim mạch.

Tiêu biểu như Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, sau hơn 3 năm chuyển về cơ sở mới với quy mô 1.300 giường bệnh, gồm 47 khoa, phòng, trung tâm cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại như: Hệ thống cộng hưởng từ 1,5 Tesla; chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) phục vụ khám, chẩn đoán, điều trị các bệnh lý về tim mạch, mạch máu não; chụp SPECT/CT...đã tạo nền tảng quan trọng để bệnh viện nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, trở thành điểm sáng trong chuyển đổi số và triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới, kỹ thuật vượt tuyến. Chất lượng khám, chữa bệnh và mức độ hài lòng của người dân ngày càng được nâng cao, đạt tỷ lệ 97-98%.

Bác sĩ CK II, thầy thuốc ưu tú Lê Văn Tịnh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cho biết: Hiện nay, bệnh viện triển khai hơn 12.300 kỹ thuật, trong đó trên 60% là kỹ thuật đặc biệt, kỹ thuật khó mà trước đây chỉ các bệnh viện tuyến Trung ương mới thực hiện được, mở ra nhiều cơ hội trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nhiều kỹ thuật cao đã được triển khai hiệu quả như: Phẫu thuật thay khớp háng, khớp gối bằng công nghệ 3D; phẫu thuật u não; phẫu thuật nội soi điều trị các bệnh lý gan mật, tiêu hóa, tiết niệu... Bệnh viện là một trong số ít bệnh viện tuyến tỉnh triển khai đầy đủ các kỹ thuật can thiệp tim mạch, mạch vành, mạch não; phẫu thuật vi phẫu ghép chi đứt rời.

Đồng thời, là đơn vị y tế đầu tiên của tỉnh được công nhận hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn của Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA) ở nhiều lĩnh vực như hóa sinh, vi sinh, huyết học, truyền máu. Năm 2026, bệnh viện đặt mục tiêu triển khai kỹ thuật y học phân tử phục vụ ghép tế bào gốc ngay tại tuyến tỉnh; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khám, chữa bệnh nhằm nâng cao hiệu quả điều trị cho người dân.

Cùng với sự phát triển kỹ thuật chuyên sâu của các bệnh viện tuyến tỉnh, các Trung tâm y tế khu vực trên địa bàn tỉnh cũng tích cực nghiên cứu, tiếp nhận và triển khai nhiều kỹ thuật mới trong khám, chẩn đoán và điều trị. Nhiều kỹ thuật vượt tuyến đã được thực hiện hiệu quả như: Phẫu thuật nội soi trong ngoại khoa, sản khoa; nội soi dạ dày, đại tràng; thận nhân tạo; phẫu thuật nội soi chấn thương; nâng cao năng lực hồi sức sơ sinh, cấp cứu sản khoa, ngoại khoa; điều trị bệnh da liễu... Qua đó giúp người dân được thụ hưởng các dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại tuyến cơ sở mà không phải chuyển tuyến.

Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường đơn vị điển hình y tế cơ sở trong việc triển khai các kỹ thuật vượt tuyến.

Bác sĩ CKII Vũ Xuân Trường - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường cho biết: Trước đây, nhiều bệnh nhân mắc các bệnh lý như sỏi thận, sỏi mật, chấn thương phức tạp hoặc cần hồi sức tích cực đều phải chuyển lên tuyến trên điều trị.

Tuy nhiên, nhờ được đầu tư trang thiết bị hiện đại và chú trọng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ, Trung tâm đã từng bước khẳng định năng lực thông qua việc triển khai thường xuyên, hiệu quả các kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu.

Trong năm 2025, Trung tâm thực hiện thành công 58 kỹ thuật mới, gồm 36 kỹ thuật lâm sàng và 22 kỹ thuật cận lâm sàng. Riêng quý I/2026, Trung tâm tiếp tục triển khai thêm 13 kỹ thuật mới, trong đó có 11 kỹ thuật lâm sàng và 2 kỹ thuật cận lâm sàng; tăng 12 kỹ thuật so với cùng kỳ năm 2025.

Nhiều ca phẫu thuật mới, phức tạp đã được thực hiện thành công như: Tán sỏi qua da; phẫu thuật nội soi u phì đại tiền liệt tuyến; phẫu thuật thoát vị bẹn ở trẻ em; thoát vị bẹn ngoài phúc mạc; các kỹ thuật mới trong hồi sức tích cực... Điều này giúp Trung tâm trở thành địa chỉ tin cậy của người dân, với lượng bệnh nhân đến khám và điều trị trung bình từ 500-600 lượt/ngày”.

Với những bước đi bài bản, đồng bộ cùng quyết tâm đổi mới, ngành Y tế Phú Thọ đang từng bước khẳng định vai trò là trung tâm y tế chất lượng cao của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Năm 2025, tổng số lượt khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đạt hơn 4.950.000 lượt người, tăng 3,5% so với năm 2024. Toàn ngành triển khai được 1.349 kỹ thuật mới, trong đó có 869 kỹ thuật lâm sàng và 453 kỹ thuật cận lâm sàng.

Việc làm chủ nhiều kỹ thuật khó, kỹ thuật chuyên sâu không chỉ góp phần nâng tầm ngành y tế địa phương mà còn đóng vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hướng tới mục tiêu xây dựng nền y tế hiện đại, nhân văn và bền vững.

Thu Hoài