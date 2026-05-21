Lý do nên ăn giá đỗ vào tháng Năm

Theo y học cổ truyền, giá đỗ là thực phẩm có tính mát, vị ngọt nhẹ, có tác dụng hỗ trợ thanh nhiệt, sinh tân và giúp tiêu hóa nhẹ nhàng hơn. Trong mùa nóng, đặc biệt tháng Năm, giá đỗ là lựa chọn phù hợp để bổ sung vào khẩu phần rau xanh hằng ngày...

1. Giá đỗ - thực phẩm dễ tiêu, giàu nước và vi chất

Giá đỗ là thực phẩm được tạo ra từ quá trình nảy mầm của hạt đậu xanh. Trong quá trình này, một phần tinh bột được chuyển hóa, làm tăng tỷ lệ nước và một số vitamin nhóm B, vitamin C, folate.

Trong số các loại rau mùa hè, giá đỗ được sử dụng phổ biến trong bữa ăn hằng ngày của người Việt. Đây là thực phẩm dễ chế biến, có giá trị dinh dưỡng tương đối đa dạng và phù hợp với nhiều món ăn.

Trong Y học cổ truyền, giá đỗ được xem là thực phẩm có tính mát, vị ngọt nhẹ, tác động chủ yếu đến tỳ vị, với các công dụng chính:

Thanh nhiệt, giải thử: Giúp hỗ trợ làm dịu cảm giác nóng trong, phù hợp dùng trong thời tiết mùa hè nóng bức; chỉ mang tính hỗ trợ điều hòa cơ thể, không phải thuốc điều trị.

Kiện tỳ, hỗ trợ tiêu hóa: Giúp giảm các biểu hiện như đầy bụng, ăn kém, khó tiêu, nhờ đặc tính nhẹ và dễ tiêu.

Sinh tân, giảm khát: Bổ sung nước, hỗ trợ làm giảm cảm giác khô miệng, khát nước trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Về thành phần dinh dưỡng, giá đỗ chứa hàm lượng nước cao, giúp món ăn dễ tiêu, tạo cảm giác nhẹ bụng; chất xơ - hỗ trợ hoạt động đường ruột; vitamin C, folate, một số khoáng chất như kali, magie và một lượng nhỏ canxi...

Giá đỗ là loại rau dễ dùng, giàu nước, vitamin và khoáng chất thiết... có thể giúp thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa...

2. Vì sao nên ăn giá đỗ trong tháng Năm?

1. Phù hợp với nhu cầu cơ thể trong thời tiết nóng: Khi thời tiết tăng nhiệt, cơ thể thường có xu hướng mất nước qua mồ hôi nhiều hơn. Các thực phẩm giàu nước như giá đỗ giúp bổ sung nước qua đường ăn uống, hỗ trợ duy trì trạng thái cân bằng dịch.

2. Hỗ trợ tiêu hóa: Giá đỗ chứa chất xơ hòa tan và không hòa tan, góp phần hỗ trợ nhu động ruột. Với người có chế độ ăn ít rau, việc bổ sung giá đỗ có thể giúp bữa ăn dễ tiêu hơn, hạn chế cảm giác nặng bụng.

3. Hỗ trợ chế độ ăn nhẹ trong mùa hè: Các món từ giá đỗ thường được chế biến đơn giản, ít dầu mỡ, phù hợp với xu hướng ăn uống thanh đạm trong mùa nóng. Điều này giúp giảm áp lực cho hệ tiêu hóa.

3. Gợi ý món ăn từ giá đỗ

1. Canh giá đỗ

Nguyên liệu: 300 g giá đỗ; trứng muối, giăm bông hoặc thịt nạc (tùy chọn); muối, dầu ăn vừa đủ Cách làm: Rửa sạch giá đỗ, để ráo; phi thơm nguyên liệu (trứng muối, giăm bông hoặc thịt nạc); thêm nước, đun sôi; cho giá đỗ vào, nêm vừa ăn, đun nhanh 1–2 phút rồi tắt bếp. Món canh phù hợp dùng nóng, dễ ăn trong bữa chính.

2. Giá đỗ xào tỏi

Nguyên liệu: 400 g giá đỗ, tỏi băm, dầu ăn, muối, tiêu...

Cách làm: Phi thơm tỏi với dầu, cho giá đỗ vào xào nhanh trên lửa lớn, nêm gia vị và tắt bếp khi giá vừa chín tới. Món này giữ được độ giòn và vị ngọt tự nhiên của giá đỗ.

4. Lưu ý khi sử dụng giá đỗ

Cách sử dụng giá đỗ hợp lý: Nên sử dụng giá đỗ ở mức vừa phải, khoảng 2–3 lần mỗi tuần trong khẩu phần rau xanh.

Ngoài ra, cần lưu ý:

Không ăn giá đỗ sống nếu không đảm bảo vệ sinh.

Nên rửa kỹ và chế biến chín để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn.

Không nên nấu quá lâu để tránh mất vitamin C.

Phù hợp nhất là xào nhanh hoặc nấu canh đơn giản...

Lưu ý khi lựa chọn và chế biến

Giá đỗ là thực phẩm dễ bị nhiễm khuẩn nếu sản xuất hoặc bảo quản không đảm bảo, vì vậy:

Nên chọn nguồn cung rõ ràng.

Tránh giá đỗ có mùi lạ hoặc màu sắc bất thường.

Bảo quản lạnh nếu chưa dùng ngay...

Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên ăn lượng vừa phải để tránh đầy bụng.

Giá đỗ là thực phẩm phù hợp trong giai đoạn thời tiết tháng Năm nhờ đặc tính giàu nước, dễ tiêu và dễ chế biến. Việc bổ sung giá đỗ vào bữa ăn có thể góp phần hỗ trợ tiêu hóa và giúp khẩu phần ăn nhẹ nhàng hơn trong mùa nóng. Để duy trì sức khỏe tổng thể, cần kết hợp đa dạng thực phẩm, đảm bảo vận động và duy trì chế độ dinh dưỡng cân đối.

Theo suckhoedoisong.vn