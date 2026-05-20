Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ phẫu thuật thành công ca u nhầy tim gây đột quỵ

Một trường hợp đột quỵ ở người trẻ vừa được các bác sĩ Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ phát hiện nguyên nhân là do u nhầy nhĩ trái - căn bệnh nguy hiểm thường diễn tiến âm thầm, khó nhận biết.

Ekip phẫu thuật thực hiện lấy khối u trong tim người bệnh.

Người bệnh Đ.T.K.C (sinh năm 2004) nhập viện trong tình trạng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt kèm mất thính lực đột ngột tai trái. Sau khi được chuyển đến Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, các bác sĩ đã tiến hành chụp cộng hưởng từ sọ não và phát hiện nhiều ổ tổn thương cấp tính tại vỏ não thùy trán trái - dấu hiệu điển hình của đột quỵ não.

Nhận định đây là trường hợp đột quỵ ở người trẻ không có yếu tố nguy cơ rõ ràng, các bác sĩ tiếp tục thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu để tìm nguyên nhân. Kết quả chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc và siêu âm tim qua thực quản cho thấy trong buồng nhĩ trái của người bệnh có khối u giảm âm kích thước lớn khoảng 4,2 x 4,2cm bám vào thành sau nhĩ trái.

Hình ảnh khối u qua phim chụp CT.

Sau hội chẩn liên chuyên khoa, người bệnh được chẩn đoán u nhầy nhĩ trái gây nhồi máu não cấp thùy trán trái và mất thính lực tai trái. Ngay sau đó, ekip Khoa Phẫu thuật tim mạch - Lồng ngực đã tiến hành phẫu thuật nội soi cắt bỏ khối u.

Với sự hỗ trợ của hệ thống nội soi hiện đại, ca phẫu thuật diễn ra trong khoảng 2 giờ, toàn bộ khối u được cắt bỏ triệt để, không để lại tổn thương trong buồng tim. Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục tốt, các chỉ số tim mạch ổn định và được xuất viện sau 7 ngày điều trị.

Theo Bác sĩ nội trú Dương Xuân Phương - Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch - Lồng ngực, u nhầy nhĩ trái là khối u lành tính trong tim nhưng có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm do các mảnh tổ chức u bong ra, theo dòng máu gây tắc mạch tại não, tạng, ruột hoặc chi. Trường hợp người bệnh Đ.T.K.C là bị tắc mạch não dẫn tới đột quỵ.

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ kiểm tra sức khỏe cho người bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo, đột quỵ ở người trẻ, đặc biệt khi không có các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường hay xơ vữa mạch máu, cần được thăm khám chuyên sâu để tìm nguyên nhân, trong đó có các bệnh lý tim mạch tiềm ẩn. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ giúp ngăn ngừa các biến chứng nặng nề, bảo vệ tính mạng và sức khỏe người bệnh.

Trường hợp trên tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong chẩn đoán, điều trị các bệnh lý phức tạp, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Mai Anh