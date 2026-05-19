Mỗi sáng ăn một quả trứng gà có tác dụng gì?

Ăn trứng gà vào bữa sáng không chỉ cung cấp năng lượng cho một ngày mới. Dưới góc nhìn Đông y đây còn là phương pháp giúp bồi bổ nguyên khí, vững vàng vệ khí, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

1. Trứng gà có lợi ích gì với sức khỏe?

Từ lâu chúng ta đã biết trứng gà là một thực phẩm rất giàu dinh dưỡng, có chứa nhiều năng lượng, protein, chất béo, là thực phẩm chứa hàm lượng sắt, canxi cao cùng lượng vitamin A, K, D E dồi dào.

Lòng trắng trứng có chứa đầy đủ các acid amin thiết yếu. Lòng đỏ trứng gà là kho báu các vi chất, rất tốt cho hoạt động của não bộ, trong đó có choline là chất rất quan trọng cho việc hình thành màng tế bào và dẫn truyền thần kinh. Trong lòng đỏ trứng gà còn chứa nhiều chất chống oxy hóa như lutein, zeaxanthin có tác dụng bảo vệ mắt, chống thoái hóa điểm vàng. Theo Đông y, trứng gà còn được gọi là Kê tử, là vị thuốc có nhiều tác dụng nổi bật, xuất hiện trong nhiều phương thuốc cổ.

Lòng trắng trứng gà còn được gọi với tên gọi Kê tử thanh, là vị thuốc có vị ngọt, tính hơi lạnh, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi hầu họng, nhuận phế, thường được dùng trong điều trị các chứng sưng đau họng, mắt đỏ, các chứng nóng gây khô họng, dùng ngoài da để làm dịu các vết bỏng, sưng tấy...

Lòng đỏ trứng gà được Đông y sử dụng với tên gọi Kê tử hoàng, có vị ngọt, tính ấm, có tác dụng tư âm, dưỡng huyết, nhuận táo, định tâm, an thần. Lòng đỏ trứng gà có thể dùng cho người huyết hư, suy nhược cơ thể, mất ngủ do tâm thận bất giao, tiêu chảy do tỳ vị hư hàn.

Trứng gà vừa là thực phẩm giàu dinh dưỡng vừa là vị thuốc đơn giản mà hiệu quả giúp tăng cường sức khỏe.

2. Vì sao nên ăn trứng gà vào buổi sáng?

Trứng gà không chỉ là vị thuốc quý, thực phẩm bổ dưỡng mà còn được ví như một “vũ trụ thu nhỏ” hoàn chỉnh, chứa đựng đầy đủ triết lý về âm dương, ngũ hành và sự khởi đầu của sinh mệnh. Trứng gà có vị ngọt, tính bình, đi vào ba kinh gồm Tâm, Tỳ, Thận; không chỉ là món ăn mà còn là một vị thuốc không quá nóng, không quá lạnh, giúp điều hòa âm dương rất tốt.

Xét về cấu trúc âm dương, trứng gà có đặc trưng của nguyên lý dương ngoại - âm nội. Lòng trắng là dương, nằm ở phía ngoài, có tính chất lỏng, trong suốt, thanh nhẹ, đóng vai trò như bầu trời bao bọc, hộ vệ vạn vật. Lòng đỏ là âm, nằm ở vị trí trung tâm, có tính chất đặc, dính, đậm màu và tĩnh tại hơn, đóng vai trò như đất, là nơi tích tụ tinh hoa. Trứng gà chính là ví dụ hoàn hảo cho nguyên lý dương chủ vận động bên ngoài để bảo vệ, âm chủ tĩnh tại bên trong để tích lũy.

Ăn trứng gà giúp bồi bổ nguyên khí: Nguyên nhân là do có sự tương đồng về tiên thiên. Nguyên khí là thứ khí bản nguyên để khởi tạo sự sống, đồng thời là thứ khí chân nguyên trong các tạng phủ. Sau một đêm dài ngủ sâu, khí huyết cơ thể cần một lực tác động nhẹ để luân chuyển. Trứng gà giúp bổ khí, dưỡng huyết, làm mạnh gân xương. Đặc biệt, với người thể trạng hư nhược, hay mệt mỏi, ăn trứng gà vào sáng sớm chính là nguồn năng lượng để cơ thể vận hành trơn tru.

Có thể nói, khi ăn trứng gà, cơ thể được tiếp nhận tinh hoa thuần túy nhất, đi thẳng vào kinh thận, giúp nguyên khí được bồi bổ, đồng thời khiến nguồn năng lượng nội tại tại các tạng phủ được sung mãn.

Ăn trứng gà giúp giữ vững vệ khí: Vệ khí có gốc ở thận nhưng được nuôi dưỡng bởi tỳ vị và tuyên phát nhờ phế. Tỳ vị có khỏe thì ăn uống mới hóa thành chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể. Trứng gà giúp tỳ vị vận hóa tốt hơn, giúp tinh thần minh mẫn, không bị cảm giác nặng nề, uể oải sau khi ngủ dậy.

Bên cạnh đó, vệ khí muốn vững thì cần có một nền tảng âm huyết bên trong đủ đầy để làm điểm tựa. Lòng đỏ trứng có tác dụng bồi bổ âm huyết, giúp vệ khí không bị tán loạn ra ngoài mà luôn bám sát lấy cơ thể để hộ vệ, nhờ đó mà tà khí khó xâm nhập, giúp cơ thể ít bị cảm mạo, hắt hơi sổ mũi khi thời tiết giao mùa.

Trong quả trứng gà, lòng trắng và lòng đỏ quấn quýt lấy nhau không tách rời, khi đi vào cơ thể, thúc đẩy sự điều hòa giữa doanh huyết và vệ khí. Như vậy trứng gà giúp bồi bổ cho vệ khí từ gốc, cung cấp năng lượng duy trì ở trung tiêu, đồng thời thúc đẩy sự vận hành, tuyên phát ở phế. Không chỉ thế, trứng gà còn có tác dụng dưỡng tâm, an thần. Khi ăn trứng vào buổi sáng có tác dụng giúp giảm bớt nỗi lo âu, phiền muộn, tạo tâm thế sẵn sàng đón nhận mọi việc trong ngày.

3. Cách dùng trứng gà tốt nhất

Cách chế biến: Luộc là biện pháp giữ trọng vẹn được tinh túy và khí của thực phẩm, giúp tỳ vị dễ dàng hấp thu.

Liều lượng: Với người trưởng thành chỉ nên dùng một quả mỗi ngày.

Ai nên hạn chế ăn trứng: Với các trường hợp đang bị cảm mạo, sốt cao hoặc trong người đang có thấp nhiệt (biểu hiện như miệng đắng, rêu lưỡi vàng, người bứt rứt) thì nên tạm ngưng hoặc ăn rất ít trứng.

Thời gian ăn trứng: Buổi sáng (từ giờ 7-9h) là lúc kinh vị hoạt động mạnh nhất, khả năng hấp thu tinh hoa từ đồ ăn thức uống của cơ thể là tốt nhất. Ăn trứng gà lúc này sẽ tạo thêm lực đẩy giúp vệ khí được tuyên phát mạnh mẽ, thiết lập hàng rào bảo vệ vững chắc cho cả ngày dài, đồng thời cung cấp “nguyên khí” cho các tạng phủ vận hành không mệt mỏi.

Buổi sáng, một quả trứng gà là cách mượn đà dương thăng để bồi bổ nguyên khí, giữ vựng vệ khí, giúp tinh thần minh mẫn, thân thể kiện khang, thực sự là một liều thuốc quý cho sức khỏe bền lâu.

Theo suckhoedoisong.vn