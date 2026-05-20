Bộ ba nguy cơ gây tăng huyết áp, làm thế nào để phòng ngừa?

Tăng huyết áp ngày càng xuất hiện nhiều ở người trẻ do lối sống thiếu lành mạnh và áp lực kéo dài. Tình trạng này âm thầm làm tổn thương tim mạch, tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

Tăng huyết áp không còn là bệnh lý riêng của người cao tuổi. Trong những năm gần đây, số ca tăng huyết áp ở người trẻ có xu hướng gia tăng rõ rệt, liên quan chặt chẽ đến lối sống hiện đại như ăn mặn, căng thẳng kéo dài, ngủ không đủ giấc và ít vận động. Đây là nhóm yếu tố nguy cơ có thể kiểm soát được, nhưng lại thường bị bỏ qua trong đời sống hằng ngày. Hệ quả là nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi đã xuất hiện biến chứng tim mạch.

1. Tăng huyết áp: “Kẻ giết người thầm lặng” không có triệu chứng rõ ràng

Tăng huyết áp (thường được hiểu khi chỉ số từ 140/90 mmHg trở lên) là tình trạng áp lực máu lên thành động mạch tăng cao kéo dài. Điều nguy hiểm là bệnh thường tiến triển âm thầm trong nhiều năm mà không có triệu chứng điển hình.

Nhiều người chủ quan khi thấy huyết áp tăng nhẹ do căng thẳng hoặc làm việc quá sức, cho rằng tình trạng này sẽ tự ổn định. Tuy nhiên, nếu lặp lại thường xuyên, các tổn thương mạch máu sẽ tích lũy dần, làm tăng nguy cơ: Nhồi máu cơ tim, đột quỵ não, suy tim, suy thận, rối loạn thị lực...

2. Bộ ba nguy cơ: Muối – Căng thẳng – Thiếu ngủ (3S) gây tăng huyết áp

Các chuyên gia tim mạch thường nhấn mạnh vai trò của "3S" trong kiểm soát huyết áp gồm: Salt (muối) – Stress (căng thẳng) – Sleep (giấc ngủ).

Tăng huyết áp đang gia tăng ở người trẻ do ăn nhiều muối, căng thẳng kéo dài và thiếu ngủ.

2.1. Muối làm tăng áp lực lên hệ tim mạch

Chế độ ăn hiện đại chứa nhiều natri từ thực phẩm chế biến sẵn như đồ ăn nhanh, snack, dưa muối, nước chấm công nghiệp và thực phẩm đóng gói.

Khi nạp quá nhiều muối:

Cơ thể giữ nước nhiều hơn.

Tăng thể tích máu lưu thông.

Tăng áp lực lên thành mạch.

Tim phải làm việc nhiều hơn...

Về lâu dài, tình trạng này khiến thành mạch bị tổn thương, giảm độ đàn hồi và làm tăng nguy cơ tăng huyết áp mạn tính.

2.2. Căng thẳng kéo dài làm rối loạn điều hòa huyết áp

Căng thẳng tâm lý từ công việc, tài chính, gia đình hoặc sử dụng thiết bị điện tử quá mức có thể kích hoạt hệ thần kinh giao cảm.

Khi cơ thể căng thẳng:

Nhịp tim tăng.

Mạch máu co lại.

Hormone stress (adrenaline, cortisol) tăng cao.

Huyết áp tăng tạm thời hoặc kéo dài...

Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, cơ thể sẽ duy trì mức huyết áp cao ngay cả khi không còn stress cấp tính. Đây là yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh tim mạch.

2.3. Thiếu ngủ: yếu tố ít được chú ý nhưng nguy hiểm

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp và phục hồi hệ tim mạch. Ngủ không đủ hoặc ngủ kém chất lượng có thể:

Làm tăng hoạt động hệ thần kinh giao cảm.

Rối loạn hormone điều hòa huyết áp.

Làm tăng tình trạng viêm trong cơ thể.

Gây tăng huyết áp vào ban đêm và sáng sớm...

Nhiều nghiên cứu trong những năm gần đây cho thấy người ngủ dưới 6 giờ mỗi đêm có nguy cơ tăng huyết áp cao hơn so với người ngủ đủ 7–8 giờ mỗi đêm.

3. Vì sao người trẻ ngày càng dễ bị tăng huyết áp?

Trước đây, tăng huyết áp chủ yếu gặp ở người trên 50 tuổi. Tuy nhiên, hiện nay xu hướng này đang thay đổi. Các nguyên nhân chính ở người trẻ gồm:

Ăn nhiều đồ chế biến sẵn, thức ăn nhanh

Ít vận động thể lực

Làm việc căng thẳng kéo dài

Sử dụng thiết bị điện tử nhiều, ngủ muộn

Thừa cân, béo phì...

Sự kết hợp của các yếu tố này làm tăng áp lực lên hệ tim mạch ngay từ sớm, dẫn đến bệnh xuất hiện ở độ tuổi 30–40.

4. Tăng huyết áp nguy hiểm như thế nào nếu không kiểm soát?

Nếu không được kiểm soát tốt, tăng huyết áp có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng:

Tim mạch: Phì đại tim, suy tim, nhồi máu cơ tim.

Não: Đột quỵ do tắc hoặc vỡ mạch máu não.

Thận: Suy giảm chức năng lọc.

Mắt: Tổn thương võng mạc, giảm thị lực.

Mạch máu: Xơ vữa và giảm đàn hồi động mạch...

Đáng lưu ý, nhiều trường hợp chỉ phát hiện bệnh khi đã xuất hiện biến chứng cấp tính.

Dấu hiệu cần lưu ý và vai trò của tầm soát định kỳ

Tăng huyết áp thường không có triệu chứng rõ ràng. Tuy nhiên, một số dấu hiệu có thể gặp gồm:

Đau đầu kéo dài.

Chóng mặt Khó thở.

Đau tức ngực.

Mệt mỏi.

Nhìn mờ...

Các dấu hiệu này không đặc hiệu, do đó đo huyết áp định kỳ là cách duy nhất để phát hiện sớm bệnh. Các chuyên gia khuyến cáo người trưởng thành nên:

Đo huyết áp ít nhất 1–2 lần mỗi năm nếu khỏe mạnh.

Theo dõi thường xuyên hơn nếu có yếu tố nguy cơ.

5. Kiểm soát huyết áp: bắt đầu từ thay đổi lối sống

Phần lớn trường hợp tăng huyết áp có thể kiểm soát bằng thay đổi thói quen sống. Các biện pháp được khuyến nghị gồm:

Giảm muối trong khẩu phần ăn: Hạn chế đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn Giảm nước chấm mặn, đồ muối Ưu tiên thực phẩm tươi, tự nấu.

Tăng vận động thể lực: Tập luyện khoảng 30–45 phút/ngày Có thể chọn đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội

Quản lý căng thẳng: Thực hành thư giãn, hít thở sâu Tập yoga hoặc thiền Sắp xếp thời gian làm việc – nghỉ ngơi hợp lý

Cải thiện giấc ngủ: Ngủ đủ 7–8 giờ mỗi đêm Hạn chế dùng thiết bị điện tử trước khi ngủ Duy trì giờ ngủ cố định

Hạn chế rượu bia và thuốc lá: Hai yếu tố này làm tăng huyết áp và tổn thương mạch máu rõ rệt, đồng thời làm giảm hiệu quả điều trị nếu đã mắc bệnh.

Người có huyết áp thường xuyên từ 140/90 mmHg trở lên cần được thăm khám chuyên khoa tim mạch để đánh giá nguy cơ và điều trị phù hợp. Việc tự ý bỏ qua hoặc trì hoãn điều trị có thể làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch nghiêm trọng.

Muối, căng thẳng và thiếu ngủ là ba yếu tố có tác động trực tiếp và rõ rệt đến huyết áp. Với lối sống hiện đại, việc kiểm soát “bộ ba nguy cơ” này đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa tăng huyết áp và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Thay đổi thói quen sinh hoạt, kết hợp theo dõi huyết áp định kỳ là giải pháp nền tảng giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch, đặc biệt ở người trẻ.

Theo suckhoedoisong.vn