Mùa ôn thi: 2 thực phẩm tốt nhất trong bữa sáng giúp cải thiện trí nhớ cho học sinh

Chọn đúng loại thực phẩm cho bữa sáng sẽ giúp hỗ trợ trí nhớ, giữ cho bộ não của học sinh ôn thi luôn ở trạng thái tốt nhất.

Một bữa sáng lý tưởng nên là bữa ăn cân bằng và đa dạng, đảm bảo các sĩ tử được tiêu thụ đầy đủ các chất dinh dưỡng từ các loại thực phẩm khác nhau.

Theo PGS.TS.BS. Nguyễn Trọng Hưng - Viện Dinh dưỡng Quốc gia, để bắt đầu ngày mới, cần cung cấp năng lượng đầy đủ đảm bảo để cơ thể hoạt động cả ngày. Vậy nên, bữa sáng là bữa ăn rất quan trọng.

Bữa sáng nên chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ não bộ khỏi tổn thương do stress oxy hóa và viêm nhiễm gây ra - hai quá trình có liên quan mật thiết đến suy giảm trí nhớ. Các chất chống oxy hóa như vitamin E, vitamin C và polyphenol đã được chứng minh là có tác dụng bảo vệ não bộ.

1. Trứng giàu choline là bữa sáng lành mạnh

Trứng là một trong những nguồn tự nhiên giàu choline nhất, một chất dinh dưỡng mà nhiều người bị thiếu hụt. Choline là một chất dinh dưỡng quan trọng hỗ trợ sự phát triển của não bộ, trí nhớ và tâm trạng. Choline giúp cơ thể sản sinh acetylcholine, một chất dẫn truyền thần kinh thiết yếu cho quá trình học tập và ghi nhớ.

Chỉ hai quả trứng lớn cho bữa sáng cung cấp khoảng 294 mg (khoảng một nửa nhu cầu hàng ngày) khiến món trứng ốp la trở thành một trong những cách đơn giản và ngon miệng nhất để bổ sung chất dinh dưỡng quan trọng này.

Một nghiên cứu quy mô lớn trên dân số Hoa Kỳ cho thấy những người tiêu thụ một lượng choline vừa phải qua chế độ ăn uống (khoảng 330 -350 mg mỗi ngày) có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ thấp hơn tới 23% so với những người có lượng tiêu thụ thấp nhất.

Bánh mì nguyên cám với trứng luộc và cá hồi hun khói là bữa sáng lý tưởng cho sĩ tử mùa ôn thi.

2. Cá hồi cung cấp acid béo omega-3 giúp tăng cường chức năng não

Cá hồi hun khói chứa nhiều acid béo omega-3, đặc biệt là acid docosahexaenoic (DHA) và acid eicosapentaenoic (EPA). Việc tiêu thụ acid béo omega-3 giúp cải thiện khả năng học tập, trí nhớ và sức khỏe nhận thức bằng cách tăng cường lưu lượng máu khắp não bộ.

Các chất béo lành mạnh này được tích hợp vào màng tế bào não, nơi chúng giúp các tế bào thần kinh giao tiếp hiệu quả hơn - một quá trình hỗ trợ trực tiếp cho trí nhớ và sự tập trung. Acid béo omega-3, đặc biệt là DHA được chứng minh là có liên quan đến sự ghi nhớ tốt hơn.

3. Bữa sáng kết hợp trứng và cá hồi cung cấp vitamin nhóm B hỗ trợ chức năng nhận thức

Trứng và cá hồi cũng cung cấp một lượng lớn vitamin nhóm B, bao gồm B6, B12 và folate. Những vitamin này giúp hỗ trợ chức năng não bộ, trong khi sự thiếu hụt chúng có liên quan đến chứng suy giảm trí nhớ.

Vitamin nhóm B đóng vai trò quan trọng cho việc tạo ra các chất dẫn truyền thần kinh - những chất truyền tin hóa học ảnh hưởng đến trí nhớ, tâm trạng và sự tập trung.

Ngoài trứng và cá hồi, học sinh ôn thi nên ăn đa dạng các loại thực phẩm trong các bữa khác trong ngày. Lựa chọn các loại thực phẩm tốt cho não bộ như rau lá xanh, các loại quả mọng, các loại hạt, dầu ô liu và cá béo để cung cấp liên tục chất chống oxy hóa, vitamin B và omega-3.

Ngoài ra, học sinh ôn thi nên hạn chế tiêu thụ thực phẩm giàu tinh bột tinh chế như bánh ngọt và ngũ cốc nhiều đường, vì chúng làm tăng lượng đường trong máu nhanh chóng. Thay vào đó, kết hợp thực phẩm giàu protein với rau củ và chất béo lành mạnh giống như món trứng tráng này giúp hỗ trợ sức khỏe não bộ đồng thời giúp tràn đầy năng lượng và no lâu cho đến bữa ăn tiếp theo.

4. Một số cách hỗ trợ trí nhớ cho sĩ tử

Ưu tiên giấc ngủ: Giấc ngủ sâu và phục hồi giúp não bộ xử lý ký ức và loại bỏ các chất thải có thể cản trở khả năng nhận thức. Nếu thiếu ngủ, sự chú ý, khả năng ghi nhớ và sức bền lâu dài của não bộ sẽ bị ảnh hưởng. Hãy cố gắng ngủ từ 6 - 8 giờ mỗi đêm với chất lượng giấc ngủ tốt.

Vận động thường xuyên: Tập thể dục giúp tăng lưu lượng máu lên não và kích thích yếu tố dinh dưỡng thần kinh có nguồn gốc từ não, hỗ trợ quá trình học tập và trí nhớ. Hãy đặt mục tiêu tập thể dục cường độ vừa phải 150 phút mỗi tuần, cộng thêm 2 ngày tập luyện sức mạnh xen kẽ.

Tránh căng thẳng, áp lực:Căng thẳng mạn tính có thể làm suy giảm trí nhớ theo thời gian, vì vậy hãy đưa các hoạt động thư giãn xen kẽ vào thói quen hàng ngày để giảm căng thẳng khi kỳ thi tới gần.

Theo suckhoedoisong.vn