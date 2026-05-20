4 công thức nước dứa thanh mát mùa hè tốt cho tiêu hóa và tăng sinh collagen

Không chỉ là thức quả thơm mát, dứa rất giàu dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe tiêu hóa và thúc đẩy sản xuất collagen. Nếu đang cần một giải pháp tự nhiên cải thiện tiêu hóa và duy trì làn da căng mịn, nước dứa chính là lựa chọn phù hợp.

1. Vì sao ăn dứa tốt cho tiêu hóa và tăng sinh collagen?

Lý do dứa tốt cho tiêu hóa và giúp da săn chắc là nó chứa qua hai thành phần quan trọng, đó là enzyme bromelain và vitamin C.

Enzyme bromelain hỗ trợ tiêu hóa

Trong quả dứa chứa một loại enzyme tiêu hóa đặc biệt tên là bromelain. Bromelain được tìm thấy trong thân và quả dứa có khả năng phân giải protein, giúp bẻ gãy các liên kết protein phức tạp từ thịt, cá, trứng thành các acid amin dễ hấp thụ.

Đó là lý do tại sao nhiều người thường kết hợp dứa nấu với thịt hoặc ướp thịt với dứa trước khi chế biến để thịt mềm hơn, nấu ngon hơn và ăn dễ tiêu hơn. Dùng dứa tráng miệng sau bữa ăn cũng mang lại cảm giác tiêu hóa tốt hơn.

Bromelain cũng có đặc tính kháng viêm mạnh giúp làm dịu niêm mạc dạ dày và đường ruột, hỗ trợ làm giảm các triệu chứng viêm nhiễm.

Dứa chứa enzyme bromelain và vitamin C tốt cho tiêu hóa và tăng sinh collagen.

Kích thích sản xuất collagen nhờ hàm lượng vitamin C cao

Hàm lượng vitamin C cao trong dứa có tác dụng duy trì sức khỏe của các mô liên kết và tăng cường miễn dịch cho cơ thể.

Theo TS.BS. Trần Thị Bích Nga, chuyên khoa Dinh dưỡng, vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất tiền chất collagen trong cơ thể đồng thời giúp liên kết các acid amin trong quá trình sản xuất collagen.

Vitamin C làm tăng sự hình thành elastin, làm dày, bảo vệ và chữa lành các tế bào da. Nhờ đó có thể chống lại tổn thương da do ánh nắng mặt trời và ô nhiễm, giảm nếp nhăn và cải thiện kết cấu da tổng thể.

Ngoài ra, enzyme bromelain với đặc tính kháng viêm mạnh cũng góp phần bảo vệ các sợi collagen hiện có khỏi sự phá hủy của các gốc tự do và quá trình viêm nhiễm trong cơ thể.

2. Một số công thức nước dứa cải thiện tiêu hóa và đẹp da tại nhà

Nước ép dứa - gừng - bạc hà

Nguyên liệu: 1/4 quả dứa tươi, 1 lát gừng nhỏ, vài lá bạc hà.

Cách làm: Cho dứa và gừng vào máy ép lấy nước, thả vài lá bạc hà vò nhẹ vào ly nước để tạo hương thơm thanh mát. Thêm gừng giúp làm ấm bụng và giảm đầy hơi sau các bữa ăn nhiều dầu mỡ.

Sinh tố dứa - cam - cà rốt

Nguyên liệu: 1/4 quả dứa tươi, 1/2 quả cam bóc vỏ, 1/2 củ cà rốt nhỏ.

Cách làm: Cắt nhỏ các nguyên liệu và cho vào máy xay sinh tố cùng một chút nước lọc, xay nhuyễn mịn để giữ lại cả phần chất xơ tốt cho đường ruột. Cam và cà rốt bổ sung thêm một lượng lớn vitamin C tự nhiên và beta-carotene (tiền vitamin A) giúp kích thích sản xuất collagen tối đa và làm sáng da.

Nước ép dứa - dưa leo - cần tây

Nguyên liệu: 1/4 quả dứa tươi, 1 quả dưa leo, 2 nhánh cần tây.

Cách làm: Rửa sạch, cắt khúc các nguyên liệu rồi cho vào máy ép lấy nước cốt, nên uống ngay sau khi ép để bảo toàn vitamin. Cần tây và dưa leo rất giàu nước và chất chống oxy hóa giúp thanh lọc đường ruột và cung cấp nước dưỡng ẩm cho da mà không lo dư thừa calo.

Nước dứa - hạt chia

Nguyên liệu: 1 ly nước ép dứa tươi nguyên chất, 1 thìa cà phê hạt chia.

Cách làm: Cho hạt chia vào ly nước ép dứa, khuấy đều và đợi khoảng 10 - 15 phút cho hạt chia nở ra hoàn toàn là có thể thưởng thức. Hạt chia chứa nhiều acid béo omega-3 và chất xơ hòa tan tốt cho tiêu hóa và giúp làm chậm quá trình hấp thu đường đồng thời tăng cường khả năng chống viêm, bảo vệ cấu trúc da.

Lưu ý: Mặc dù dứa rất tốt nhưng lại chứa hàm lượng đường (fructose) tương đối cao. Mỗi ngày chỉ nên ăn khoảng 2 - 3 miếng dứa tươi hoặc uống tối đa 1 ly nước ép dứa nguyên chất (không thêm đường) để cung cấp năng lượng và chất chống oxy hóa mà không làm tăng đường huyết đột ngột và tránh tích tụ calo dư thừa.

