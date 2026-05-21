Đảm bảo an toàn thực phẩm mùa nắng nóng

Thời tiết nắng nóng kéo dài là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn, vi rút và các tác nhân gây bệnh phát triển mạnh trong thực phẩm, đặc biệt đối với thức ăn chế biến sẵn, thực phẩm tươi sống, đồ uống giải khát. Cùng với đó, việc bảo quản, vận chuyển, sơ chế thực phẩm không bảo đảm vệ sinh cũng làm gia tăng nguy cơ ngộ độc, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe Nhân dân. Trước thực tế đó, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tăng cường quản lý, kiểm soát, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm mùa nắng nóng.

Đoàn kiểm tra của Chi cục ATTP kiểm tra một hộ kinh doanh thực phẩm tại khu Tân Thành, xã Cẩm Khê.

Hiện nay, nhu cầu thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh, đồ uống trên địa bàn tỉnh tăng mạnh, đặc biệt tại các khu công nghiệp, trường học, khu du lịch, lễ hội và các tuyến phố đông dân cư. Các loại thức ăn, đồ uống này ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiện lợi của người dân và du khách. Tuy nhiên, đây là các nhóm thực phẩm có nguy cơ cao mất an toàn trong mùa hè do không được bảo quản đúng quy định, các vi sinh vật gây bệnh có thể phát triển nhanh chóng, làm gia tăng ngộ độc thực phẩm.

Trước yêu cầu bảo vệ sức khỏe người dân, Chi cục ATTP đã tham mưu Sở Y tế, UBND tỉnh ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo công tác bảo đảm ATTP, hướng dẫn nghiệp vụ, các biện pháp quản lý nhà nước về ATTP... Cùng với đó, Chi cục phối hợp triển khai nhiều đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể, trường học, khu công nghiệp và thức ăn đường phố. Qua kiểm tra định kỳ, đột xuất, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 2 cơ sở vi phạm với tổng số tiền trên 50 triệu đồng do vi phạm các quy định về điều kiện bảo đảm ATTP và chất lượng sản phẩm theo quy định của pháp luật. Việc kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 vừa qua, Chi cục ATTP đã kiểm tra, giám sát gần 100 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố phục vụ du khách và Nhân dân về dự lễ hội; đồng thời lấy mẫu test nhanh nhiều nhóm thực phẩm có nguy cơ cao. Kết quả các mẫu thực phẩm test nhanh đều đạt yêu cầu về ATTP, góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động lễ hội diễn ra trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành Y tế đặc biệt quan tâm nhằm bảo vệ hình ảnh du lịch, văn hóa và môi trường an toàn của vùng Đất Tổ Hùng Vương.

Song song với công tác kiểm tra, giám sát, hoạt động truyền thông về ATTP tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực. Trong những tháng đầu năm 2026, chi cục đã phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đăng tải nhiều tin, bài, phóng sự tuyên truyền; tổ chức 150 lượt tuyên truyền lưu động lồng ghép trong các buổi chiếu phim lưu động tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh; làm mới và treo hàng trăm băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền ATTP tại khu dân cư, trường học, khu công nghiệp và khu vực lễ hội. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trong lựa chọn, chế biến, sử dụng thực phẩm an toàn.

Thực tế cho thấy, cùng với sự tăng cường quản lý của cơ quan chức năng, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh đã nâng cao ý thức chấp hành các quy định về ATTP, chú trọng đầu tư hệ thống bảo quản, kiểm soát nguồn nguyên liệu và quy trình chế biến nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm phục vụ người tiêu dùng. Đồng chí Đào Anh Thái - Chi cục trưởng Chi cục ATTP cho biết: “Mùa nắng nóng là thời điểm nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm rất cao. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần nâng cao trách nhiệm, chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP. Để chủ động phòng chống ngộ độc thực phẩm trong mùa hè, người dân cần lựa chọn thực phẩm tươi sống có nguồn gốc rõ ràng; không sử dụng thực phẩm ôi thiu, quá hạn sử dụng; bảo quản đúng cách; thực hiện ăn chín, uống sôi và giữ gìn vệ sinh trong chế biến thực phẩm. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cần thực hiện nghiêm các điều kiện bảo đảm an toàn theo quy định; nâng cao trách nhiệm, đạo đức trong sản xuất, kinh doanh; tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, phụ gia ngoài danh mục cho phép; thực hiện đầy đủ việc lưu mẫu thức ăn, kiểm thực 3 bước và vệ sinh dụng cụ chế biến.

Trong thời gian tới, Chi cục ATTP tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Công an và chính quyền địa phương tăng cường hậu kiểm, giám sát nguy cơ, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về ATTP; đồng thời đổi mới công tác truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý ATTP nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong tình hình mới.

ATTP không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước mà còn là trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân và toàn cộng đồng. Chỉ khi có sự chung tay của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân thì sức khỏe cộng đồng mới được bảo vệ bền vững trước những nguy cơ mất ATTP trong mùa nắng nóng cũng như trong cuộc sống hằng ngày.

Ngọc Thắng