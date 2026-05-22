Y tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Ăn quá nhiều protein hại sức khỏe thế nào

Ăn quá nhiều protein kéo dài có thể gây áp lực lên thận, tăng nguy cơ tim mạch và ảnh hưởng quá trình lão hóa, nhất là ở người có bệnh nền.

Protein là dưỡng chất thiết yếu cấu tạo nên tế bào, đóng vai trò quan trọng trong xây dựng cơ bắp, hỗ trợ trao đổi chất, tăng cảm giác no, sửa chữa mô tổn thương và cân bằng hormone. Trung bình, người ít vận động cần khoảng 0,8-1,3 g protein/kg cân nặng mỗi ngày, người tập thể thao có thể cần nhiều hơn. Tuy nhiên, ăn quá nhiều protein cũng có thể gây hại cho sức khỏe.

Ăn quá nhiều protein hại sức khỏe thế nào

Suy yếu sức khỏe xương

Theo Times of India, tiêu thụ nhiều protein có thể dẫn đến tăng canxi niệu, một tình trạng đặc trưng bởi sự bài tiết nhiều canxi qua nước tiểu. Sự mất cân bằng này làm cạn kiệt lượng canxi dự trữ trong xương, suy yếu sức mạnh của xương, tăng nguy cơ loãng xương, gãy xương.

Gây áp lực cho chức năng thận

Lượng protein dư thừa trong chế độ ăn sẽ tạo thêm gánh nặng axit cho thận, làm tăng tốc độ lọc cầu thận, dẫn đến tăng bài tiết canxi, natri. Điều này làm tăng khả năng hình thành sỏi thận, đặc biệt là sỏi axit uric và sỏi canxi oxalat. Theo thời gian, tình trạng này đẩy nhanh quá trình suy giảm chức năng thận, đặc biệt ở người có bệnh sẵn về thận.

Tăng nguy cơ mắc ung thư

Chế biến thức ăn ở nhiệt độ cao có thể tạo ra amin dị vòng - hợp chất liên quan nguy cơ ung thư. Thịt đỏ và thịt chế biến sẵn chứa nhiều chất béo bão hòa cũng làm tăng nguy cơ này. Mỗi người nên ăn cân bằng, ưu tiên thực phẩm tươi và hạn chế đồ chế biến sẵn.

Ảnh hưởng chức năng gan

Chế độ ăn quá giàu protein, đặc biệt lạm dụng thực phẩm bổ sung, có thể làm tăng gánh nặng cho gan. Khi đó, men gan có thể tăng cao, xuất hiện dấu hiệu tăng albumin máu - chỉ báo cho thấy gan đang bị quá tải. Tiêu thụ quá nhiều protein trong thời gian dài cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và chức năng của gan.

Nguy cơ mắc bệnh động mạch vành

Ăn quá nhiều thực phẩm chứa protein, chất béo bão hòa có thể làm trầm trọng thêm tình trạng căng thẳng tim mạch, có khả năng dẫn đến xơ vữa động mạch và các bệnh tim khác, theo Eating Well.

Để bảo vệ sức khỏe tim, mỗi người cần duy trì lối sống năng động, kiểm soát cân nặng, xây dựng chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Các thói quen tốt bao gồm ăn ít muối, chất béo bão hòa, tập thể dục đều đặn 30-40 phút mỗi ngày, bỏ hút thuốc, ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng.

Theo vnexpress.net


Theo vnexpress.net

 Từ khóa: Tim mạch Áp lực Thực phẩm Chất béo Lão hóa Nguy cơ ung thư Căng thẳng Kiểm soát Chế độ ăn Chức năng gan
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lý do nên ăn giá đỗ vào tháng Năm

Lý do nên ăn giá đỗ vào tháng Năm
2026-05-21 15:26:00

Theo y học cổ truyền, giá đỗ là thực phẩm có tính mát, vị ngọt nhẹ, có tác dụng hỗ trợ thanh nhiệt, sinh tân và giúp tiêu hóa nhẹ nhàng hơn. Trong mùa nóng, đặc biệt tháng Năm,...

Đảm bảo an toàn thực phẩm mùa nắng nóng

Đảm bảo an toàn thực phẩm mùa nắng nóng
2026-05-21 08:17:00

baophutho.vn Thời tiết nắng nóng kéo dài là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn, vi rút và các tác nhân gây bệnh phát triển mạnh trong thực phẩm, đặc biệt đối...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long