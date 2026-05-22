Ăn quá nhiều protein hại sức khỏe thế nào

Ăn quá nhiều protein kéo dài có thể gây áp lực lên thận, tăng nguy cơ tim mạch và ảnh hưởng quá trình lão hóa, nhất là ở người có bệnh nền.

Protein là dưỡng chất thiết yếu cấu tạo nên tế bào, đóng vai trò quan trọng trong xây dựng cơ bắp, hỗ trợ trao đổi chất, tăng cảm giác no, sửa chữa mô tổn thương và cân bằng hormone. Trung bình, người ít vận động cần khoảng 0,8-1,3 g protein/kg cân nặng mỗi ngày, người tập thể thao có thể cần nhiều hơn. Tuy nhiên, ăn quá nhiều protein cũng có thể gây hại cho sức khỏe.

Suy yếu sức khỏe xương

Theo Times of India, tiêu thụ nhiều protein có thể dẫn đến tăng canxi niệu, một tình trạng đặc trưng bởi sự bài tiết nhiều canxi qua nước tiểu. Sự mất cân bằng này làm cạn kiệt lượng canxi dự trữ trong xương, suy yếu sức mạnh của xương, tăng nguy cơ loãng xương, gãy xương.

Gây áp lực cho chức năng thận

Lượng protein dư thừa trong chế độ ăn sẽ tạo thêm gánh nặng axit cho thận, làm tăng tốc độ lọc cầu thận, dẫn đến tăng bài tiết canxi, natri. Điều này làm tăng khả năng hình thành sỏi thận, đặc biệt là sỏi axit uric và sỏi canxi oxalat. Theo thời gian, tình trạng này đẩy nhanh quá trình suy giảm chức năng thận, đặc biệt ở người có bệnh sẵn về thận.

Tăng nguy cơ mắc ung thư

Chế biến thức ăn ở nhiệt độ cao có thể tạo ra amin dị vòng - hợp chất liên quan nguy cơ ung thư. Thịt đỏ và thịt chế biến sẵn chứa nhiều chất béo bão hòa cũng làm tăng nguy cơ này. Mỗi người nên ăn cân bằng, ưu tiên thực phẩm tươi và hạn chế đồ chế biến sẵn.

Ảnh hưởng chức năng gan

Chế độ ăn quá giàu protein, đặc biệt lạm dụng thực phẩm bổ sung, có thể làm tăng gánh nặng cho gan. Khi đó, men gan có thể tăng cao, xuất hiện dấu hiệu tăng albumin máu - chỉ báo cho thấy gan đang bị quá tải. Tiêu thụ quá nhiều protein trong thời gian dài cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và chức năng của gan.

Nguy cơ mắc bệnh động mạch vành

Ăn quá nhiều thực phẩm chứa protein, chất béo bão hòa có thể làm trầm trọng thêm tình trạng căng thẳng tim mạch, có khả năng dẫn đến xơ vữa động mạch và các bệnh tim khác, theo Eating Well.

Để bảo vệ sức khỏe tim, mỗi người cần duy trì lối sống năng động, kiểm soát cân nặng, xây dựng chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Các thói quen tốt bao gồm ăn ít muối, chất béo bão hòa, tập thể dục đều đặn 30-40 phút mỗi ngày, bỏ hút thuốc, ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng.

