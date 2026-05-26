Y tế Phú Thọ vượt khó sau sáp nhập

Sau gần một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngành Y tế tỉnh đã từng bước vượt qua những khó khăn ban đầu, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, duy trì hiệu quả hoạt động chuyên môn, bảo đảm công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân không bị gián đoạn. Từ thực tiễn triển khai dù còn không ít vướng mắc, song việc hợp nhất đã tạo nền tảng quan trọng để xây dựng hệ thống y tế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới mục tiêu đưa Phú Thọ trở thành trung tâm y tế khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Ngày 1/7/2025, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ được thành lập trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng Sở Y tế của 3 tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Đây được xem là cuộc “tái cấu trúc” lớn nhất từ trước đến nay của ngành y tế địa phương, liên quan trực tiếp đến tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản công, hệ thống y tế cơ sở và hoạt động chuyên môn trên địa bàn rộng.

Ngay từ đầu, ngành Y tế đã chủ động xây dựng Đề án hợp nhất, xác định rõ quan điểm, nguyên tắc, lộ trình và phương án tổ chức thực hiện. Công tác tuyên truyền, quán triệt được triển khai đồng bộ nhằm tạo sự thống nhất trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Nhờ đó, quá trình hợp nhất diễn ra cơ bản ổn định, không ảnh hưởng đến quyền lợi khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của người dân.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ người dân.

Sau sáp nhập, tổ chức bộ máy ngành y tế được tinh gọn rõ nét. Nếu trước hợp nhất có 3 Sở Y tế, 4 Chi cục, 21 phòng chức năng và 66 đơn vị sự nghiệp thì đến nay đã giảm còn 1 Sở Y tế, 2 Chi cục, 8 phòng chức năng và 58 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Đặc biệt, 494 Trạm Y tế xã, phường đã được bàn giao về UBND cấp xã quản lý, tổ chức lại còn 148 Trạm Y tế theo mô hình mới.

Việc sắp xếp bộ máy không chỉ góp phần tinh giản đầu mối mà còn tạo điều kiện nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế. Sở Y tế đã tham mưu ban hành hàng loạt quyết định quan trọng liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và phân cấp quản lý. Trong đó có việc thành lập Cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện Xây dựng Việt Trì; tiếp nhận Bệnh viện 74 Trung ương về tỉnh quản lý và đổi tên thành Bệnh viện Phổi 74.

Cùng với kiện toàn tổ chức bộ máy, ngành Y tế cũng tập trung ổn định đội ngũ nhân lực. Tại thời điểm hợp nhất, toàn ngành có hơn 12.359 viên chức và 2.628 lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp. Đến tháng 5/2026, tổng số công chức, viên chức và người lao động của toàn ngành là 14.105 người.

Trước thực tế nhiều cán bộ, viên chức phải di chuyển xa nơi công tác sau sáp nhập, tỉnh đã ban hành cơ chế hỗ trợ kinh phí đi lại và lưu trú. Từ tháng 7/2025 đến hết tháng 4/2026, Sở Y tế đã hỗ trợ 571 lượt cán bộ, công chức, viên chức với tổng kinh phí 6,82 tỷ đồng. Chính sách này góp phần giúp đội ngũ cán bộ y tế yên tâm công tác, hạn chế xáo trộn về tư tưởng và nhân lực.

Một trong những điểm nhấn nổi bật sau sáp nhập là đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Sở đã trình UBND tỉnh ban hành 21 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ; tổ chức nhiều lớp tập huấn về hệ thống giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến.

Đến nay, 100% văn bản của ngành đã được ký số điện tử; việc gửi, nhận văn bản hoàn toàn thực hiện trên môi trường mạng. Hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ sở khám chữa bệnh cơ bản đạt mức 5/7 theo tiêu chí đánh giá ứng dụng CNTT của Bộ Y tế, đáp ứng yêu cầu triển khai bệnh án điện tử và bệnh viện thông minh. Công tác giải quyết thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hồ sơ số hóa đầu vào đạt 100%, tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 85,3%.

Sau sáp nhập, Trạm y tế xã Dân Chủ dần khắc phục những khó khăn ban đầu, duy trì hoạt động chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho Nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình vận hành mô hình mới còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Sau khi chuyển giao Trạm Y tế về UBND cấp xã quản lý, nhiều địa phương lúng túng do thiếu nhân lực chuyên môn y tế; cán bộ phụ trách lĩnh vực y tế ở cấp xã phần lớn chưa được đào tạo chuyên sâu.

Một số đơn vị tại khu vực Hòa Bình có nhiều cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc theo chính sách tinh giản, dẫn tới thiếu hụt nhân lực ở một số vị trí việc làm. Việc thu hút bác sĩ về công tác tại tuyến y tế cơ sở tiếp tục gặp khó khăn, trong khi yêu cầu chuyên môn ngày càng cao.

Ngoài ra, hạ tầng công nghệ thông tin tại một số đơn vị còn thiếu đồng bộ; hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Y tế trong giai đoạn đầu vận hành thường xuyên xảy ra lỗi kỹ thuật, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý hồ sơ...

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm của tỉnh cùng sự chủ động của ngành, hệ thống y tế đang từng bước ổn định, nâng cao năng lực quản lý, chất lượng khám chữa bệnh và chuyển đổi số toàn diện.

Giai đoạn 2026-2030, ngành Y tế tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục kiện toàn hệ thống y tế cơ sở; đầu tư đồng bộ hạ tầng, trang thiết bị; phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng kho dữ liệu sức khỏe người dân và nâng tỷ lệ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến xã lên trên 20%.

Từ những kết quả bước đầu có thể khẳng định, dù đối mặt nhiều thách thức trong quá trình hợp nhất và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngành Y tế Phú Thọ đã thể hiện tinh thần chủ động, linh hoạt và quyết tâm vượt khó. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để ngành tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong giai đoạn phát triển mới.

Hồng Nhung