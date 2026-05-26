Thống nhất triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và quản lý dữ liệu sức khỏe người dân

Sáng 26/5, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định số 165/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh liên quan đến Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân. Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, địa phương.

Tại hội nghị, Bộ Y tế đã phổ biến Nghị định số 165/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh; phổ biến nội dung liên quan đến khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc của Nghị định số 165/2026/NĐ-CP; hướng dẫn thu thập, cập nhật, kết nối liên thông dữ liệu khám sức khoẻ và tạo lập, cập nhật sổ sức khoẻ điện tử trên ứng dụng VNeID...

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh: Việc Quốc hội ban hành Luật Phòng bệnh và Chính phủ ban hành Nghị định số 165/2026/NĐ-CP có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý về công tác phòng bệnh, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Đây không chỉ là yêu cầu về hoàn thiện thể chế mà còn là bước cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng tại Nghị quyết số 72-NQ/TW về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số y tế, tạo lập và quản lý Sổ sức khỏe điện tử thống nhất trên toàn quốc.

Nghị định số 165/2026/NĐ-CP đã quy định tương đối toàn diện về phạm vi, đối tượng, lộ trình triển khai, cơ sở tổ chức thực hiện, cơ chế phối hợp và nguồn lực bảo đảm cho công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và quản lý dữ liệu sức khỏe người dân. Bộ Y tế cũng đã ban hành Công văn số 3401/BYT-KCB ngày 12/5/2026 hướng dẫn chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho người dân nhằm tạo cơ sở để các địa phương triển khai thống nhất.

Tuy nhiên, qua tổng hợp bước đầu cho thấy nhiều địa phương, đơn vị vẫn gặp khó khăn khi triển khai thực tế. Các vướng mắc tập trung ở công tác tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc; bố trí nhân lực, kinh phí; thu thập, liên thông dữ liệu cũng như việc tạo lập, quản lý Sổ sức khỏe điện tử trên nền tảng VNeID...

Bởi vậy, yêu cầu cấp bách là phải phổ biến đầy đủ, thống nhất tinh thần của Nghị định số 165/2026/NĐ-CP và hướng dẫn chuyên môn chi tiết. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường phối hợp, thống nhất cách làm để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, từ đó tăng tốc lộ trình khám sức khỏe định kỳ và xây dựng Sổ sức khỏe điện tử toàn dân; bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe định kỳ thuận lợi, hiệu quả và từng bước hình thành hệ thống dữ liệu sức khỏe đồng bộ, liên thông, phục vụ công tác quản lý, dự phòng và chăm sóc sức khỏe lâu dài cho Nhân dân...

Đức Anh