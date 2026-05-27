Đón đầu công nghệ hiện đại trong điều trị hủy u tuyến giáp tại Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt

U tuyến giáp là bệnh lý phổ biến hiện nay, có thể gây nuốt vướng, khó chịu vùng cổ, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Cùng với sự phát triển của y học hiện đại, phương pháp hủy u tuyến giáp bằng vi sóng (MWA) đang trở thành xu hướng điều trị tiên tiến nhờ hiệu quả cao, ít xâm lấn và thời gian phục hồi nhanh.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, kỹ thuật này được triển khai bởi đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, có chuyên môn sâu trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh và can thiệp. Việc chủ động tiếp cận các kỹ thuật điều trị hiện đại không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị mà còn mang đến thêm nhiều lựa chọn an toàn, tối ưu cho người bệnh.

Xác định phát triển chuyên môn là yếu tố then chốt, Ban lãnh đạo Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt luôn chú trọng tạo điều kiện để đội ngũ y bác sĩ tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu trong và ngoài nước. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm cập nhật kiến thức y học hiện đại, tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Mới đây, đại diện bác sĩ của Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt đã tham gia khóa đào tạo quốc tế chuyên sâu về điều trị hủy u tuyến giáp tổ chức tại Bắc Kinh. Chương trình quy tụ đông đảo chuyên gia, bác sĩ hàng đầu đến từ nhiều quốc gia, tập trung cập nhật các kỹ thuật mới và xu hướng điều trị hiện đại trong lĩnh vực tuyến giáp.

Thông qua khóa đào tạo, các bác sĩ của Lạc Việt có cơ hội học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn, tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến cũng như tăng cường giao lưu chuyên môn với các chuyên gia quốc tế.

Theo các chuyên gia, phương pháp hủy u tuyến giáp bằng vi sóng có nhiều ưu điểm nổi bật như: Ít xâm lấn, không cần mổ mở; hạn chế đau và chảy máu; không để lại sẹo lớn vùng cổ; bảo tồn tối đa chức năng tuyến giáp; thời gian thực hiện nhanh và giúp người bệnh sớm trở lại sinh hoạt bình thường. Đặc biệt, phương pháp này đáp ứng tốt nhu cầu điều trị đi đôi với yếu tố thẩm mỹ.

Bên cạnh việc đầu tư nguồn nhân lực chất lượng cao, Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt cũng chú trọng phát triển đồng bộ hệ thống trang thiết bị hiện đại nhằm hỗ trợ chẩn đoán và điều trị hiệu quả. Hiện nay, bệnh viện sở hữu nhiều hệ thống công nghệ tiên tiến như: Siêu âm 4K, 4D; X-quang kỹ thuật số; chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner); cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla, MRI 1.5 Tesla; cùng hệ thống C-arm Philips hiện đại.

Các thiết bị này góp phần hỗ trợ phát hiện sớm, chính xác tổn thương ngay từ giai đoạn đầu, đồng thời nâng cao độ an toàn và hiệu quả trong can thiệp, phẫu thuật và điều trị chuyên sâu.

Cùng với việc nâng cao chất lượng chuyên môn, Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt hiện đang triển khai chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho người bệnh khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Phúc Yên và Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Theo đó, vào các ngày thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu hằng tuần, khách hàng được thanh toán đúng mức hưởng theo thẻ BHYT và miễn 100% chi phí chênh lệch dịch vụ, với mức chi phí tương đương các bệnh viện công lập trên địa bàn. Chương trình được áp dụng đồng bộ cho tất cả các chuyên khoa.

Bác sĩ CKI. Đinh Xuân Hà, Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, phụ trách Đơn nguyên Điện quang can thiệp, Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt, tham gia khóa đào tạo quốc tế chuyên sâu về điều trị hủy u tuyến giáp tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Ngọc Lan

(Bệnh viện Lạc Việt)