Bệnh nhân đau bụng do thủng tạng rỗng được phẫu thuật cấp cứu kịp thời tại Lạc Việt Phúc Yên

Bệnh nhân D.T.N 45 tuổi, trú tại xã Kim Anh, thành phố Hà Nội, nhập viện tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Phúc Yên trong tình trạng đau bụng vùng thượng vị kéo dài khoảng 1 giờ. Người bệnh đau dữ dội vùng thượng vị, không nôn, chưa sốt nhưng tình trạng đau ngày càng tăng khiến cơ thể mệt mỏi, khó chịu.

Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, da niêm mạc hồng. Bụng cứng vùng thượng vị kèm dấu hiệu phản ứng thành bụng, đây là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý ngoại khoa cấp cứu nguy hiểm. Phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng dạ dày vệ sinh ổ bụng.

Ngay sau đó, bệnh nhân được chỉ định thực hiện chụp Xquang và chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) ổ bụng để xác định nguyên nhân. Kết quả cho thấy có hình ảnh khí tự do ổ bụng và vùng thượng vị phải, kèm dịch ổ bụng giữa các quai ruột và túi cùng Douglas. Đặc biệt, vùng hang vị xuất hiện hình ảnh thâm nhiễm mỡ - dấu hiệu nghi ngờ thủng tạng rỗng.

Từ kết quả lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị thủng tạng rỗng do viêm loét dạ dày - tá tràng, cần phẫu thuật cấp cứu ngay để tránh nguy cơ viêm phúc mạc, nhiễm trùng ổ bụng và đe dọa tính mạng. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng dạ dày vệ sinh ổ bụng.

Ca phẫu thuật diễn ra kịp thời, giúp kiểm soát tình trạng nhiễm trùng và ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm. Hiện tại, sức khỏe người bệnh ổn định, tiếp tục được theo dõi và điều trị hậu phẫu tại bệnh viện.

Ngọc Lan

(Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt)