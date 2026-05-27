Y tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Bệnh nhân đau bụng do thủng tạng rỗng được phẫu thuật cấp cứu kịp thời tại Lạc Việt Phúc Yên

Bệnh nhân D.T.N 45 tuổi, trú tại xã Kim Anh, thành phố Hà Nội, nhập viện tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Phúc Yên trong tình trạng đau bụng vùng thượng vị kéo dài khoảng 1 giờ. Người bệnh đau dữ dội vùng thượng vị, không nôn, chưa sốt nhưng tình trạng đau ngày càng tăng khiến cơ thể mệt mỏi, khó chịu.

Bệnh nhân đau bụng do thủng tạng rỗng được phẫu thuật cấp cứu kịp thời tại Lạc Việt Phúc Yên

Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, da niêm mạc hồng. Bụng cứng vùng thượng vị kèm dấu hiệu phản ứng thành bụng, đây là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý ngoại khoa cấp cứu nguy hiểm. Phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng dạ dày vệ sinh ổ bụng.

Ngay sau đó, bệnh nhân được chỉ định thực hiện chụp Xquang và chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) ổ bụng để xác định nguyên nhân. Kết quả cho thấy có hình ảnh khí tự do ổ bụng và vùng thượng vị phải, kèm dịch ổ bụng giữa các quai ruột và túi cùng Douglas. Đặc biệt, vùng hang vị xuất hiện hình ảnh thâm nhiễm mỡ - dấu hiệu nghi ngờ thủng tạng rỗng.

Từ kết quả lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị thủng tạng rỗng do viêm loét dạ dày - tá tràng, cần phẫu thuật cấp cứu ngay để tránh nguy cơ viêm phúc mạc, nhiễm trùng ổ bụng và đe dọa tính mạng. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng dạ dày vệ sinh ổ bụng.

Ca phẫu thuật diễn ra kịp thời, giúp kiểm soát tình trạng nhiễm trùng và ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm. Hiện tại, sức khỏe người bệnh ổn định, tiếp tục được theo dõi và điều trị hậu phẫu tại bệnh viện.

Ngọc Lan

(Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt)


Ngọc Lan
(Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt)

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Bệnh nhân Phẫu thuật cấp cứu thành phố Hà Nội Đau bụng Người bệnh Phẫu thuật nội soi lạc Bệnh viện Nhập viện Dấu hiệu
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long