Bệnh nhân đau bụng do thủng tạng rỗng được phẫu thuật cấp cứu kịp thời tại Lạc Việt Phúc Yên

{title}
{publish}
{head}
Bệnh nhân D.T.N 45 tuổi, trú tại xã Kim Anh, thành phố Hà Nội, nhập viện tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Phúc Yên trong tình trạng đau bụng vùng thượng vị kéo dài khoảng 1 giờ. Người bệnh đau dữ dội vùng thượng vị, không nôn, chưa sốt nhưng tình trạng đau ngày càng tăng khiến cơ thể mệt mỏi, khó chịu.
Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, da niêm mạc hồng. Bụng cứng vùng thượng vị kèm dấu hiệu phản ứng thành bụng, đây là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý ngoại khoa cấp cứu nguy hiểm. Phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng dạ dày vệ sinh ổ bụng.
Ngay sau đó, bệnh nhân được chỉ định thực hiện chụp Xquang và chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) ổ bụng để xác định nguyên nhân. Kết quả cho thấy có hình ảnh khí tự do ổ bụng và vùng thượng vị phải, kèm dịch ổ bụng giữa các quai ruột và túi cùng Douglas. Đặc biệt, vùng hang vị xuất hiện hình ảnh thâm nhiễm mỡ - dấu hiệu nghi ngờ thủng tạng rỗng.
Từ kết quả lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị thủng tạng rỗng do viêm loét dạ dày - tá tràng, cần phẫu thuật cấp cứu ngay để tránh nguy cơ viêm phúc mạc, nhiễm trùng ổ bụng và đe dọa tính mạng. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng dạ dày vệ sinh ổ bụng.
Ca phẫu thuật diễn ra kịp thời, giúp kiểm soát tình trạng nhiễm trùng và ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm. Hiện tại, sức khỏe người bệnh ổn định, tiếp tục được theo dõi và điều trị hậu phẫu tại bệnh viện.
Ngọc Lan
(Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt)
Nắng nóng đỉnh điểm 38-40 độ vẫn tiếp diễn trong ngày 27/5, từ ngày 28/5, nhiệt độ sẽ giảm dần. Cơ quan khí tượng lưu ý người dân hạn chế ra ngoài khung giờ 9h-17h và phòng...
Lao vào phòng điều hòa sau khi đi nắng, tắm nước lạnh sau tập thể dục, uống nhiều bia để giải khát là thói quen tưởng vô hại có thể gây đột quỵ ngày nóng.
Chỉ số tia cực tím (UV) tại nhiều tỉnh thành đang chạm ngưỡng 10-13, mức cực kỳ nguy hại cho da và mắt, trong bối cảnh đợt nắng nóng gay gắt càn quét cả nước.
baophutho.vn U tuyến giáp là bệnh lý phổ biến hiện nay, có thể gây nuốt vướng, khó chịu vùng cổ, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và chất lượng cuộc sống của người...
baophutho.vn Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khuyến cáo: Trong điều kiện nắng nóng kéo dài, nguy cơ ảnh hưởng đến...
baophutho.vn Sáng 26/5, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định số 165/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của...
Nếu hay quên trước quên sau, khó tập trung khi làm việc? Tham khảo 9 loại vitamin và dưỡng chất giúp bổ não, tăng cường trí nhớ và phục hồi tư duy hiệu quả.