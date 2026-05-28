Tích cực ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh, những năm gần đây, Trung tâm Y tế khu vực Sông Lô đã đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ số trong hoạt động chuyên môn. Việc chuyển đổi từ phương thức cung cấp dịch vụ y tế truyền thống sang nền tảng số hiện đại không chỉ giúp việc tiếp cận dịch vụ y tế nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả mà còn góp phần giảm chi phí cho người bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đi đầu trong chuyển đổi số

Đến nay, Trung tâm Y tế khu vực Sông Lô và 100% trạm y tế xã trên địa bàn huyện Sông Lô cũ đã tạo lập thành công tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; triển khai khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân gắn chíp/căn cước điện tử thông qua hệ thống phần mềm App VNeID, App VssID. Hiện Trung tâm duy trì hoạt động 108 máy tính, 50 máy in và 4 đường truyền internet; trang bị 21 đầu đọc thẻ, trong đó Trung tâm có 3 đầu đọc, Phòng khám Đa khoa khu vực Lãng Công 1 đầu đọc. Năm 2025, toàn bộ hệ thống mạng LAN được nâng cấp đạt tốc độ 500 Mbps, kết hợp cùng 9 hệ thống Wifi Mesh 6 phủ sóng toàn Trung tâm.

Phòng máy chủ được đầu tư đồng bộ với các trang thiết bị hiện đại như tường lửa, NAS, switch, hệ thống cân bằng tải, sàn nâng, báo cháy, kiểm soát ra vào và điều hòa nhiệt độ; đồng thời nâng cấp hệ thống máy tính nhằm đảm bảo vận hành hiệu quả hồ sơ bệnh án điện tử.

Đặc biệt, Trung tâm đã được phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin mức 2 theo Quyết định số 2536/QĐ-CAT-ANM ngày 3/4/2026 của Công an tỉnh. Đồng thời, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử hoạt động ổn định, kết nối liên thông từ phần mềm quản lý bệnh viện HIS sang phần mềm EMR với 52.126 hồ sơ khám chữa bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế.

Bệnh nhân thực hiện ứng dụng lấy số thứ tự khám bệnh tại Trung tâm Y tế khu vực Sông Lô.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đẩy mạnh thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. Nếu như trước đây, người dân đến khám chữa bệnh phải xếp hàng tại quầy tiếp đón và chờ đợi thì nay, với hệ thống lấy số tự động, người dân chỉ cần thao tác trên máy để được sắp xếp thứ tự khám, chủ động thời gian và quy trình thăm khám.

Từ con số khiêm tốn 1.693 lượt khám bằng căn cước công dân trong năm 2023, đến năm 2025, Trung tâm đã ghi nhận gần 56.000 lượt khám bệnh bằng thẻ căn cước công dân gắn chíp và 232 lượt khám qua ứng dụng VNeID. Việc tích hợp dữ liệu giúp giảm thiểu giấy tờ, rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi của người bệnh.

Thanh toán viện phí trực tuyến cũng tăng mạnh. Nếu năm 2023 mới đạt hơn 14,5 triệu đồng thì đến năm 2025 đã có 2.675 lượt thanh toán không dùng tiền mặt với tổng giá trị hơn 1,35 tỷ đồng. Hình thức này góp phần minh bạch quy trình thanh toán, hạn chế sai sót và giảm nguy cơ lây nhiễm chéo.

Ngoài ra, Trung tâm đã triển khai hiệu quả liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng Giám định BHYT theo hướng dẫn số 874/BYT của Bộ Y tế, phục vụ dịch vụ công cấp đổi giấy phép lái xe với 550 hồ sơ được liên thông từ ngày 1/1/2025. Đồng thời, thực hiện liên thông gần 335 giấy chứng sinh, chứng tử phục vụ Đề án 06.

Phẫu thuật điều trị thủng dạ dày, ruột - kỹ thuật vượt tuyến thành công tại Trung tâm Y tế khu vực Sông Lô.

Đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng số, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Từng bước hiện đại hóa công tác khám chữa bệnh, Trung tâm Y tế khu vực Sông Lô tích cực triển khai ứng dụng phần mềm “VssID - Bảo hiểm xã hội số” trong theo dõi hồ sơ khám chữa bệnh. Đồng thời, kết nối, chia sẻ dữ liệu sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID và hiển thị dữ liệu trong vòng 24 giờ kể từ khi Cổng Giám định BHYT tiếp nhận thông tin.

Nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, điều trị và theo dõi người bệnh, Trung tâm đã triển khai bệnh án điện tử (EMR) trong năm 2025 và hệ thống lưu trữ, truyền tải hình ảnh y tế (PACS). Đồng thời xây dựng hệ thống tư vấn khám chữa bệnh từ xa VTelehealth - bước đột phá quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số ngành y tế, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân và đội ngũ y, bác sĩ.

Hệ thống chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) hiện đại được đầu tư tại Trung tâm Y tế khu vực Sông Lô.

Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Nguyễn Tuấn Minh - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Sông Lô cho biết: “Chuyển đổi số đã tác động mạnh mẽ đến công tác cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu giấy tờ cho người dân khi đi khám chữa bệnh. Đồng thời, giúp thầy thuốc có đầy đủ thông tin về tiền sử bệnh tật, hỗ trợ người dân theo dõi và quản lý sức khỏe cá nhân hiệu quả hơn”.

Nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tỷ lệ bệnh nhân điều trị nội trú tại Trung tâm tăng từ 10-15%/năm; tỷ lệ khỏi và đỡ bệnh ra viện đạt trên 90%; tỷ lệ thực hiện kỹ thuật vượt tuyến đạt cao nhất trong các Trung tâm Y tế tuyến huyện. Việc triển khai bệnh án điện tử cũng giúp quá trình tra cứu thông tin người bệnh nhanh chóng, chính xác; các phần mềm chuyên môn hỗ trợ hiệu quả, góp phần hạn chế sai sót trong quá trình khám và điều trị.

Hướng tới hệ sinh thái y tế số đồng bộ

Thời gian tới, Trung tâm Y tế khu vực Sông Lô tiếp tục mở rộng mô hình khám chữa bệnh từ xa, đẩy mạnh số hóa đơn thuốc điện tử và hoàn thiện hệ sinh thái y tế số đồng bộ.

Trong đó, Trung tâm tập trung triển khai hiệu quả hoạt động Telehealth/Telemedicine dưới sự hướng dẫn chuyên môn của Sở Y tế; tăng tốc hoàn thiện quy trình kê đơn thuốc điện tử nhằm đồng bộ với hệ sinh thái y tế số quốc gia, tạo thuận lợi cho người dân khi mua thuốc điều trị.

Cùng với đó, Trung tâm tiếp tục nâng cao năng lực khai thác và quản trị hiệu quả các phần mềm quản lý cốt lõi như HIS, LIS, RIS/PACS, EMR phục vụ công tác khám chữa bệnh và quản lý sức khỏe toàn dân; tăng cường truyền thông về tiện ích số, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID thay thế thẻ BHYT giấy khi đi khám bệnh.

Đơn vị cũng phối hợp với các tổ chức tín dụng để đa dạng hóa hình thức thanh toán viện phí không dùng tiền mặt; hoàn thiện kết nối liên thông hệ thống xét nghiệm VNPT-LIS với hệ thống khám chữa bệnh VNPT-HIS; kết nối hệ thống chẩn đoán hình ảnh VNPT RIS/PACS với hệ thống khám chữa bệnh VNPT-HIS và thực hiện đồng bộ dữ liệu tồn kho lên phần mềm mới VNPT-HIS (L2).

Việc đẩy mạnh chuyển đổi số không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tiết kiệm chi phí nhân lực mà còn tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân, đáp ứng kịp thời yêu cầu chăm sóc sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới.

Phẫu thuật nội soi một lỗ điều trị thoát vị bẹn trẻ em - kỹ thuật vượt tuyến thành công tại trung tâm.

Xuân Hùng