Mẹo ăn trái cây giúp cấp nước cho cơ thể những ngày nắng nóng

Trong đợt nắng nóng đỉnh điểm, thường xuyên ăn một số loại thực phẩm có thể giúp cơ thể hạ nhiệt. Tham khảo mẹo thêm trái cây vào bữa ăn để tận hưởng những lợi ích dinh dưỡng và làm mát cơ thể.

Mùa hè với những đợt nắng nóng đỉnh điểm khiến tuyến mồ hôi phải hoạt động liên tục để điều hòa thân nhiệt, làm tiêu hao nước và khoáng chất. Khi cơ thể mất nước thời gian dài dễ dẫn đến mệt mỏi, kiệt sức và suy giảm hệ miễn dịch.

Để chống chọi với cái nóng, việc uống nước lọc hằng ngày là điều bắt buộc nhưng chưa đủ. Mọi người cần chủ động bổ sung nước thông qua các nguồn thực phẩm, đặc biệt là trái cây tươi. Các loại quả mọng nước không chỉ giúp cấp nước, giải nhiệt mà còn cung cấp vitamin, chất xơ và các chất điện giải tự nhiên, giúp cơ thể giữ nước lâu hơn và phục hồi năng lượng nhanh chóng.

1. Một số loại trái cây cung cấp nước cho cơ thể mùa nắng nóng

Quả bơ: Quả bơ chứa nhiều chất xơ giúp tiêu hóa thức ăn dễ dàng hơn. Quá trình tiêu hóa càng dễ dàng, bạn càng cảm thấy ít nóng hơn khi cơ thể phải hoạt động để phân giải thức ăn. Hãy thưởng thức bơ phết lên bánh mì nướng, thái lát cho vào salad, hoặc trộn với trứng luộc để có một hỗn hợp ngon miệng, giàu protein và chất béo.

Dưa hấu: Dưa hấu là loại trái cây mọng nước, ít calo, giúp điều hòa nhiệt độ cơ thể khi đổ mồ hôi trong thời tiết nóng bức. Hơn nữa, dưa hấu chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe, gồm vitamin C, kali và magie. Các vitamin nhóm B có trong dưa hấu cần thiết cho quá trình sản sinh năng lượng, vì vậy loại trái cây mùa hè này là thực phẩm cần cho những ngày nắng nóng.

Các loại trái cây giải nhiệt, cấp nước hàng đầu trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

Dưa chuột: Đây là loại thực phẩm giàu nước và chất xơ, giúp cung cấp nước cho cơ thể trong những ngày hè nóng bức. Không chỉ hàm lượng nước cao giúp làm mát cơ thể, dưa chuột còn chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin C, vitamin K và vitamin B6 giúp hỗ trợ sức khỏe tổng thể của bạn.

Nước dừa: Nước dừa là thức uống được ưa thích nhiều trong mùa hè. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nó có thể giúp bù nước toàn thân, từ đó giúp bạn giải nhiệt trong những ngày hè nóng bức. Nghiên cứu tương tự cũng cho thấy nước dừa gây ít buồn nôn, no bụng và không gây khó chịu cho dạ dày so với nước lọc và các loại đồ uống điện giải giàu carbohydrate.

Điều này chủ yếu là do nước dừa chứa các chất điện giải bao gồm kali, magiê, canxi và natri, nghiên cứu cho thấy nó có thể là lựa chọn tốt hơn nước lọc để bù nước sau khi tập thể dục.

Trái cây họ cam quýt: Những quả cam, bưởi và chanh mọng nước và tươi sáng không chỉ là món ăn nhẹ ngon miệng mà còn giúp bạn giải nhiệt trong những ngày nắng nóng. Trái cây họ cam quýt chứa nhiều chất chống oxy hóa, có tác dụng làm mát, chúng cũng giàu chất xơ giúp tăng cường tiêu hóa. Nếu cơ thể bạn sử dụng ít năng lượng hơn để tiêu hóa thức ăn, thì nó sẽ dễ dàng hấp thụ được các chất chống oxy hóa hơn.

2. Cách ăn trái cây ngon miệng và giải nhiệt ngày hè

Ăn những thực phẩm có tính mát tự nhiên sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái ngay cả trong những ngày nóng nhất. Trái cây và rau củ giàu nước, các loại gia vị có tính mát, khẩu phần ăn nhỏ hơn, cách chế biến nhẹ nhàng và bổ sung nước đầy đủ sẽ giúp bạn luôn mát mẻ suốt những ngày hè oi ả.

Vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, một đĩa trái cây mát lạnh không chỉ là món ăn nhẹ ngon miệng mà còn giúp giải nhiệt nhanh chóng cho cơ thể. Để thưởng thức trọn vẹn hương vị và tối ưu hóa hiệu quả làm mát, cách đơn giản nhất là cho trái cây vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 30 - 45 phút trước khi ăn.

Bên cạnh cách ăn trực tiếp trái cây, có thể biến tấu thành nhiều món giải nhiệt cho món tráng miệng thêm phong phú. Cắt nhỏ các loại quả mọng nước như dưa hấu, dưa chuột, cam rồi trộn cùng một ít sữa chua không đường sẽ tạo nên món salad trái cây thanh mát, vừa giàu vitamin vừa hỗ trợ htiêu hóa.

Nếu muốn đổi vị, những ly sinh tố hay nước ép nguyên chất kết hợp giữa dứa và bạc hà, hoặc dưa hấu cùng một vài giọt chanh sẽ giúp kích thích vị giác, đập tan cảm giác khô họng và uể oải do sốc nhiệt. Ngoài ra, tự làm những que kem từ nước ép trái cây tươi tại nhà cũng là một trải nghiệm thú vị và lành mạnh cho cả gia đình.

Tuy nhiên, có một lưu ý nhỏ nhưng rất quan trọng là nên tránh ăn trái cây quá lạnh ngay khi vừa đi ngoài trời nắng gắt về để bảo vệ vùng hầu họng và hệ tiêu hóa. Hãy chọn những loại quả chín tự nhiên, phong phú về màu sắc để vừa ngon miệng, vừa cấp nước hằng ngày một cách an toàn, giúp cơ thể luôn tràn đầy năng lượng suốt mùa hè.

Ngoài việc bổ sung các thực phẩm giàu nước vào chế độ ăn uống, có một số cách đơn giản để giữ cho cơ thể đủ nước trong mùa hè. Việc uống đủ nước mỗi ngày là điều quan trọng, cùng với việc thường xuyên ăn trái cây tươi cung cấp thêm lợi ích về nước. Nên tránh uống quá nhiều đồ uống có đường vì chúng có thể làm tăng năng lượng tạm thời nhưng cuối cùng lại góp phần gây mất nước.

Theo suckhoedoisong.vn