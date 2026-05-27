4 đồ uống tốt cho gan nên dùng ngày nắng nóng

Nước dừa, nước ép việt quất và nước chanh giúp bổ sung nước cho cơ thể, hỗ trợ hoạt động enzyme ổn định, từ đó giảm áp lực lên gan.
Nước ép việt quất
Theo Very Well Health, chất chống oxy hóa anthocyanin trong việt quất có khả năng trung hòa stress oxy hóa và giảm các chỉ số viêm trong mô gan. Loại quả mọng này giàu polyphenol có thể hỗ trợ ức chế sản sinh mỡ ở gan, cải thiện độ nhạy insulin - những yếu tố quan trọng trong kiểm soát bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD).
Việt quất giàu chất xơ và ít đường hơn các loại trái cây khác. Sự kết hợp này góp phần ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến, có lợi cho sức khỏe gan.
Nước dừa
Đồ uống này được ưa chuộng trong mùa hè vì giúp giải khát, giải độc và thanh lọc cơ thể. Các enzym tự nhiên trong nước dừa kích thích quá trình chuyển hóa, hỗ trợ gan đào thải độc tố. Uống nước dừa còn góp phần ngăn mất nước, bổ sung kali và magie cân bằng dịch cơ thể, giảm áp lực lên gan.
Người trưởng thành có thể uống 2-3 quả dừa một tuần, không nên uống dừa thay thế nước lọc vì có thể gây thừa đường hoặc rối loạn điện giải.
Nước ép bưởi
Theo WebMD, bưởi là một trong những thực phẩm có lợi cho gan nhờ chứa hai chất chống oxy hóa chính - naringin và naringenin, có tác dụng giảm viêm và bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương. Các hợp chất này cũng góp phần làm giảm tích tụ chất béo trong gan và tăng cường các enzyme đốt cháy chất béo.
Người bệnh gan nhiễm mỡ có thể ăn hoặc uống nước ép bưởi để thúc đẩy đốt cháy mỡ gan, duy trì cân nặng ổn định.
Nước chanh
Bạn có thể vắt chanh tươi vào nước hoặc cắt lát cho vào bình, thêm đá để giải khát mùa hè hoặc uống ấm tùy sở thích. Thức uống này dễ pha chế, giúp bổ sung nước, hỗ trợ thanh lọc cơ thể.
Chanh giàu vitamin C, chất chống oxy hóa cùng vitamin B5, B6, góp phần giảm stress oxy hóa và hỗ trợ chức năng gan. Uống nước chanh thường xuyên còn hỗ trợ kiểm soát cholesterol và đường huyết, giúp gan hoạt động hiệu quả hơn.
Theo vnexpress.net
