Bơm xi măng sinh học 3 đốt sống liên tiếp cho bệnh nhân viêm phổi nặng bị xẹp đốt sống

Bệnh nhân C.T.C, 66 tuổi, trú tại xã Vĩnh An, Phú Thọ nhập viện tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt trong tình trạng đau lưng kéo dài, kèm đau tức ngực, ho đờm nhiều và thể trạng suy kiệt.

Theo người bệnh chia sẻ, tình trạng đau lưng đã xuất hiện khoảng 1 tháng trước đó. Dù đã dùng thuốc điều trị nhưng cơn đau không thuyên giảm mà ngày càng tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và vận động. Sau đó, người bệnh xuất hiện thêm các triệu chứng sốt, đau tức ngực, ho đờm nhiều và khó thở khiến tình trạng trở nên nặng nề hơn.

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, bác sĩ xác định bệnh nhân bị xẹp nhiều đốt sống D11, D12, L1 kèm theo viêm phổi nặng.

Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa và đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe người bệnh, các bác sĩ đã quyết định thực hiện kỹ thuật bơm xi măng sinh học cho 3 đốt sống liên tiếp D11 - D12 - L1.

Đây là phương pháp can thiệp tối thiểu xâm lấn nhưng mang lại hiệu quả giảm đau rõ rệt, giúp người bệnh nhanh chóng cải thiện khả năng vận động. Việc kiểm soát tốt cơn đau cũng góp phần hỗ trợ quá trình điều trị viêm phổi sau đó thuận lợi hơn.

Đặc biệt, kỹ thuật này phù hợp cả với những bệnh nhân cao tuổi, thể trạng yếu hoặc có nhiều bệnh lý nền đi kèm. Sau can thiệp, người bệnh giảm đau rõ rệt, có thể ngồi dậy và cử động nhẹ nhàng ngay sau thủ thuật.

Theo ThS.BS Lê Văn Long - Trưởng kíp phẫu thuật, đây là trường hợp xẹp nhiều đốt sống trên nền bệnh lý hô hấp nặng. Vì vậy, việc lựa chọn phương pháp phẫu thuật, phương pháp vô cảm cũng như phối hợp điều trị đa chuyên khoa đóng vai trò rất quan trọng nhằm giải quyết toàn diện các vấn đề sức khỏe cho người bệnh.

Ngọc Lan

(Bệnh viện Lạc Việt)