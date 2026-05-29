Phát triển dự án phải bảo đảm hiệu quả đầu tư, môi trường và lợi ích người dân địa phương

Ngày 29/5, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực địa Dự án Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông tại xã Thịnh Minh và khu vực đề xuất thực hiện Dự án Công viên nghĩa trang Mông Hóa tại phường Kỳ Sơn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn chủ trì buổi làm việc với chủ đầu tư Dự án Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông.

Làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà Chủ đầu tư Dự án Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đây là dự án có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh nguồn nước cho Thủ đô Hà Nội và các địa phương lân cận.

Đại diện Chủ đầu tư báo cáo với đoàn công tác về quá trình triển khai dự án Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án có tổng diện tích sử dụng đất hơn 147ha. Đến nay, nhà đầu tư đã được giao đất, cho thuê đất với diện tích trên 103ha và hoàn thành các thủ tục đất đai theo quy định. Hiện nay, doanh nghiệp đang đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, nâng công suất thiết kế của dự án từ 600.000m3/ngày đêm lên 900.000m3/ngày đêm nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng tăng của khu vực Hà Nội và vùng phụ cận.

Đại diện xã Thịnh Minh báo cáo với đoàn công tác về mặt bằng triển khai dự án.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực địa, phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Việt Văn cơ bản thống nhất với định hướng nghiên cứu nâng công suất dự án. Tuy nhiên, đồng chí yêu cầu việc điều chỉnh phải được xem xét chặt chẽ, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và tài nguyên nước. Đồng thời, phải đánh giá kỹ nhu cầu thực tế, hiệu quả đầu tư cũng như khả năng khai thác bền vững nguồn nước mặt sông Đà.

Lãnh đạo các Sở Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh tham gia ý kiến vào các nội dung liên quan đến Dự án Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh xem xét việc điều chỉnh chủ trương đầu tư theo đúng quy định.

Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh, bên cạnh mục tiêu bảo đảm an ninh nguồn nước cho Thủ đô Hà Nội và khu vực lân cận, nhà đầu tư cần quan tâm hơn đến trách nhiệm xã hội và quyền lợi của người dân địa phương. Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà cần nghiên cứu các giải pháp để người dân xã Thịnh Minh và khu vực lân cận được tiếp cận nguồn nước sạch đạt tiêu chuẩn với giá thành phù hợp.

Trong chương trình làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã thăm quan hệ thống xử lý và quản lý chất lượng nước tự động tại Nhà máy Nước sạch Sông Đà

Trước đó, kiểm tra thực địa tại khu vực đề xuất thực hiện Dự án Công viên nghĩa trang Mông Hóa tại phường Kỳ Sơn, đoàn công tác đã nghe đại diện Công ty Cổ phần Le Delta báo cáo phương án đầu tư dự án. Theo đề xuất, dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 245,13ha. Tổng vốn đầu tư khoảng 2.433 tỷ đồng với mục tiêu xây dựng công viên nghĩa trang hiện đại, đáp ứng nhu cầu an táng của người dân trong khu vực, bảo đảm yếu tố văn minh, khoa học và thân thiện với môi trường.

Qua kiểm tra thực địa, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư tiếp tục rà soát kỹ các nội dung liên quan đến quy hoạch sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, môi trường và nhu cầu thực tế nhằm bảo đảm tính khả thi, hiệu quả đầu tư của dự án. Đồng chí nhấn mạnh, quá trình triển khai phải đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan sinh thái và hạn chế tối đa tác động đến đời sống người dân trong khu vực.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã kiểm tra thực địa tại khu vực đề xuất thực hiện Dự án Công viên nghĩa trang Mông Hóa tại phường Kỳ Sơn và nghe chủ đầu tư báo cáo về các nội dung của dự án.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong quá trình triển khai cả hai dự án, các đơn vị liên quan cần bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu phát triển, bảo vệ môi trường và ổn định đời sống Nhân dân, góp phần phát triển bền vững địa phương trong thời gian tới.

Mạnh Hùng