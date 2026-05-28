Phú Thọ phấn đấu hoàn thành tối thiểu 64.400 căn hộ nhà ở xã hội

Chiều 28/5, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng báo cáo nội dung điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 và Chương trình phát triển đô thị tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn chủ trì hội nghị.

Đối với chương trình phát triển nhà ở, theo đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2021-2025, tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm toàn tỉnh đạt hơn 21,39 triệu m2, tương đương 63,6% mục tiêu đề ra. Diện tích nhà ở bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 31,3 m2 sàn/người, bằng 98,8% kế hoạch.

Giai đoạn 2021-2030, tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu phát triển thêm khoảng 80,9 triệu m2 sàn nhà ở, nâng tổng diện tích sàn toàn tỉnh lên khoảng 175,1 triệu m2 vào năm 2030. Diện tích nhà ở bình quân đầu người phấn đấu đạt khoảng 41,7 m2 sàn/người.

Đối với nhà ở xã hội, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 64.400 căn hộ theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, tương ứng khoảng 3,79 triệu m2 sàn. Trong đó, khoảng 52.400 căn nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách, 5.000 căn cho lực lượng vũ trang và 7.000 căn nhà lưu trú công nhân tại các khu công nghiệp. Ngoài ra, tỉnh dự kiến phát triển khoảng 1.480 căn nhà ở công vụ để phục vụ cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển công tác.

Đơn vị tư vấn báo cáo nội dung điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 và Chương trình phát triển đô thị tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026–2030.

Đối với chương trình phát triển đô thị, đến năm 2030, Phú Thọ phấn đấu đạt tỷ lệ đô thị hóa khoảng 40%; phát triển 14 khu vực đô thị theo định hướng quy hoạch tỉnh, trong đó có 4 khu vực định hướng đạt tiêu chí đô thị loại II, 10 khu vực định hướng đạt tiêu chí đô thị loại III.

Đến năm 2030, mục tiêu đề ra là 100% khu vực đô thị có quy hoạch chung và quy chế quản lý kiến trúc; tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch đạt 100%; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt tiêu chuẩn đạt 100%; diện tích cây xanh bình quân khu vực đô thị đạt từ 8-10m2/người.

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện chương trình dự kiến khoảng 97.562 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương khoảng 55.530 tỷ đồng, ngân sách địa phương khoảng 22.482 tỷ đồng và các nguồn vốn khác khoảng 19.550 tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo các xã, phường phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh, việc điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở và chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2021-2030 là yêu cầu cần thiết nhằm phù hợp với định hướng phát triển mới của tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Đồng chí yêu cầu Sở Xây dựng tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị; tiếp tục rà soát kỹ các chỉ tiêu, quy hoạch phát triển nhà ở và đô thị bảo đảm đồng bộ, sát thực tiễn, có tính khả thi cao và phù hợp với quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030. Trong đó cần đặc biệt quan tâm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở công vụ; ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, nguồn lực, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư tham gia phát triển nhà ở và hạ tầng đô thị. Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.

Lê Minh