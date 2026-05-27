Giá vàng hôm nay 27/5/2026: Đảo chiều chóng mặt, SJC lùi dần về 160 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay 27/5/2026 trên thị trường quốc tế quay đầu giảm khá mạnh trước những biến động mới tại Trung Đông và giá dầu leo thang. Trong nước, giá vàng SJC và nhẫn trơn tiếp tục giảm.

Giá vàng thế giới hôm nay 27/5/2026

Tính tới 20h50 ngày 26/5 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.513 USD/ounce. Vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.516 USD/ounce.

So với cuối năm 2025, giá vàng cao hơn cuối năm 2025 khoảng 178 USD/ounce, tương đương 4,1%. Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 143,69 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 26/5.

Giá vàng giao ngay giảm khoảng 58 USD (-1,3%) xuống 4.513 USD/ounce ngay đầu phiên giao dịch tại New York sau phiên hồi phục trước đó. Giá vàng và bạc giảm trong bối cảnh đồng USD và giá dầu tăng mạnh giữa lúc Trung Đông lại nóng lên.

Giá dầu quay đầu tăng mạnh trở lại sau khi các cuộc tấn công của Mỹ vào các mục tiêu của Iran ở miền nam Iran làm dấy lên sự bất ổn xung quanh thỏa thuận ngừng bắn vốn đã rất mong manh. Giá dầu Brent tăng vọt 4,3% ngay đầu phiên 26/5 trên thị trường New York, lên ngưỡng 100 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI cũng đạt 94 USD/thùng.

Giá vàng SJC cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 17-18 triệu đồng/lượng. Ảnh: HH

Theo truyền thông Mỹ, lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mang tính “tự vệ” tại miền nam Iran. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh bất đồng lớn liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và căng thẳng quanh eo biển Hormuz vẫn chưa được giải quyết, làm suy giảm hy vọng về một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần ba tháng.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhiều lần cảnh báo sẽ có thêm hành động quân sự nhằm vào Iran nếu Tehran không chấp nhận một thỏa thuận hòa bình rộng hơn. Điều này khiến rủi ro địa chính trị tiếp tục hiện diện và giúp đồng USD lấy lại đà tăng sau khi rơi xuống đáy hơn một tuần trong phiên thứ Hai, qua đó gây sức ép lên giá vàng.

Giá vàng trong nước hôm nay 27/5/2026

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 26/5, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Tới cuối phiên giao dịch 26/5, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 158,5-161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 26/5, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ ở mức 158-161 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 158-161 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính đến ngày 26/5 ở mức 26.380 đồng/USD (mua) và 26.420 đồng/USD (giá bán).

Dự báo giá vàng

Có thể thấy, thị trường vàng đang diễn biến rất phức tạp. Sự bất ổn tại eo biển Hormuz có thể kéo giá dầu leo thang trở lại, qua đó khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tính tới khả năng tăng lãi suất vào cuối năm.

Việc Iran gần như đình trệ hoàn toàn hoạt động vận tải hàng hải tại khu vực Vịnh kể từ khi xung đột bùng phát đã gây gián đoạn khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Trong bối cảnh Mỹ siết chặt phong tỏa các cảng của Iran cùng những diễn biến địa chính trị mới, giá dầu thô đã bật tăng trở lại sau khi chạm đáy trong hai tuần.

Diễn biến này làm gia tăng lo ngại rằng đà tăng của giá năng lượng do chiến tranh có thể tiếp tục gây áp lực lạm phát, buộc các ngân hàng trung ương lớn, trong đó có Fed, duy trì quan điểm chính sách tiền tệ cứng rắn hơn.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện dự báo Fed có khả năng sẽ tăng lãi suất ít nhất một lần trong năm 2026. Yếu tố này tiếp tục củng cố sức mạnh của đồng USD và làm suy giảm sức hấp dẫn của vàng.

Thị trường hiện tập trung vào dữ liệu PCE và GDP sơ bộ của Mỹ (sẽ công bố vào thứ Năm). Đây là các yếu tố có thể tác động mạnh đến USD và giá vàng. Nhà đầu tư cũng theo dõi sát căng thẳng Trung Đông do nguy cơ gây biến động lớn trên thị trường tài chính toàn cầu.

Xét về kỹ thuật, phe mua vàng giao ngay đang hướng tới mục tiêu đưa giá vượt vùng kháng cự từ 4.523 USD/ounce, trước khi chinh phục các mốc cao hơn tại 4.573 USD. Ở chiều ngược lại, phe bán nhắm tới việc kéo giá xuống dưới ngưỡng 4.503 USD/ounce, qua đó mở đường giảm về các mức hỗ trợ tiếp theo tại 4.490 USD/ounce.

Theo vietnamnet.vn