Nâng cao năng lực cạnh tranh để bứt phá phát triển

Tại Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2025 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố, Phú Thọ đã xuất sắc nằm trong nhóm Tốt - nhóm cao nhất cả nước, cùng với các địa phương dẫn đầu như Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Quảng Ninh. Kết quả này phản ánh chất lượng điều hành kinh tế của tỉnh cũng như niềm tin ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư, kinh doanh tại vùng Đất Tổ.

Nhà máy Piaggio Phú Thọ - Khu công nghiệp Bình Xuyên (xã Bình Nguyên) chuyên sản xuất, lắp ráp xe máy, góp phần tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp của tỉnh.

Theo kết quả khảo sát từ 3.546 doanh nghiệp tư nhân trong nước, 586 doanh nghiệp FDI và hơn 1.000 hộ kinh doanh tại 34 tỉnh, thành phố, Phú Thọ ghi dấu ấn nổi bật ở khả năng khai mở nguồn lực cho doanh nghiệp khi đứng thứ 2 toàn quốc về chỉ số “Tiếp cận nguồn lực” với 6,64 điểm, chỉ thấp hơn địa phương dẫn đầu là Hà Nội 0,05 điểm. Đồng thời, tỉnh cũng xếp thứ 5 cả nước về chỉ số “Chính quyền kiến tạo” và nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu về “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp”, “Chi phí không chính thức”.

Cấu trúc điểm số cho thấy thế mạnh nổi bật của Phú Thọ nằm ở sự kết hợp giữa năng lực khơi thông các điều kiện đầu vào cho sản xuất, kinh doanh với một bộ máy điều hành chủ động, đồng hành cùng doanh nghiệp. Chất lượng điều hành kinh tế của tỉnh cao hơn trung vị cả nước 4,31 điểm và cao hơn trung vị khu vực Trung du, miền núi phía Bắc 4,37 điểm.

Những kết quả tích cực này gắn liền với bức tranh tăng trưởng kinh tế nhiều khởi sắc của tỉnh trong năm 2025. GRDP của tỉnh tăng 10,52%; số doanh nghiệp tư nhân thành lập mới đạt 1,32 doanh nghiệp/1.000 dân. Đáng chú ý, có tới 35,45% doanh nghiệp dự kiến mở rộng sản xuất trong 2 năm tới và 48,62% doanh nghiệp tin tưởng hoạt động kinh doanh sẽ có lãi ngay trong năm 2025.

Để đạt được kết quả trên, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp. Các thủ tục hành chính được rà soát, cắt giảm theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện hơn.

Việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao đã tạo điều kiện để doanh nghiệp thực hiện thủ tục nhanh chóng, tiết kiệm chi phí. Cùng với đó, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức có nhiều chuyển biến tích cực theo phương châm “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”.

Từ ngày 1/7/2025, tỉnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp với Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và 148 trung tâm cấp xã, bảo đảm hoạt động thông suốt. Năm 2025, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 87,03%; kết quả đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính đạt 90,06 điểm, xếp thứ 16/34 tỉnh, thành phố.

Song song với cải cách hành chính, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai bài bản, hiệu quả. Tỉnh luôn xác định doanh nghiệp là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống Nhân dân. Với tinh thần đồng hành và phục vụ, tỉnh đã tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh. Hằng năm, tỉnh tổ chức nhiều hội nghị gặp gỡ, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến tiếp cận đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, tiếp cận vốn... Công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục được đổi mới theo hướng chủ động, linh hoạt; ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp sạch, thân thiện môi trường.

Theo ông Đường Trọng Khang - Ban Pháp chế, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành, địa phương trong việc xây dựng chính quyền thân thiện, minh bạch, hiệu quả. Nhiều cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đã được triển khai kịp thời, góp phần giảm chi phí, tiết kiệm thời gian và nâng cao niềm tin của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cũng xác định rõ trách nhiệm trong việc đồng hành cùng chính quyền nâng cao Chỉ số PCI. Hiệp hội đã tích cực tuyên truyền, kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, đổi mới công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa kinh doanh minh bạch, trách nhiệm. Cộng đồng doanh nghiệp mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh; đồng thời cam kết phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, chấp hành tốt pháp luật, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng hấp dẫn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh...

Cùng với đó, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp được quan tâm đầu tư đồng bộ; hạ tầng số, logistics và hệ thống giao thông kết nối tiếp tục được nâng cấp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới. Tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; thúc đẩy xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, xem đây là giải pháp quan trọng để nâng cao tính công khai, minh bạch, giảm chi phí thời gian cho doanh nghiệp.

Nhận thức sâu sắc PCI không chỉ là bảng xếp hạng mà còn là thước đo mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư kinh doanh, tỉnh coi nâng cao PCI là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Vị thế top 5 không phải là “đích đến” mà là động lực để Phú Thọ triển khai Đề án cải thiện môi trường đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ”. Mở rộng cơ chế “luồng xanh 24 giờ”, phấn đấu rút ngắn tối thiểu 50% thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, thuế. Đồng thời, duy trì thường xuyên các hoạt động đối thoại với doanh nghiệp thông qua mô hình “Cà phê doanh nhân”, đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp theo hướng “không chờ doanh nghiệp đến, mà chủ động đồng hành từ sớm”.

Lệ Oanh