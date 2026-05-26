Nỗ lực đưa nước sạch về nông thôn

Nhiều năm qua, với người dân các xã phía Nam tỉnh Vĩnh Phúc cũ, đặc biệt là những vùng ven sông Hồng, nước sạch không chỉ là nhu cầu sinh hoạt thông thường mà còn là niềm mong mỏi kéo dài qua nhiều thế hệ. Trong bối cảnh nguồn nước ngầm ngày càng ô nhiễm, cạn kiệt bởi tác động của làng nghề, chăn nuôi và biến đổi môi trường, việc Nhà máy nước sạch Sông Hồng mở rộng mạng lưới cấp nước tập trung đang mang đến kỳ vọng lớn cho hàng chục nghìn hộ dân khu vực nông thôn.

Tại xã Vĩnh Phú - địa phương nổi tiếng với nghề chăn nuôi bò sữa, nghề mộc và nghề rèn phát triển - câu chuyện thiếu nước sạch từng là nỗi lo thường trực của nhiều gia đình. Là vùng bãi ven sông Hồng, nguồn nước giếng khoan tại đây nhiều năm nay thường xuyên bị đục, nhiễm cặn, vàng ố, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và tuổi thọ các thiết bị gia đình.

Người dân địa phương cho biết, vào mùa nắng nóng, nước giếng không chỉ có mùi tanh mà còn xuất hiện nhiều cặn lắng, việc sử dụng trong ăn uống luôn khiến người dân bất an. Vì vậy, năm 2024 khi hệ thống nước sạch tập trung từ nhà máy Nước sạch Sông Hồng được kéo về tận thôn xóm, thì niềm mong mỏi bấy lâu nay của người dân mới trở thành hiện thực.

Hiện nay, xã Vĩnh Phú đã hoàn thành đấu nối đồng hồ và cấp nước cho các hộ đăng ký, với tỷ lệ đăng ký đấu nối đạt khoảng 71% số hộ dân trên địa bàn. Nguồn nước sạch đưa đến từng gia đình không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn thay đổi nhận thức của người dân về việc sử dụng nước sạch an toàn, bền vững.

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng tăng của người dân, Nhà máy nước sạch Sông Hồng đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng cấp nước tại các 8 xã thuộc vùng cấp nước khu vực huyện Vĩnh Tường và Yên Lạc cũ.

Đi vào hoạt động từ cuối năm 2023, nhà máy nước sạch Sông Hồng hiện đã lắp đặt và cấp nước cho trên 7.100 hộ dân, với công suất khoảng 29.000m3/ngày đêm. Song song với vận hành cấp nước cho các khu vực hiện tại, doanh nghiệp đang tăng tốc thi công các tuyến ống truyền tải, phân phối và dịch vụ để mở rộng vùng cấp nước.

Theo thống kê, khối lượng thi công đường ống truyền tải của Nhà máy hiện đạt khoảng 62%; đường ống phân phối đạt khoảng 49%; đường ống dịch vụ đạt khoảng 45% so với kế hoạch. Đây là khối lượng công việc rất lớn trong điều kiện phải thi công trải rộng trên nhiều địa bàn dân cư, vừa bảo đảm tiến độ, vừa hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt và giao thông của người dân.

Đặc biệt, tại các xã Yên Lạc, Tam Hồng và Nguyệt Đức, hiện nay hàng loạt tuyến ống chính, tuyến nhánh đang được triển khai đồng loạt đến từng ngõ xóm. Nhiều khu dân cư hiện đã được lắp đặt đường ống đến tận chân hàng rào các hộ dân, sẵn sàng đấu nối sử dụng nước sạch.

Nhà máy nước sạch Sông Hồng đang gấp rút thi công lắp đặt tuyến ống nước tại thôn Nghinh Tiên 2, xã Nguyệt Đức.

Tại xã Nguyệt Đức, những ngày này bất kể thời tiết nắng gắt, không khí thi công lắp đặt đường ống nước vẫn đang diễn ra khẩn trương. Máy móc đào đắp liên tục hoạt động để sớm hoàn thiện hệ thống đường ống cấp nước. Ông Trần Ba Bình, thôn Nghinh Tiên 2 chia sẻ: “Người dân rất ủng hộ việc kéo nước sạch về địa phương. Khi đơn vị thi công đào đường, lắp đặt đường ống, bà con đều tạo điều kiện bởi ai cũng mong sớm có nước sạch sử dụng”.

Còn tại thôn Đông Mẫu, xã Tam Hồng, đường ống cấp nước của nhà máy đã được lắp đặt chờ sẵn đến 100% các hộ dân trong thôn, đáp ứng niềm mong mỏi bao lâu nay của các hộ dân.

Ông Nguyễn Văn Lực - Trưởng thôn Đông Mẫu cho biết: “Trước đây người dân chủ yếu dùng nước giếng khoan, nhưng nhiều năm nay nguồn nước ngầm bị ảnh hưởng bởi hoạt động làng nghề tái chế nhựa nên chất lượng nước giảm rõ rệt. Nhiều giếng cạn nước, có nhà phải khoan sâu tới 50-60m mới có nước dùng. Vì vậy bà con rất phấn khởi khi nhà máy kéo nước sạch về tận hộ dân.”

Theo ông Lực, toàn thôn hiện có khoảng 500 hộ dân thì đã có hơn một nửa số hộ đăng ký lắp đặt đồng hồ nước. Các hộ dân còn lại vẫn tiếp tục đăng ký tại nhà văn hóa thôn để doanh nghiệp triển khai đấu nối nước dự kiến vào tháng 7 tới.

Đường ống nước sạch đã được lắp đặt chờ sẵn đến từng hộ dân, sẵn sàng đấu nối khi hoàn thiện hệ thống.

Anh Nguyễn Văn Lĩnh - Phó Giám đốc Nhà máy nước sạch Sông Hồng cho biết đơn vị đang tập trung nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công trên toàn tuyến.

“Quan điểm của nhà máy là hoàn thiện đến đâu sẽ phối hợp với địa phương, tạo sự đồng thuận của người dân để tiến hành đấu nối, cấp nước đến đó. Mục tiêu đến hết năm 2026 sẽ cơ bản cấp nước cho toàn bộ các xã Tam Hồng, Yên Lạc và Nguyệt Đức”, anh Lĩnh cho biết.

Không chỉ đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, doanh nghiệp còn phối hợp với chính quyền cơ sở tuyên truyền người dân sử dụng nước sạch, thay đổi thói quen sử dụng nước giếng khoan truyền thống.

Đồng chi Phạm Văn Tuân - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Tam Hồng cho biết: “Địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai thi công các tuyến ống cấp nước. Đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích của việc sử dụng nước sạch tập trung. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao sức khỏe Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện mục tiêu nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch của tỉnh Phú Thọ.”

Theo kế hoạch đến năm 2030, Nhà máy nước sạch Sông Hồng đặt mục tiêu cung cấp nước sạch cho khoảng 70% số hộ dân trong phạm vi dự án, tương đương khoảng 35.000 hộ dân trên tổng số khoảng 50.000 hộ toàn khu vực.

Việc Nhà máy nước sạch Sông Hồng - một doanh nghiệp tư nhân - đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước tập trung đến các xã nông thôn không chỉ mang ý nghĩa kinh tế đơn thuần, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội, góp phần cải thiện chất lượng sống và bảo vệ sức khỏe cho hàng chục nghìn người dân, từng bước hiện thực hóa quyết tâm đưa nước sạch về nông thôn của Phú Thọ.

Hà Giang