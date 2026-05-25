Cần “đánh thức” mùa mận Pà Cò

Theo ước tính của đồng chí Khà A Chá, chuyên viên Phòng Kinh tế UBND xã Pà Cò, hiện toàn xã (gồm hai xã Hang Kia và Pà Cò sau sáp nhập) có hơn 100ha mận hậu đang cho thu hoạch. Đây là loại quả đặc sản vùng cao được nhiều du khách yêu thích bởi vị ngọt đậm, giòn thơm khó quên mỗi khi vào vụ.

Mận ở Pà Cò đang vào mùa chín rộ với vị ngọt đặc trưng của mận hậu trồng xen với đá núi và các loại cây nông sản độc đáo như sâm đất, susu...

Phàng A Páo, chủ Homestay A Páo chia sẻ: Không chỉ hấp dẫn bởi khí hậu mát mẻ quanh năm, Pà Cò còn níu chân du khách bởi những vườn mận trải dài hút tầm mắt. Vào mùa tháng 5-6, mận và đào đồng loạt chín rộ, tạo nên sức hút rất riêng cho vùng đất này. Tuy nhiên, do du lịch cộng đồng mới ở giai đoạn phát triển ban đầu nên lượng khách tìm về Pà Cò mùa mận vẫn còn hạn chế.

Những rừng mận hậu trĩu quả, xanh ngút tầm mắt ở Pà Cò không chỉ mang lại giá trị kinh tế cho bà con người Mông mà còn có đủ điều kiện để phát triển du lịch cộng đồng.

Dẫn chúng tôi tham quan vùng mận của bà con, anh Sùng A Pha - Trưởng khu Pà Háng Lớn cho biết: Hiện giá mận bán buôn dao động khoảng 10 nghìn đồng/kg, bán lẻ từ 15-20 nghìn đồng/kg. Tuy nhiên, việc tiêu thụ vẫn gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc chủ yếu vào thương lái, trong khi sức mua bán lẻ còn hạn chế.

Giống mận hậu ở Pà Cò có quả to, vị ngọt đậm và mang hương vị đặc trưng của vùng núi đá bán sơn địa. Đây là lợi thế lớn để địa phương xây dựng và phát triển thương hiệu mận hậu Pà Cò gắn với các lễ hội mùa mận, trải nghiệm hái quả và khám phá nét văn hóa bản địa còn nguyên sơ của đồng bào Mông, qua đó thu hút du khách tìm về với vùng cao Pà Cò.

Ngoài mận, tại Pà Cò, bà con người Mông còn trồng đào quả, rong riềng, sâm đất, su su... trên hầu hết các diện tích đất xen đá nhằm gia tăng giá trị của đất và tăng thu nhập từ rau củ quả.

Tuy nhiên, theo anh Sùng A Pha, cây mận Pà Cò dù diện tích lớn, sản lượng tăng dần, nhưng đầu ra vẫn là một khó khăn mà các hộ dân phải đối mặt khi vào vụ. Tại Pà Cò, ngoài bán buôn và bán lẻ, không có cơ sở chế biến sâu, nên quả mận hậu vẫn trong tình trạng “được mùa, mất giá” và đôi khi còn bị lãng phí do thu hái không kịp và mất giá...

Những ngôi nhà của bà con người Mông nằm giữa rừng mận đang mùa trĩu quả là một điểm hẹn cho du khách tìm về trải nghiệm và “trốn nắng” giữa những ngày tháng 5 nóng nực.

Ngoài việc tính toán chế biến sâu quả mận như làm rượu, nước giải khát đóng lon... thì bà con cũng mong muốn quả mận, đào... ở địa phương được hỗ trợ quảng bá, xúc tiến mạnh du lịch cộng đồng để cây mận có thương hiệu, thu hút du khách và nâng giá trị - Trưởng khu Pà Háng Lớn, anh Sùng A Pha nhấn mạnh thêm về việc quảng bá thương hiệu mận Pà Cò trong thời gian tới với mong ước nâng tầm giá trị nông sản của quê hương.

Du khách tham quan rừng mận, tự tay hái quả và trải nghiệm mùa mận ở Pà Cò cũng là một xu thế du lịch cộng đồng ở thời điểm hiện tại. Câu chuyện dài hơi là xác lập được thương hiệu mận hậu Pà Cò cùng giải pháp lâu dài cho chế biến sâu, đầu tư hoạt động du lịch cộng đồng có bài bản, khoa học để dần “kéo” du khách tìm về.

Theo anh Sùng A Pha, Trưởng khu Pà Háng Lớn, hiện tại ở Pà Cò đã có nhiều cá nhân đầu tư phát triển du lịch cộng đồng gắn với nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa bản địa và săn mây Hang Kia. Tuy nhiên, các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng như mận hậu, đào và nhiều nông sản địa phương khác vẫn chưa được đưa vào khai thác hiệu quả trong các tour, tuyến du lịch để quảng bá, giới thiệu và thu hút du khách trải nghiệm. Đây cũng là một trong những hạn chế khiến hiệu quả phát triển du lịch cộng đồng và quảng bá thương hiệu du lịch Pà Cò, đặc biệt là thương hiệu mận hậu nơi đây, chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có.

“Chúng tôi mong muốn được hỗ trợ thêm về kinh phí, truyền thông, cách làm du lịch bài bản để bà con và du khách cùng chung tay quảng bá du lịch Pà Cò, nhất là quả mận đặc sản của quê hương. Có như vậy, mận hậu Pà Cò mới thực sự được nâng tầm giá trị, thương hiệu và mang lại nguồn thu nhập bền vững cho người dân”, anh Sùng A Pha bày tỏ.

Quốc Hội