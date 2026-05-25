Giá cả thị trường ngày 25/5/2026

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo Nhật Vua Gạo túi 5kg
140.000 đồng/túi
2
Bột nếp Tài Ký gói 400g
26.000 đồng/gói
3
Cá chim trắng biển
243.000 đồng/kg
4
Thịt bò PACOW bắp shank khay 250g
118.900 đồng/khay
5
Rau muống nước
12.000 đồng/kg
6
Bơ sáp
50.000 đồng/kg
7
Dưa gang sáp dẻo
15.000 đồng/kg
8
Củ tỏi Lý Sơn gói 100g
14.900 đồng/gói
9
Mì Ý spaghetti số 3 Pasta Zara gói 500g
44.100 đồng/gói
10
Sốt mayonnaise Simply hương gạo rang chai 230g
27.900 đồng/chai
11
Dầu Hào Nam Dương chai 270g
12.200 đồng/chai
12
Sốt ướp đồ nướng Lee Kum Kee lọ 240g
42.000 đồng/lọ
13
Lốc 4 hộp sữa chua uống dâu có thạch Nuvi
28.300 đồng/lốc
14
Nước giặt Ariel Downy hương oải túi 3.9kg
265.100 đồng/túi
15
Dung dịch tẩy vết bẩn cổ áo Essence dạng chai 220ml
39.300 đồng/chai
Kết Đoàn
