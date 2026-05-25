Giá cả thị trường ngày 25/5/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Gạo Nhật Vua Gạo túi 5kg

140.000 đồng/túi

2

Bột nếp Tài Ký gói 400g

26.000 đồng/gói

3

Cá chim trắng biển

243.000 đồng/kg

4

Thịt bò PACOW bắp shank khay 250g

118.900 đồng/khay

5

Rau muống nước

12.000 đồng/kg

6

Bơ sáp

50.000 đồng/kg

7

Dưa gang sáp dẻo

15.000 đồng/kg

8

Củ tỏi Lý Sơn gói 100g

14.900 đồng/gói

9

Mì Ý spaghetti số 3 Pasta Zara gói 500g

44.100 đồng/gói

10

Sốt mayonnaise Simply hương gạo rang chai 230g

27.900 đồng/chai

11

Dầu Hào Nam Dương chai 270g

12.200 đồng/chai

12

Sốt ướp đồ nướng Lee Kum Kee lọ 240g

42.000 đồng/lọ

13

Lốc 4 hộp sữa chua uống dâu có thạch Nuvi

28.300 đồng/lốc

14

Nước giặt Ariel Downy hương oải túi 3.9kg

265.100 đồng/túi

15

Dung dịch tẩy vết bẩn cổ áo Essence dạng chai 220ml

39.300 đồng/chai

