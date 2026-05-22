Giá cả thị trường ngày 22/5/2026

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo Meizan Nàng Thơm túi 5kg
110.000 đồng/túi
2
Gạo lứt tím Vinh Hiển
48.000 đồng/kg
3
Thịt ba rọi heo
165.000 đồng/kg
4
Tôm thẻ CP
185.000 đồng/kg
5
Rau mầm cải xanh WinEco hộp 100g
14.800 đồng/hộp
6
Bí đỏ hồ lô
13.500 đồng/kg
7
Nấm lộc nhung gói 50g
28.000 đồng/gói
8
Táo gala mini Nam Phi
49.000 đồng/kg
9
Mỳ rau củ sợi nhỏ Safoco gói 500g
33.000 đồng/gói
10
Dầu đậu nành Janbee 1 lít
65.500 đồng/chai
11
Sốt mayonnaise gạo Simply 230g
37.000 đồng/chai
12
Nước ngọt Pepsi không calo không ga vị chanh, chai 390ml
5.700 đồng/chai
13
Café hòa tan 3 trong 1 Nescafé sữa đá hộp 200g (10 gói x 20g)
50.900 đồng/hộp
14
Nước xịt vải Downy huyền bí 370ml
89.000 đồng/chai
15
Nước giặt OMO Comfort ngăn mùi ẩm mốc 3,8kg
205.000 đồng/túi
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 21/5/2026
Giá cả thị trường ngày 20/5/2026
Giá cả thị trường ngày 19/5/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 18/5/2026
Giá cả thị trường ngày 17/5/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 16/5/2026
Giá cả thị trường ngày 15/5/2026