Giá cả thị trường ngày 21/5/2026

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo Japonica Neptune túi 5kg
137.600 đồng/túi
2
Gạo nếp nương Lai Châu
50.000 đồng/kg
3
Thịt bò xay PTV
61.900 đồng/hộp 200g
4
Cá basa cắt khúc
45.000 đồng/khay 500g
5
Cà rốt
33.000 đồng/kg
6
Cà chua bi
60.000 đồng/kg
7
Trái su su
25.000 đồng/kg
8
Nấm đùi gà baby
15.000 đồng/túi 200g
9
Dưa hấu ruột vàng
30.000 đồng/kg
10
Hạt nêm thịt thăn, xương ống, tủy Knorr 900g
86.300 đồng/gói
11
Nước mắm Phú Quốc Ông kỳ 38 độ đạm chai 525ml
99.900 đồng/chai
12
Trà sen túi lọc Phúc Long hộp 50g
45.500 đồng/hộp
13
Sữa đậu nành Fami canxi cà phê 200ml, lốc 6 hộp
31.200 đồng/lốc
14
Viên rửa chén 5 trong 1 Sunlight 28 viên
138.500 đồng/hộp
15
Nước giặt xả cho bé Carefor Plus hương hoa hồng chai 3,5 lít
221.000 đồng/chai
Kết Đoàn
