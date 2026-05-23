Giá cả thị trường ngày 23/5/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Gạo thơm đặc sản Mê Gạo ST25 túi 5kg

139.000 đồng/túi

2

Thịt gà xiên que tẩm ướp, khay 300g

44.000 đồng/khay

3

Cá lăng vàng

140.000 đồng/kg

4

Cải bẹ xanh

14.000 đồng/kg

5

Ớt chuông màu baby HFG gói 250g

32.900 đồng/gói

6

Hạt sen tươi senta gói 200g

75.900 đồng/gói

7

Khoai lang mật

49.900 đồng/kg

8

Hủ tiếu chay Nam Vang Nhịp Sống gói 70g

10.500 đồng/gói

9

Mỳ trứng cao cấp sợi dẹt Meizan gói 500g

36.000 đồng/gói

10

Dầu ăn olive Kiddy cho trẻ em chai 250ml

107.200 đồng/chai

11

Mật ong hoa rừng Vinabee chai 1,4kg

173.400 đồng/chai

12

Sốt Arrabbiata Barilla lọ 400g

125.600 đồng/lọ

13

Kẹo thảo mộc Ricola trái cây Cranberry 40g

42.900 đồng/hộp

14

Sáp thơm Glade hương cỏ hoa 180g

45.500 đồng/hộp

15

Găng tay cao su tự nhiên Lock&Lock ETM801P cỡ L 39cm (Hồng)

39.900 đồng/đôi

