Công ty Cổ phần Nước khoáng thương hiệu Kim Bôi:

Thi đua để phát triển bền vững

Giữa núi rừng xanh mát của vùng đất Kim Bôi, nơi những mạch khoáng nóng tự nhiên được hình thành qua hàng triệu năm kiến tạo địa chất, nguồn nước khoáng quý giá đã trở thành nền tảng để Công ty Cổ phần Nước khoáng thương hiệu Kim Bôi xây dựng và phát triển thương hiệu uy tín trên thị trường nước khoáng thiên nhiên Việt Nam.

Nước khoáng thiên nhiên thương hiệu Kim Bôi tại gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc sản tại tỉnh Phú Thọ.

Trong bối cảnh thị trường đồ uống cạnh tranh ngày càng gay gắt, Công ty xác định phong trào thi đua lao động sản xuất không chỉ là động lực nâng cao năng suất mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm được triển khai sâu rộng ở tất cả các bộ phận sản xuất, kinh doanh và quản lý, tạo khí thế sôi nổi trong toàn doanh nghiệp.

Được khai thác trực tiếp từ nguồn khoáng nóng Kim Bôi - một trong những mỏ khoáng nổi tiếng của miền Bắc, nước khoáng Kim Bôi chứa nhiều khoáng chất thiết yếu như Canxi, Magie, Natri, Kali, Silic... Nguồn nước được lọc tự nhiên qua nhiều tầng địa chất, giữ nguyên độ tinh khiết và đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây cũng là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng suốt nhiều năm qua.

Song hành với lợi thế tài nguyên thiên nhiên, Công ty không ngừng đầu tư đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại, tự động hóa và khép kín. Toàn bộ quy trình từ khai thác, xử lý đến đóng chai đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo toàn tối đa giá trị khoáng chất tự nhiên trong từng sản phẩm. Nhờ đó, thương hiệu nước khoáng Kim Bôi ngày càng được thị trường đón nhận, trở thành lựa chọn quen thuộc của người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Không chỉ chú trọng chất lượng sản phẩm, Công ty còn đẩy mạnh nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng hệ thống phân phối và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Sản phẩm nước khoáng Kim Bôi đã có mặt tại nhiều siêu thị, cửa hàng, khu du lịch, khách sạn và từng bước tiếp cận thị trường xuất khẩu. Đây được xem là bước chuyển quan trọng trong hành trình đưa thương hiệu nước khoáng thiên nhiên Kim Bôi vươn ra thị trường quốc tế.

Nước khoáng thiên nhiên thương hiệu Kim Bôi đồng hành cùng các sỹ tử mùa thi.

Ông Vũ Hải Phòng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước khoáng thương hiệu Kim Bôi cho biết, những kết quả đạt được hôm nay là thành quả của tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm đổi mới và phong trào thi đua lao động sáng tạo được duy trì thường xuyên trong doanh nghiệp. Mỗi cán bộ, công nhân viên đều ý thức rõ trách nhiệm trong việc giữ gìn uy tín thương hiệu và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Theo ông Phòng, Công ty luôn lấy chất lượng làm “kim chỉ nam” trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đầu tư công nghệ hiện đại, doanh nghiệp đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ lao động chuyên nghiệp, trách nhiệm và gắn bó. Đây chính là yếu tố cốt lõi tạo nên năng lực cạnh tranh và sự phát triển ổn định của thương hiệu Kim Bôi trong nhiều năm qua.

Song song với phát triển sản xuất, Công ty còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương, đóng góp tích cực vào ngân sách và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các hoạt động đồng hành cùng cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn được triển khai thường xuyên, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Một trong những dấu ấn nổi bật trong phong trào thi đua của Công ty là công tác bảo vệ môi trường. Năm 2025, Công ty Cổ phần Nước khoáng thương hiệu Kim Bôi được cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 do Viện Nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng chứng nhận. Đây là minh chứng cho việc doanh nghiệp đã xây dựng và vận hành hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời khẳng định cam kết mạnh mẽ trong giảm thiểu tác động môi trường, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ nguồn nước khoáng thiên nhiên.

Cùng với đó, nhiều giải pháp sản xuất xanh được triển khai đồng bộ như giảm thiểu rác thải nhựa, quản lý nước thải đạt chuẩn, sử dụng năng lượng tiết kiệm và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong toàn thể cán bộ, công nhân viên. Những nỗ lực này không chỉ góp phần xây dựng hình ảnh doanh nghiệp xanh - sạch - phát triển bền vững mà còn đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao và phát triển du lịch bền vững tại khu du lịch suối khoáng Kim Bôi.

Từ những kết quả đạt được, Công ty Cổ phần Nước khoáng thương hiệu Kim Bôi ngày càng khẳng định vai trò là doanh nghiệp tiêu biểu trong phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, đây cũng là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của địa phương, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp.

Ngọc Tuấn