Bảo đảm tiến độ các dự án giao thông trọng điểm dự kiến khởi công năm 2026

Với mục tiêu hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, tăng cường liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Phú Thọ đang tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị đầu tư các dự án giao thông trọng điểm dự kiến khởi công trong năm 2026. Sự chủ động vào cuộc của Sở Xây dựng, các Ban Quản lý dự án khu vực cùng các sở, ngành liên quan đang được xem là yếu tố then chốt nhằm bảo đảm tiến độ triển khai các công trình động lực của tỉnh.

Đường Vành đai 5 vùng Thủ đô đoạn từ nút giao IC5 đến cầu Vĩnh Thịnh sẽ hoàn thành thiết kế kỹ thuật trong quý III/2026.

Hiện nay, tỉnh đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư 26 dự án giao thông với tổng số vốn khoảng 35.000 tỷ đồng do Sở Xây dựng và các Ban Quản lý dự án khu vực đề xuất. Trong đó, Sở Xây dựng đề xuất 6 dự án, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc 7 dự án, Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ 8 dự án, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình 5 dự án. Các dự án tập trung vào xây dựng các tuyến kết nối cao tốc, đường vành đai, tuyến tránh đô thị, kết nối khu công nghiệp, khu du lịch và nâng cấp các tuyến đường tỉnh, tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực kết nối liên vùng.

Trong số các dự án quy mô lớn, nổi bật là tuyến đường Việt Trì - Hòa Bình kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 15.300 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức BOT trong giai đoạn 2026 - 2030. Tuyến đường dài khoảng 56km, trong đó có cầu Vĩnh Lại được thiết kế theo dạng cầu dây văng hiện đại. Đây được xác định là dự án động lực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc kết nối các trung tâm kinh tế, du lịch và mở rộng không gian phát triển của tỉnh.

Bên cạnh đó, dự án xây dựng đường Vành đai 5 vùng Thủ đô đoạn từ nút giao IC5 đến cầu Vĩnh Thịnh cũng đang được đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư. Dự án có chiều dài khoảng 21,7km với tổng mức đầu tư khoảng 3.360 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công Trung ương và địa phương.

Cùng với các dự án động lực quy mô lớn, tỉnh Phú Thọ cũng tập trung chuẩn bị đầu tư nhiều tuyến giao thông kết nối công nghiệp, đô thị và du lịch. Tiêu biểu như dự án xây dựng ĐT.307B đoạn từ ĐT.305 đến ĐT.305C với tổng mức đầu tư gần 560 tỷ đồng nhằm kết nối các khu công nghiệp với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; tuyến đường kết nối Khu di tích lịch sử Đền Hùng với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ có tổng mức đầu tư dự kiến 770 tỷ đồng; tuyến đường kết nối IC9 với KCN Phú Hà khoảng 400 tỷ đồng...

Ngoài ra, nhiều dự án giao thông địa phương, cầu dân sinh và các tuyến kết nối liên vùng cũng đang được tích cực chuẩn bị đầu tư. Các dự án không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, phát triển công nghiệp, du lịch và nâng cao đời sống người dân.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án theo kế hoạch đề ra, Sở Xây dựng cùng các Ban Quản lý dự án khu vực chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tập trung rà soát quy hoạch, hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ thẩm định và tháo gỡ các khó khăn về thủ tục đầu tư. Các đơn vị cũng kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt trong công tác phê duyệt chủ trương đầu tư, bố trí nguồn vốn và giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh, bảo đảm điều kiện khởi công các dự án giao thông trọng điểm trong năm 2026.

Đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai (tuyến phía Bắc và tuyến phía Nam) các đoạn còn lại kết nối từ Vĩnh Yên đến cầu Hạc Trì sẽ tiếp tục được triển khai thi công trong năm 2026.

Theo Sở Xây dựng, đến nay, Dự án tuyến đường Việt Trì - Hòa Bình kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La đã có nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu tham gia thực hiện dự án.

Đường Vành đai 5 vùng Thủ đô đoạn từ nút giao IC5 đến cầu Vĩnh Thịnh sẽ hoàn thành thiết kế kỹ thuật trong quý III và phấn đấu khởi công vào quý IV/2026. Còn lại, phần lớn các dự án đang trong giai đoạn lập, thẩm định chủ trương đầu tư hoặc hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi. Nhiều dự án đã được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư và đặt mục tiêu khởi công từ quý III đến quý IV năm 2026.

Đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Công tác chuẩn bị đầu tư được thực hiện chủ động, bài bản và đi trước một bước. Hiện nay, Sở Xây dựng, các Ban Quản lý dự án khu vực cùng các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát kỹ quy hoạch, hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt các thủ tục đầu tư theo đúng quy định; đồng thời chủ động phối hợp tháo gỡ kịp thời những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị cần xây dựng kế hoạch và biểu đồ tiến độ cụ thể đối với từng dự án, hạng mục công việc; chủ động cân đối nguồn lực, tính toán kỹ các yếu tố có thể ảnh hưởng đến tổng mức đầu tư và tiến độ thực hiện. Việc phân công rõ trách nhiệm, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn được xác định là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm tiến độ khởi công các dự án trong năm 2026.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh cùng tinh thần chủ động, trách nhiệm của các sở, ngành và Ban Quản lý dự án, công tác chuẩn bị đầu tư các công trình giao thông trọng điểm đang được triển khai đồng bộ, khẩn trương. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để Phú Thọ từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, nâng cao năng lực liên kết vùng, thu hút đầu tư và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong giai đoạn tới.

Lê Minh